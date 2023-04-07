Лэмпард о будущем тренере «Челси»: «Думаю, они хотят найти человека, который поведет клуб вперед. Я буду делать все, что в моих силах, а дальше посмотрим»

Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о будущем тренере «Челси»

Ранее «Челси» объявил о назначении Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Фрэнк уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год.

«У меня такое чувство, что они хотят запустить процесс поиска подходящего человека, который поведет клуб вперед. Я здесь, чтобы сделать все, что в моих силах на данный момент.

Я не могу забегать вперед. Я здесь только для того, чтобы заниматься отведенным мне отрезком. А дальше будет видно», – сказал Лэмпард.

У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ