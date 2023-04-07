Лэмпард о будущем тренере «Челси»: «Думаю, они хотят найти человека, который поведет клуб вперед. Я буду делать все, что в моих силах, а дальше посмотрим»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о будущем тренере «Челси»

Ранее «Челси» объявил о назначении Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Фрэнк уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год.

«У меня такое чувство, что они хотят запустить процесс поиска подходящего человека, который поведет клуб вперед. Я здесь, чтобы сделать все, что в моих силах на данный момент.

Я не могу забегать вперед. Я здесь только для того, чтобы заниматься отведенным мне отрезком. А дальше будет видно», – сказал Лэмпард.

У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ

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6 комментариев

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Dikki Shelton
Удачи. Но тренер у Челси в следующем сезоне будет другой.
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AC_Milan_7
Хочется что бы у Френка все получилось в Челси, сколько помню Френк всегда вызывал уважение когда смотрел матчи Челси, ну и кому как не сердцу и диспетчеру Чесли возвращать величие синих из Лондона!
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Ilya_1994
Я очень сильно надеюсь что у Френка все получится, полюбил Челси во многом благодаря ему, и всегда искренне надеялся, что именно он в дальнейшем приведет клуб к успехам уже в качестве тренера подобно тому, что делал в качестве игрока, поэтому удачи ему, буду верить в него!
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Sevuska
Да Френки , твоя задачи вернуть уровень игры Челси времён Лампарда , Терри и Дрогбы .
А там - посмотрим 👍
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универсал78
Фрэнк, легенда! помоги родному клубу!
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Velirpa
Фрэнки уже сейчас похож на Лиама Нисона в 70, если убрать горбатость.
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