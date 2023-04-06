ЦСКА и «Урал» получат по 25,3 млн рублей за выход в финал Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА и «Урал» получат по 25,3 млн рублей за выход в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России
В среду ЦСКА победил в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России над «Крыльями Советов» (1:0, 3:2 – по сумме двух встреч). Во вторник «Урал» обыграл «Спартак» (2:1, общий счет – 3:2).
Теперь ЦСКА и «Урал» проведут две игры в финале верхней сетки. Все участники полуфинала Пути РПЛ получили гарантированную выплату в 5,4 млн рублей.
«Акрон» и «Краснодар» получат по 5,38 млн рублей за выход во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.
Общая сумма призовых розыгрыша Кубка России сезона‑2022/23 составляет 1,513 млрд рублей.
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