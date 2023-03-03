Директор «Волги» о 500 тысячах рублей штрафа за бросок банана в Вендела: «Сумма несоизмерима с поступком»
Директор «Волги» высказался о штрафе за банан, брошенный болельщиком на матче с «Зенитом».
Напомним, в матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены.
За это ульяновский клуб должен будет заплатить 500 тысяч рублей. Еще на 20 тысяч «Волгу» оштрафовали за брошенные с трибун снежки.
«Есть решение КДК, мы его исполняем. Возможность подачи апелляции мы обсуждаем.
Нам кажется, что сумма несоизмерима с поступком. Ситуация двояка. Сейчас идет процедура поиска человека, который это сделал. Если мы его в ближайшее время найдем, то нам будет проще подавать апелляцию», – сказал Михаил Наволокин.
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