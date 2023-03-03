Директор «Волги» о 500 тысячах рублей штрафа за бросок банана в Вендела: «Сумма несоизмерима с поступком»

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Директор «Волги» высказался о штрафе за банан, брошенный болельщиком на матче с «Зенитом».

Напомним, в матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены.

За это ульяновский клуб должен будет заплатить 500 тысяч рублей. Еще на 20 тысяч «Волгу» оштрафовали за брошенные с трибун снежки.

«Есть решение КДК, мы его исполняем. Возможность подачи апелляции мы обсуждаем.

Нам кажется, что сумма несоизмерима с поступком. Ситуация двояка. Сейчас идет процедура поиска человека, который это сделал. Если мы его в ближайшее время найдем, то нам будет проще подавать апелляцию», – сказал Михаил Наволокин.

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46 комментариев

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Валдис Пельш
не удивлюсь, что кого-нибудь повесят за этот банан
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Фут.Боль
Самый дорогой банан.
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Гистерезис
Ответ Spartakus1984
как заставят?Это внутренний штраф РФС а ему тыщ 5000 административка
Ну 5к и запрет на посещение стадиона будет уже хорошо. Потихоньку надо убирать таких из общества
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Ivan Petrov
500 тыщ. В принципе не дорого. Кто последний в очереди?
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Гистерезис
Ответ MonkeyMeister
Кто его заставит? РФС?
Тот кто из за его ограниченного ума вытащил из кармана 500к. А так и закрыть ему вход на все масштабные мероприятия будет уже не плохо. Одной нечисти в обществе будет поменьше
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Nerazzurri-88
Обменный курс: за один банан дают пол-лимона.
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U. M. A. Muhammad
Ответ Инженер Управляющий
с него эти деньги взыщут
Или отправят в место которое нельзя упоминать,
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С детства болел за Баварию
Ответ Российский пользователь
кдк зарабатывает, интересно куда тратит
Это.. ты думай чего спрашиваешь. Не качай лодку. Компетентные люди знают куда тратить, считать чужие деньги это плохо. ;-)))))
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katok_13@mail.ru
Ответ Lunatic Insane
зачем апелляцию. по регрессу влупите этому чуваку, кто банан кидал, полляма плюс издержки. главное, его найти
Для этого надо оплатить сначала, чтобы возникли убытки, в этом и проблема видимо
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Айрат Ситдиков
Ответ Ovsyankin
Клуб тут вообще причем?
ну так они принимающая сторона и должны были обеспечить безопасность и прочее и штрафуют поэтому сами клубы, а не директора, например.
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Sergey
На киньте ещё пару бананов))
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фахитос
это урок от Зенита, не захотела Волга переносить матч ,получи 500000 штрафа
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CaSpeR-13
Каким то расизмом попахивает наказание за снежки и за банан
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Инженер Управляющий
Ответ U. M. A. Muhammad
А я не понял, fan - id не работает что-ли, почему до сих пор не выявили человека из-за которого весь сыр бор. Если мы его не найдём нам будет проще????????? А если найдёте то что??? Он сознается что это Волга его заставила?
с него эти деньги взыщут
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Hong Kil
Ответ Михаил1970
Снежки они ведь белые, и это тоже расизм к людям с таким цветом кожи.
Это только, если чорные бросали.
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Spartakus1984
Ответ Гистерезис
А бросивший как всегда ссыкливо спрятался)) представляю как у него одно место жим жим от мысли что его поймают и заставят выплачивать штраф
как заставят?Это внутренний штраф РФС а ему тыщ 5000 административка
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Spartakus1984
думали заработают на билетах а теперь платить во много раз больше
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tolstiy
после такого штрафа, руководство в следующий раз ещё 100500 раз подумает и устроит праздник футбола- в другом городе.....
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MonkeyMeister
Ответ Гистерезис
А бросивший как всегда ссыкливо спрятался)) представляю как у него одно место жим жим от мысли что его поймают и заставят выплачивать штраф
Кто его заставит? РФС?
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MstAndreev
Вот теперь бананометчику лучше совсем сныкаться. На него повесят с процентами)
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Sergey Mamoshin
Ответ Mayer
Отличный сарказм Это и не планировало работать, это реестр, дополнительный сбор данных рабов. пока недалёкие переживают за чепирование, оно уже давно началось
По вам давно данные собраны
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Михаил1970
Снежки они ведь белые, и это тоже расизм к людям с таким цветом кожи.
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Сергей Рукавцов
Ответ U. M. A. Muhammad
А я не понял, fan - id не работает что-ли, почему до сих пор не выявили человека из-за которого весь сыр бор. Если мы его не найдём нам будет проще????????? А если найдёте то что??? Он сознается что это Волга его заставила?
на Кубок не нужен fan id
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Гистерезис
А бросивший как всегда ссыкливо спрятался)) представляю как у него одно место жим жим от мысли что его поймают и заставят выплачивать штраф
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evil
Ответ Александр Зубков
Обидно, если человек с семьёй на стадион бананов купили, папа угощает всех, и банан выскользнул из руки. Да так, что на поле улетел. На ту беду там Вендел проходил. Линия защиты))
Скорее всего шли в зоопарк, а попали на футбол
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