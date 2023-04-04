Игроки «Акрона» получат по 360 тысяч рублей за победу над «Динамо» – в 6 раз больше обычных премиальных (Иван Карпов)

Игроки «Акрона» получат по 360 тысяч рублей премиальных за победу над «Динамо»

В 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России тольяттинцы обыграли «Динамо» в послематчевой серии (0:0, 4:1 по пенальти) и вышли во второй раунд.

По информации инсайдера Ивана Карпова, за победу над «Динамо» игроки «Акрона» получат премиальные в шестикратном размере от стандартных 60 тысяч рублей. Таким образом, каждый игрок получит по 360 тыс. рублей.

«Динамо» стало третьей московской командой из Мир РПЛ, которую «Акрон» выбил из Кубка России – в двух раундах 1/4 финала тольяттинцы обыграли «Торпедо» и «Локомотив».

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