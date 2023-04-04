Игроки «Акрона» получат по 360 тысяч рублей за победу над «Динамо» – в 6 раз больше обычных премиальных (Иван Карпов)

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Игроки «Акрона» получат по 360 тысяч рублей премиальных за победу над «Динамо»

В 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России тольяттинцы обыграли «Динамо» в послематчевой серии (0:0, 4:1 по пенальти) и вышли во второй раунд.

По информации инсайдера Ивана Карпова, за победу над «Динамо» игроки «Акрона» получат премиальные в шестикратном размере от стандартных 60 тысяч рублей. Таким образом, каждый игрок получит по 360 тыс. рублей.

«Динамо» стало третьей московской командой из Мир РПЛ, которую «Акрон» выбил из Кубка России – в двух раундах 1/4 финала тольяттинцы обыграли «Торпедо» и «Локомотив».

Сказка «Акрона» в Кубке: выбили и «Динамо». При фанатах, примчавших на поезде-чартере!

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14 комментариев

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Shuller18
Торпедо, Локомотив, Динамо, солидная компания у Акрона
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инок
Игроки вполне заслужили свои премии. Пожелаю успехов Акрону в дальнейшем, пусть ваша сказка продолжается.
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TushcanRash
Реально красавцы , вот такие истории и должны быть
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Злодей Спб
Общая цифра премиальных ФК Акрон примерно равна сумме денежных средств, которые тратит ФК Динамо за 4 часа своего функционирования :)
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Hitgoe Himgob
Ответ Caniball
Дальше сосед из Самары или еще одна команда из Москвы приедет в гости. Скорее всего, при любом раскладе на этом все и закончится.
так и перед Динамо говорили
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Andrew Chepaylo
Ответ Kemal Gul
То есть 4,5 тысячи долларов. Меньше недельной зарплаты любого игрока основы Динамо. Заслужили вполне
Или футболисты динамо не заслужили своей 🤷
Но в соотношении конечно да
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Igorrr
А если им еще и продуктами выдавать , то они всю РПЛ порвут
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Andrew Petrov
скальпы дороже денег,точите и пилите дальше💣
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pit4er
Ответ Kemal Gul
То есть 4,5 тысячи долларов. Меньше недельной зарплаты любого игрока основы Динамо. Заслужили вполне
Или две пары кроссовок Смолова
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ВладимирНеПутин
Смолов смеется над такими премиальными
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artpal
Стоимость обычного ужина Смолова
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Caniball
Дальше сосед из Самары или еще одна команда из Москвы приедет в гости.
Скорее всего, при любом раскладе на этом все и закончится.
+7
-1
+6
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Kemal Gul
То есть 4,5 тысячи долларов. Меньше недельной зарплаты любого игрока основы Динамо. Заслужили вполне
+47
0
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Direct free kick
Провели демусоризацию футбола! Берия всё видит ха ха
+5
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