«Волга» намерена судиться с фанатом, бросившим банан в Вендела. Клуб был оштрафован на 500 тысяч рублей и хочет возместить их
«Волга» намерена подать в суд на фаната, бросившего банан в хавбека «Зенита» Вендела.
В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены. КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей, а бросившего банан фаната – на 5 тысяч рублей.
«Рассматриваем возможность подать в суд на болельщика, чтобы потребовать возмещение денег. Это будет сделано после решения апелляционного комитета РФС. Пока неизвестно, когда будет решение апелляционного комитета», – сказал директор «Волги» Михаил Наволокин.
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Очень наглядный кейс