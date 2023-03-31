«Волга» намерена судиться с фанатом, бросившим банан в Вендела. Клуб был оштрафован на 500 тысяч рублей и хочет возместить их

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига Волга Ульяновск Вендел ТАСС деньги дискриминация Футбол

«Волга» намерена подать в суд на фаната, бросившего банан в хавбека «Зенита» Вендела.

В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены. КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей, а бросившего банан фаната – на 5 тысяч рублей.

«Рассматриваем возможность подать в суд на болельщика, чтобы потребовать возмещение денег. Это будет сделано после решения апелляционного комитета РФС. Пока неизвестно, когда будет решение апелляционного комитета», – сказал директор «Волги» Михаил Наволокин.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adeptik
Ну вот вам и эволюционная борьба с идиотами. Без фан айди. Камера зафиксировала нарушение, опознала человека, а дальше суд. В суде шансов у бананщика крайне мало, для других будет отличный пример. Вот так потихонечку подобные чудики и станут людьми, без каких то ограничений и проблем для остальных.
Очень наглядный кейс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
РФС заплатит. Это была их идея))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Хасанов
И правильно. Пусть платит лет пять, другим не повадно будет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Это правильно! Надо бить по самому больному, по кошельку!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Если только как прецедент, чтобы другим неповадно было кидать. А так взыскать 500т.р с болельщика практически невозможно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yujanin
ни один нормальный суд не взыщет за это 500000
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ussaev M
тот болельщик наверное пожалел что на футбол в тот день пошел.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Дорогой банан однако. Элитный. Вкус... специфический.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ну и правильно. Чтобы не повадно было.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Пожалуй, самый дорогой банан в Ульяновске
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий