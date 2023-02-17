Рэшфорд – игрок недели в ЛЕ, хавбек «Бенфики» Эурснес – в ЛЧ
Игроком недели в Лиге чемпионов признан полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес.
Норвежец принял участие в матче с «Брюгге» (2:0). Он пробежал 13,64 км, точность передач – 72%, самая высокая скорость – 31,4 км/ч.
На награду также претендовали форвард «Милана» Рафаэл Леау, нападающий «Боруссии» Карим Адейеми и вингер «Баварии» Кингсли Коман.
В Лиге Европы лучшим футболистом недели стал форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.
Англичанин забил «Барселоне» и своими действиями поспособствовал автоголу защитника Жюля Кунде.
В голосовании он опередил защитника «Монако» Акселя Дисаси, вингера «Севильи» Лукаса Окампоса и полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива.
Обладателем приза за лучшее выступление в Лиге конференций стал полузащитник Анхель Гарсия.
30-летний испанец забил победный гол в матче АЕК из Ларнаки с «Днепром-1» (1:0).
Его конкурентами были форвард «Фиорентины» Лука Йович, полузащитник «Трабзонспора» Трезеге и хавбек «Карабаха» Марко Янкович.
но остановить - да, трудновато.