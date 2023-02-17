Рэшфорд – игрок недели в ЛЕ, хавбек «Бенфики» Эурснес – в ЛЧ

Игроком недели в Лиге чемпионов признан полузащитник «Бенфики» .

Норвежец принял участие в матче с «Брюгге» (2:0). Он пробежал 13,64 км, точность передач – 72%, самая высокая скорость – 31,4 км/ч.

На награду также претендовали форвард « » , нападающий « » и вингер «Баварии» .

В Лиге Европы лучшим футболистом недели стал форвард « » .

Англичанин забил «Барселоне» и своими действиями поспособствовал автоголу защитника Жюля Кунде.

В голосовании он опередил защитника « » , вингера «Севильи» Лукаса Окампоса и полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива.

Обладателем приза за лучшее выступление в Лиге конференций стал полузащитник Анхель Гарсия.

30-летний испанец забил победный гол в матче АЕК из Ларнаки с «Днепром-1» (1:0).

Его конкурентами были форвард «Фиорентины» Лука Йович, полузащитник «Трабзонспора» Трезеге и хавбек «Карабаха» Марко Янкович.