Рэшфорд – игрок недели в ЛЕ, хавбек «Бенфики» Эурснес – в ЛЧ

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Игроком недели в Лиге чемпионов признан полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес.

Норвежец принял участие в матче с «Брюгге» (2:0). Он пробежал 13,64 км, точность передач – 72%, самая высокая скорость – 31,4 км/ч.

На награду также претендовали форвард «Милана» Рафаэл Леау, нападающий «Боруссии» Карим Адейеми и вингер «Баварии» Кингсли Коман.

В Лиге Европы лучшим футболистом недели стал форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Англичанин забил «Барселоне» и своими действиями поспособствовал автоголу защитника Жюля Кунде.

В голосовании он опередил защитника «Монако» Акселя Дисаси, вингера «Севильи» Лукаса Окампоса и полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива.

Обладателем приза за лучшее выступление в Лиге конференций стал полузащитник Анхель Гарсия.

30-летний испанец забил победный гол в матче АЕК из Ларнаки с «Днепром-1» (1:0).

Его конкурентами были форвард «Фиорентины» Лука Йович, полузащитник «Трабзонспора» Трезеге и хавбек «Карабаха» Марко Янкович.

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20 комментариев

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Alex van Dygen
Ответ Roman
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Джан. Был великолепен в обороне, да ещё и мяч с ленточки вытащил
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Roman
Ответ Андер Эррера
Адейеми даже в том матче не был лучшим игроком
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BUDRO NESTA
10 хаг классно придумал , перевёл Бруно на право а Маркуса сделал свободным по всей широте атаки право лево центр , по ходу хави был к такому не готов
0
0
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DolJun
жюля бартра прокатили(
+1
-1
0
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Андер Эррера
Ответ Roman
Не смотрел матч Бенфики( только нарезку), но я бы отдал Адейеми. Гол он шикарный сделал.
Адейеми даже в том матче не был лучшим игроком
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Сергей Штырков
Ответ Sevuska
Судя по всему у Норвегии скоро сформируется очень интересная и конкурентноспособная сборная 👍
Через год может будут на че, не? Я просто расклады Норвегии не знаю
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HI MARS
Хорошо возил Кунде
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Любезный Коссутий
Ответ Sevuska
Рашфорд невосстановим в этом году 👍
слава богу, он не сломался, и его не надо восстанавливать.
но остановить - да, трудновато.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Sevuska
Судя по всему у Норвегии скоро сформируется очень интересная и конкурентноспособная сборная 👍
Эурсенсу уже 27 лет
+4
0
+4
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kholkir
Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
Не оспариваю достижения Рэшфорда на этой короткой дистанции, но его из этого списка можно сравнить, разве что, с Фати по позиции, с форой(5) в летоисчислении. Ну а если на твоём языке, Маунт победитель ЛЧ и Суперкубка, про Трента даже говорить не стоит. Ещё раз подчеркну, что не оспариваю резкий подъем Маркуса, как говорят колхозаны: "Он в огне"
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-1
-1
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Милан. Тонали. 8.
Леао разогнался до 35 км/час, а Рэшфорд стоит всего 55 млн на Трансфермаркете ☝️🤦‍♂️....
0
-3
-3
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Уэмбли Стедиум
Решфорд на высоте
+8
-1
+7
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Sevuska
Рашфорд невосстановим в этом году 👍
+3
-1
+2
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Parce
Ответ Бестрофейник 19/20
Рэшфорд действительно плохо играл в прошлом сезоне. Можешь пересмотреть все игры, если не веришь. Такой скорости, точности и заряженности не было. Даже в свободную зону не мог мяч как надо отправить
Знаю, решфорд занимался благотворительностью, но не футболом, но меня это не волновало, как он там играл
0
-1
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Roman
Не смотрел матч Бенфики( только нарезку), но я бы отдал Адейеми. Гол он шикарный сделал.
+2
0
+2
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Бестрофейник 19/20
Ответ Parce
Глоры маню и смеялись над ним, особенно те которые пришли с Криштиану, ну ты к примеру
Рэшфорд действительно плохо играл в прошлом сезоне. Можешь пересмотреть все игры, если не веришь. Такой скорости, точности и заряженности не было. Даже в свободную зону не мог мяч как надо отправить
+1
0
+1
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Sevuska
Судя по всему у Норвегии скоро сформируется очень интересная и конкурентноспособная сборная 👍
+9
-3
+6
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Бестрофейник 19/20
Что за Эурснес? Почему не Месси?! Опять хейтеры подключились
+1
-4
-3
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Parce
Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
Глоры маню и смеялись над ним, особенно те которые пришли с Криштиану, ну ты к примеру
+1
-3
-2
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Манюшный
Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
Ну некоторые из списка ЛЧ, АПЛ брали. Просто Рэшфорд сейчас находится в лучшей форме а игроки из твоего списка - нет. Все меняется время от времени.
+7
0
+7
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psixyec
Комментарий удален
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