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Как сообщает Calcio in Pillole со ссылкой на La Stampa, лондонский клуб пообещал вингеру « » и его окружению полностью выплатить долг перед « » в случае подписания контракта.

Эта сумма составляет 16,5 миллиона евро. Португальца обязали выплатить ее бывшему клубу за одностороннее расторжение контракта в 2018 году.

В текущем сезоне Серии А Леау провел 19 матчей, отличившись 8 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.