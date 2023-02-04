«Челси» пообещал Леау покрыть его долг перед «Спортингом» в случае трансфера – 16,5 млн евро (La Stampa)

Теги Милан Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

«Челси» сохраняет интерес к Рафаэлу Леау

Как сообщает Calcio in Pillole со ссылкой на La Stampa, лондонский клуб пообещал вингеру «Милана» и его окружению полностью выплатить долг перед «Спортингом» в случае подписания контракта. 

Эта сумма составляет 16,5 миллиона евро. Португальца обязали выплатить ее бывшему клубу за одностороннее расторжение контракта в 2018 году. 

В текущем сезоне Серии А Леау провел 19 матчей, отличившись 8 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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47 комментариев

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JP19
Ответ Los Galácticos
Не хило так Леау задолжал по глупости, но таким шансом грех не воспользоваться.
Не сделай он эту глупость, он не был бы тем Леау, которого мы сейчас знаем)
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Подкат Пенальтьевич
Надеюсь все это банкротсвом закончится
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Игорь Кирьянов
Ответ Лёха Жданчик
Леао и еще Нкунку.... Мудрик за 70млн получается будет на 2м уровне скамейки сидеть?)))
Варианты на левый фланг - Леау, Нкунку, Феликс, Стерлинг, Мудрик. Так что на 5м уровне 😊
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Владислав
Остановись ска, я тебя прошу
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Ja BRITER
Ответ Его Величество Златан
да помоему сейчас многие должны попользоваться челси
ими и так все пользуются
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Ja BRITER
Ответ Блуждающий странник
Захарян при переходе в Челси ушел бы в аренду с вероятностью 99%
и загнил бы, как 90% арендованных из Челси игроков
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Акылбек
Ответ Лёха Жданчик
Леао и еще Нкунку.... Мудрик за 70млн получается будет на 2м уровне скамейки сидеть?)))
На самом деле Мудрик гораздо лучше и сильнее даже сидя чем игроки из рф
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2ran
Пенсионеры по совету Линекера готовятся к летним закупкам. Молодцы!
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Алексей Тарлыков
Челси хочет скупить абсолютно всех игроков мира, чтобы вообще не было других команд и тогда можно каждый год выигрывать АПЛ, ЛЧ и прочие турниры.
+2
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Luka Doncic
Зачем тогда Мудрика покупали? Жалко парня. Надо было его в Арсенал отпускать
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Алексей Тарлыков
Вот зачем нужно расширение Стэмфорд Бридж
+1
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Ксяоми Ноутов
Ответ DonaldBrashear 2.0
очень жаль будет, если такие талантливые парни, как Мудрик будут сидеть на скамейке, ведь в нападении там вариантов очень много будет - к тем, что уже есть будет еще и Нкунку ведь, и вот Леау еще, а продавать особо вроде никого не собираются. Хорошо, что Захарян туда летом не ушел, вообще бы из запаса не вылезал
такие как мудрик, должны в Чемпионшипе играть, чтобы хоть что-то показать и уже потом мечтать о лавочке в Челси.
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dArkognan
Ответ Лёха Жданчик
Леао и еще Нкунку.... Мудрик за 70млн получается будет на 2м уровне скамейки сидеть?)))
С такими ценами, скоро может получиться, что игрок основы это от 100 млн., а меньше только резерв.
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Любезный Коссутий
синебусу нужно больше вингеров чем больше вингеров - тем больше шансов на успех. все верно 💪
+1
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Den-is
Челси всех звезд хапает, чтобы не попали к их конкурентам, поскольку те смогут ими распорядиться с большой пользой для себя.
+3
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RYBvsSAB
это переплюнет трансфер Азара в Реал и аренду Баварии Коутиньо вместе взятые
+1
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lyosha1786
Леау очень талантливый, но ленивый. И скорее всего ещё есть проблемы с психологией, так как часто бросает играть. Наверное лучше его продать и взять на эти деньги нападающего и правого вингера. Что касается Челси, то они готовы грести всё подряд. Бестолковая трансферная политика.
+4
0
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ubAA
Ответ Алекс Мелкумян
На трибуне, просто чтоб был
😁🙈
+3
0
+3
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Den-is
Захочет ли Леао в команду, не попавшую в Лигу Чемпионов. Ему лучше в Сити
0
-1
-1
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rigobersong
Ответ Лёха Жданчик
Леао и еще Нкунку.... Мудрик за 70млн получается будет на 2м уровне скамейки сидеть?)))
Ахахаха:)) фк Мем нам на год вперед рофлов заготавливает:)🤣🤣🤣
+6
-10
-4
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nugoboss
Наверное долго выплатят а зарплату будут мелочи давайте
0
-1
-1
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Den-is
Интрига - сколько нужно будет потратить Челси долларов чтоб снова обыграть Арсенал)))
+1
-1
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Niko [Ars]
Ответ MU4evainmyheart!!!
Куда всех этих игроков? Ещё Нкунку хотят купить
купили
+1
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Сергей Андреевич
Ответ DonaldBrashear 2.0
очень жаль будет, если такие талантливые парни, как Мудрик будут сидеть на скамейке, ведь в нападении там вариантов очень много будет - к тем, что уже есть будет еще и Нкунку ведь, и вот Леау еще, а продавать особо вроде никого не собираются. Хорошо, что Захарян туда летом не ушел, вообще бы из запаса не вылезал
В Случае с Захаряном, хорошо что не туда, но плохо что не ушел
0
0
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Его Величество Златан
Ответ Los Galácticos
Не хило так Леау задолжал по глупости, но таким шансом грех не воспользоваться.
да помоему сейчас многие должны попользоваться челси
+5
-1
+4
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