«Челси» пообещал Леау покрыть его долг перед «Спортингом» в случае трансфера – 16,5 млн евро (La Stampa)
«Челси» сохраняет интерес к Рафаэлу Леау.
Как сообщает Calcio in Pillole со ссылкой на La Stampa, лондонский клуб пообещал вингеру «Милана» и его окружению полностью выплатить долг перед «Спортингом» в случае подписания контракта.
Эта сумма составляет 16,5 миллиона евро. Португальца обязали выплатить ее бывшему клубу за одностороннее расторжение контракта в 2018 году.
В текущем сезоне Серии А Леау провел 19 матчей, отличившись 8 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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