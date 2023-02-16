Коман, Леау, Адейеми и опорник «Бенфики» Эурснес претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока недели в .

В список претендентов вошли:

Опорный полузащитник «Бенфики» – пробежал 13,64 км за матч с «Брюгге» (2:0), точность передач – 72%, самая высокая скорость – 31,4 км/ч.

Вингер «Милана» – 1 удар, 9 обводок, самая высокая скорость в матче с «Тоттенхэмом» (1:0) – 35 км/ч.

Нападающий «Боруссии» Карим Адейеми – 1 гол, 4 удара в матча с «Челси» (1:0), самая высокая скорость – 33,5 км/ч.

Вингер «Баварии» Кингсли Коман – 1 гол, 4 удара в матче с «ПСЖ» (1:0), самая высокая скорость – 31,6 км/ч.

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