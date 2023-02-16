Коман, Леау, Адейеми и опорник «Бенфики» Эурснес претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

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Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список претендентов вошли:

Опорный полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес – пробежал 13,64 км за матч с «Брюгге» (2:0), точность передач – 72%, самая высокая скорость – 31,4 км/ч.

Вингер «Милана» Рафаэл Леау – 1 удар, 9 обводок, самая высокая скорость в матче с «Тоттенхэмом» (1:0) – 35 км/ч.

Нападающий «Боруссии» Карим Адейеми – 1 гол, 4 удара в матча с «Челси» (1:0), самая высокая скорость – 33,5 км/ч.

Вингер «Баварии» Кингсли Коман – 1 гол, 4 удара в матче с «ПСЖ» (1:0), самая высокая скорость – 31,6 км/ч.

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6 комментариев

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Gaiar
Ответ The Best
Я смотрел параллельно матч Арсенал - Ман Сити и не знаю кому понравился этот ватокат,матч Челси - Боруссия зашёл намного больше (даже больше чем ПСЖ - Бавария).
Видимо вы не футбольные матчи смотрели
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The Best
Ответ cektor
Вялая неделя лч Матчи скучные
Я смотрел параллельно матч Арсенал - Ман Сити и не знаю кому понравился этот ватокат,матч Челси - Боруссия зашёл намного больше (даже больше чем ПСЖ - Бавария).
0
-1
-1
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WelcomeBackPURE
А мудрик ?
0
-1
-1
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Roman
Ответ cektor
Вялая неделя лч Матчи скучные
Матч Арсенал-Сити интереснее был, чем все 4 матча ЛЧ вместе взятые)
+2
-2
0
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feelthedroom@mail.ru
Ответ cektor
Вялая неделя лч Матчи скучные
Боруссия с Челси хороший матч показали , да и на матч ПСЖ Бавария смотрел с удовольствием.
Хороший матч это ведь не обязательно куча голов.
0
-2
-2
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cektor
Вялая неделя лч
Матчи скучные
+6
-1
+5
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