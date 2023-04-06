«ПСЖ» ограничил доступ к видео для фанатов после критики со стороны Мбаппе

«ПСЖ» удалил ролик, которым был недоволен Килиан Мбаппе

Напомним, парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал эту промо-кампанию, заявив: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».

После критики со стороны футболиста «ПСЖ» ограничил доступ к видео. Теперь его можно открыть, только перейдя по ссылке.