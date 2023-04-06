«ПСЖ» ограничил доступ к видео для фанатов после критики со стороны Мбаппе

Теги ПСЖ лига 1 Франция соцсети Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» удалил ролик, которым был недоволен Килиан Мбаппе

Напомним, парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал эту промо-кампанию, заявив: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен». 

После критики со стороны футболиста «ПСЖ» ограничил доступ к видео. Теперь его можно открыть, только перейдя по ссылке

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7 комментариев

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Wild91688
Внатуре клуб мем
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Вова Гаврилов
ПСЖ даже не клуб в настоящее время, а сборище миллионеров получающие хорошую зарплату
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Nick Crosier
Они предъявляли почему Мбаппе не поддержал Украину. Ведь он любит трансов.
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Пользователь заблокирован
Когда команда сильнее своих соперников, но не сильнее критики 🎥🚫
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Sevuska
Это не « Килиан Сен-Жермен « .
Это « Париж Килиан « 😎
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Joel Campbell
Вроде бы хотел показать ,что ПСЖ это команда ,и он там не выше других игроков ,а получилось наоборот :)
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Jadie James
А говоришь, что не КСЖ - одного сообщения достаточно, и поручение моментально исполнено
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