Мбаппе – Месси о призе The Best: «Поздравляю. Ты лучший»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция соцсети Килиан Мбаппе The Best Футбол

Килиан Мбаппе поздравил Лионеля Месси с победой на премии The Best.

Форвард сборной Аргентины был признан лучшим игроком года, француз занял третье место.

«Поздравляю Лео Месси. Ты – The Best («лучший» – Sports.ru), – написал Мбаппе в инстаграме.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

Блестящий Месси, суперзвезда в розовом – царство стиля на премии ФИФА

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47 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ DpeMa111
А про себя думает: "когда же ты уже закончишь". Хотя связка адская могла бы получится будь Месси на лет 10 помоложе
Месси, Мбпапе супер связка сейчас.
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нелюбитель футбола
Ответ Temp LC
Новость о Мбаппе и Месси, а глорв твердят и твердят о пустыне
Не Месси, не Мбаппе, не глоры и не хейтеры отправили бедуина в пустыню... Он сам... САМ!!!... Какие вопросы, старичок??...
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Zombieset
Ответ Ivan Ivanych
Меси так никогда не поздравил бы, факт.
Самого себя поздравлять - выглядит шизофренично, да
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Я Гражданин Мира
Ответ Мохнатый55
В 2018-м Мбаппе заслуживал Золотой мяч, но фанаты Реала убеждали меня, что у Килиана ещё все впереди. Прошло пять лет, а Золотого мяча у Мбаппе так и нет. Интересно, сможет ли получить или пойдет по пути Неймара?
Он точно по пути неймара не пойдёт.
Мбпапе отличный игрок и у него я надеюсь всё приди
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Ivan Ivanych
Меси так никогда не поздравил бы, факт.
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Tore2016
Ответ Xabi Alonso78
Один шакал поздравил другого. Как хорошо, что обоих не будет в 1/4 ЛЧ
Ты прав - один в пустыне Аравии играет, а про второго я ничего не слышал...
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Виктор Петров
Ответ Xabi Alonso78
Один шакал поздравил другого. Как хорошо, что обоих не будет в 1/4 ЛЧ
Это не мендеш с Кристинкой, заметь
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DpeMa111
А про себя думает: "когда же ты уже закончишь". Хотя связка адская могла бы получится будь Месси на лет 10 помоложе
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ atomio
Гдето в песках льются слёзы. Он понимает что никогда не был и не будет лучшим.
Это не слёзы льются, а происходит аппетитное орошение под клубничные угодья😊
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Flavius
Ответ Mr@k
Насралду поздравил тоже?..
Правильно писать Аль-Насералду
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Flavius
Ответ Xabi Alonso78
Один шакал поздравил другого. Как хорошо, что обоих не будет в 1/4 ЛЧ
Поздравил - шакал
Не поздравил - шакал

Шакалам везде шакалы мерещатся
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А.Э.РАСИМ
Ответ Отец Абду
Даже соперники твердят, что Месси заслужил:) Но где то плачут персофаны игрока Аль Насра...
Какого Аль Насра? Это что за клуб? Где он играет?
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Luffy Die
Ответ Oleg
Мбаппе шейхи купили, явно же заплатили за это мнение. Там еще мексиканкий картель Лос Зетас подтянулся и держит Мбаппе в заложниках на деньги шейхов) Все мы знаем что награду заслужил кто угодно, лишь бы не Месси и наш стон на болотах будет вечным.
кстати Месси тоже у Шейхов, если че
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Men77
Ответ Gravdaar Iyaad
Гоаааааттт 8 лет без лч Эвребе Пенки на чм Дыртинез - "лучший кипер" Как меня тошнит от всего, что связано с месяй
ахахаха, кайфую😊
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Pb-SE
Может себе позволить. В отличие от спортсовских хейтеров, Мбаппе ещё не раз возьмёт этот приз.
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Karamzin
"француз занял третье место." и ведь не соврали, но причем тут Бензема?
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Контрольный выстрел
Наверняка Месси ему заплатил!!1!!11!
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Мохнатый55
В 2018-м Мбаппе заслуживал Золотой мяч, но фанаты Реала убеждали меня, что у Килиана ещё все впереди. Прошло пять лет, а Золотого мяча у Мбаппе так и нет. Интересно, сможет ли получить или пойдет по пути Неймара?
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Oleg
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не на болотах, а на песчаных барханах теперь😏
ну в окрестностях Мадрида есть пара болот, а вот остальные да, на песчаных барханах)))
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kos.vohrt
Ждём экспертное мнение Пирса Моргана.
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Нелицеприятный
За Мбаппе походу пиарщики взялись, сначала Неймар, теперь Месси.
Ну лучше уж поздно, чем никогда
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Temp LC
Новость о Мбаппе и Месси, а глорв твердят и твердят о пустыне
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Oleg
Мбаппе шейхи купили, явно же заплатили за это мнение. Там еще мексиканкий картель Лос Зетас подтянулся и держит Мбаппе в заложниках на деньги шейхов) Все мы знаем что награду заслужил кто угодно, лишь бы не Месси и наш стон на болотах будет вечным.
Не на болотах, а на песчаных барханах теперь😏
+1
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Xabi Alonso78
Один шакал поздравил другого. Как хорошо, что обоих не будет в 1/4 ЛЧ
+1
-5
-4
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Mr@k
Насралду поздравил тоже?..
+3
-1
+2
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