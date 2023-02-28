Мбаппе – Месси о призе The Best: «Поздравляю. Ты лучший»
Килиан Мбаппе поздравил Лионеля Месси с победой на премии The Best.
Форвард сборной Аргентины был признан лучшим игроком года, француз занял третье место.
«Поздравляю Лео Месси. Ты – The Best («лучший» – Sports.ru), – написал Мбаппе в инстаграме.
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Блестящий Месси, суперзвезда в розовом – царство стиля на премии ФИФА
Мбпапе отличный игрок и у него я надеюсь всё приди
Не поздравил - шакал
Шакалам везде шакалы мерещатся
Ну лучше уж поздно, чем никогда