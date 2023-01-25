Кимпембе недоволен назначением Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ»: «Мне не сказали об этом решении, это неправильно»

недоволен назначением вице-капитаном «ПСЖ».

В матче Кубка Франции против « » (7:0) Мбаппе вышел на поле с капитанской повязкой в отсутствие . Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье объяснил, что Мбаппе «заслужил статус вице-капитана, оставшись в «ПСЖ».

«За последние несколько часов я много услышал и прочитал о себе. Поэтому я хочу внести ясность, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации о себе.

Мне не сообщили об этом решении, это совершенно неправильно... Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба», – написал защитник « » в соцсетях.

Кимпембе выходил с капитанской повязкой в матчах против «Бреста» 10 сентября и против «Труа» 29 октября, хотя тогда Мбаппе также играл в стартовом составе. Сейчас защитник восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия.