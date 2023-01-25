Кимпембе недоволен назначением Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ»: «Мне не сказали об этом решении, это неправильно»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Кристоф Гальтье Маркиньос Преснель Кимпембе соцсети Килиан Мбаппе Пеи-де-Кассель Футбол

Преснель Кимпембе недоволен назначением Килиана Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ».

В матче Кубка Франции против «Пеи-де Кассель» (7:0) Мбаппе вышел на поле с капитанской повязкой в отсутствие Маркиньоса. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье объяснил, что Мбаппе «заслужил статус вице-капитана, оставшись в «ПСЖ».

«За последние несколько часов я много услышал и прочитал о себе. Поэтому я хочу внести ясность, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации о себе.

Мне не сообщили об этом решении, это совершенно неправильно... Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба», – написал защитник «ПСЖ» в соцсетях.

Кимпембе выходил с капитанской повязкой в матчах против «Бреста» 10 сентября и против «Труа» 29 октября, хотя тогда Мбаппе также играл в стартовом составе. Сейчас защитник восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия.

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44 комментария

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Имя Фамилия
Это всего лишь матч кубка полувторым составом, Неймар так уже выходил с повязкой, журналюги раздувают из мухи слона.
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AminO2
Маршал Советского Союза Леонид Георгиевич Месси с отеческой улыбкой наблюдал за боданием молодых капитанов, недавних выпускников училища:
– Не справитесь с повязкой – дам одиннадцать нарядов вне очереди, до конца сезона будете картошку чистить, – шутил в усы легендарный военачальник, кавалер 7 Орденов "Победа".
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Marcellu _
зря Кимбепе так сказал, сейчас пойдут новости "Кимбепе может перейти в ..."
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Олег Кайзер
Ответ Dizzod
Так он же не играл. Или назначать временно исполняющего обязанности капитана может только капитан?
Как в боксе: капитан в отпуске, капитан на пенсии, почетный капитан, капитан на больничном....
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Blood__type
Посмеялся🤡
Лучший игрок мира посмеялся? Ни разу не видел, чтобы Лемар смеялся
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Skepta
Пф, жесть.

Кимпембе настоящий боец и лидер, Мбаппе просто эгоистичный суперстар, ещё и нытик.
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vova123456
Ответ МТБ
Ну, типа, обидно, и что? Он травмирован, почти не играет с сентября, кто-то должен был быть капитаном в матче, ну и просто выполнять этот функционал - дали повязку Мбаппе. Или что должен был сделать тренер?
Так Мбаппе не просто поставили вторым капитаном на этот матч, его на совсем поставили уже. А Кимпенбе даже не сказали. Теперь понял? А ты наверное подумал что Мбаппе 3им капитанам назначили?) Ну тогда бы не возникало вопросов, но нет, тренер на совсем убрал Кимпенбе и поставил вторым Мбаппе. 3его капитана у ПСЖ нету.
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vova123456
Ответ Геннадий Тимченко
Как он победит, болезнЫй, если написано, что восстанавливается после травмы... Это тебе не медиафутбол: кто хочет, тот и выскакивает на поле - тут порядок и правила🤣
Извини, не понял про какую победу ты говоришь.
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TravenS
Капитанская повязка разве что-то даёт, кроме чувства собственной важности?
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Men77
Ответ Sandzee
Вот только в оригинале он сказал, что эта информация ложная, а не то, что «это неправильно»
В оригинале он сказал: выйду из больнички и всех выстегну.
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Геннадий Тимченко
Ответ DrSlyozkin
Так там цитируется Гальтье "Я решил, что Килиан должен быть вице-капитаном (в первоисточнике написано "le second capitaine" — второй капитан). Он остался в «ПСЖ» и заслужил эту повязку". Конечно, Кимпембе и Мбаппе — игроки совершенно разного уровня, но разница конкретно в отношении к клубу: один чуть не убежал в Мадрид, а другой отдал этой команде почти всю жизнь. Фактически, вице-капитанский чин у Преснеля отобрали, потому и поступок некрасивый
У него же травма, а в футболе не принято (или что -то пропустил), чтобы не представленный на поле игрок назначался капитаном на игру🤣
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DrSlyozkin
Ответ Геннадий Тимченко
Т.е. потому что он воспитанник, ему всё должны сообщать и с ним решения согласовывать? Написано же, что сейчас восстанавливается после травмы. По вашей логике и с отдыхающим в заснеженных полях пешеходом тоже надо было согласовывать, а пока они не дали добро играть без капитана❓🤣
Так там цитируется Гальтье "Я решил, что Килиан должен быть вице-капитаном (в первоисточнике написано "le second capitaine" — второй капитан). Он остался в «ПСЖ» и заслужил эту повязку".
Конечно, Кимпембе и Мбаппе — игроки совершенно разного уровня, но разница конкретно в отношении к клубу: один чуть не убежал в Мадрид, а другой отдал этой команде почти всю жизнь. Фактически, вице-капитанский чин у Преснеля отобрали, потому и поступок некрасивый
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Геннадий Тимченко
Ответ vova123456
Никто не сказал про "согласовать", это ты уже от себя добавил этот бред. А насчёт сообщить Кимпенбе, то конечно должны были, ведь он же был вице-капитаном после Маркиньоса, а Мбаппе третий. Или когда по твоему Кимпенбе должен был узнать? Когда в одном матче заменят Маркиньоса и он побежит забрать капитанскую повязку, а тут Мбаппе такой, "чувак, тебе не сказали? теперь я второй капитан!" так чтоли? Или ты не знал что Кимпенбе вице-капитан и поэтому не понимал почему надо ему сообщать? Но тогда зачем гавкать если не до конца понял ситуацию?
Как он победит, болезнЫй, если написано, что восстанавливается после травмы... Это тебе не медиафутбол: кто хочет, тот и выскакивает на поле - тут порядок и правила🤣
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Svobodu Mne
Т. Е. надо было его, с травмой, выпустить.?
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МТБ
Ответ DrSlyozkin
Тут очень важно отметить, что Преснель — воспитанник ПСЖ. Естественно ему очень обидно
Ну, типа, обидно, и что? Он травмирован, почти не играет с сентября, кто-то должен был быть капитаном в матче, ну и просто выполнять этот функционал - дали повязку Мбаппе. Или что должен был сделать тренер?
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Gosha Virobian
Ответ Sandzee
Вот только в оригинале он сказал, что эта информация ложная, а не то, что «это неправильно»
Всё верно, переводчик решил дровишек подбросить для возмущения и хайпа. Просто сказал, что он не в курсе этих решений…
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Schiaff1no
Ответ Геннадий Тимченко
Т.е. потому что он воспитанник, ему всё должны сообщать и с ним решения согласовывать? Написано же, что сейчас восстанавливается после травмы. По вашей логике и с отдыхающим в заснеженных полях пешеходом тоже надо было согласовывать, а пока они не дали добро играть без капитана❓🤣
Капитан и вице-капитан назначаются перед стартом сезона на общем собрании при общем обсуждении, при отсутствии оных выбирают третьего капитана и так далее.
Не заменяют вице, а третьего выбирают.
Разумеется никто не обязан согласовывать, но так некрасиво делать, для Кимпембе этот статус явно значил что-то
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Александра Александрова
Ответ Sevuska
Мбаппе уже наиграл стать капитаном сборной Мира , а не какого то там ПСЖ .
Все списал пенсионера плаксу и лабзаешь теперь Мбаппе ))
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vova123456
Ответ Геннадий Тимченко
Т.е. потому что он воспитанник, ему всё должны сообщать и с ним решения согласовывать? Написано же, что сейчас восстанавливается после травмы. По вашей логике и с отдыхающим в заснеженных полях пешеходом тоже надо было согласовывать, а пока они не дали добро играть без капитана❓🤣
Никто не сказал про "согласовать", это ты уже от себя добавил этот бред.
А насчёт сообщить Кимпенбе, то конечно должны были, ведь он же был вице-капитаном после Маркиньоса, а Мбаппе третий. Или когда по твоему Кимпенбе должен был узнать? Когда в одном матче заменят Маркиньоса и он побежит забрать капитанскую повязку, а тут Мбаппе такой, "чувак, тебе не сказали? теперь я второй капитан!" так чтоли?
Или ты не знал что Кимпенбе вице-капитан и поэтому не понимал почему надо ему сообщать? Но тогда зачем гавкать если не до конца понял ситуацию?
+3
-1
+2
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Men77
Ответ Alex Zet
Позор баблонелю продавшему душу за бабло!
Согласен, Роналду надо было оставаться в Европе. Но это его выбор, продался так продался. Мы не вправе его осуждать 😁
+5
-1
+4
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Sandzee
Вот только в оригинале он сказал, что эта информация ложная, а не то, что «это неправильно»
+7
0
+7
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Alex Zet
Бкз серого мессы серого кардинала в псж нито и чихнуть не смеет.
0
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-2
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Blood__type
Ответ Direct free kick
Лучший игрок мира
Посмеялся🤡
+3
-7
-4
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Артемий Ковынев
Ответ Ivchev
А вообще, если он лечиться, то что, какие вопросы то вообще. Кто ему должен типа звонит и говорить кто будет капитаном в матче в котором он даже в заявке не будет?
Вообще, когда главный тренер выходит и говорит "теперь у нас новый вице-капитан", не предупредив старого лично о лишении повязки, это очень фиговое действие.
Да даже в Футбольном Менеджере выскакивает подсказка "предупредите игрока о лишении статуса прежде чем сделать это, или он расстроится".
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kaka10
Ответ Абдул Абакаев
*Мбаппе заслужил повязку тем что остался в клубе. о времена о нравы
Многие клубы и ранее практиковали такое. Звёзды футбола и капитанские повязки не 5 лет назад появились, сынок
+5
-6
-1
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