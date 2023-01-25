Кимпембе недоволен назначением Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ»: «Мне не сказали об этом решении, это неправильно»
Преснель Кимпембе недоволен назначением Килиана Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ».
В матче Кубка Франции против «Пеи-де Кассель» (7:0) Мбаппе вышел на поле с капитанской повязкой в отсутствие Маркиньоса. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье объяснил, что Мбаппе «заслужил статус вице-капитана, оставшись в «ПСЖ».
«За последние несколько часов я много услышал и прочитал о себе. Поэтому я хочу внести ясность, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации о себе.
Мне не сообщили об этом решении, это совершенно неправильно... Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба», – написал защитник «ПСЖ» в соцсетях.
Кимпембе выходил с капитанской повязкой в матчах против «Бреста» 10 сентября и против «Труа» 29 октября, хотя тогда Мбаппе также играл в стартовом составе. Сейчас защитник восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия.
– Не справитесь с повязкой – дам одиннадцать нарядов вне очереди, до конца сезона будете картошку чистить, – шутил в усы легендарный военачальник, кавалер 7 Орденов "Победа".
Кимпембе настоящий боец и лидер, Мбаппе просто эгоистичный суперстар, ещё и нытик.
Конечно, Кимпембе и Мбаппе — игроки совершенно разного уровня, но разница конкретно в отношении к клубу: один чуть не убежал в Мадрид, а другой отдал этой команде почти всю жизнь. Фактически, вице-капитанский чин у Преснеля отобрали, потому и поступок некрасивый
Не заменяют вице, а третьего выбирают.
Разумеется никто не обязан согласовывать, но так некрасиво делать, для Кимпембе этот статус явно значил что-то
А насчёт сообщить Кимпенбе, то конечно должны были, ведь он же был вице-капитаном после Маркиньоса, а Мбаппе третий. Или когда по твоему Кимпенбе должен был узнать? Когда в одном матче заменят Маркиньоса и он побежит забрать капитанскую повязку, а тут Мбаппе такой, "чувак, тебе не сказали? теперь я второй капитан!" так чтоли?
Или ты не знал что Кимпенбе вице-капитан и поэтому не понимал почему надо ему сообщать? Но тогда зачем гавкать если не до конца понял ситуацию?
Да даже в Футбольном Менеджере выскакивает подсказка "предупредите игрока о лишении статуса прежде чем сделать это, или он расстроится".