Мбаппе в раздевалке после 3:0 в 1-м тайме с Нидерландами: «Мы не даем им даже вздохнуть – вот так надо начинать матчи. Молодцы, ребята, так держать!»

подбадривал игроков сборной Франции в перерыве матча с Нидерландами.

В первом туре квалификации Евро-2024 сборная Франции обыграла (4:0). После первого тайма французы вели со счетом 3:0.

Официальный аккаунт сборной Франции в твиттере опубликовал видео речи Килиана Мбаппе, нового капитана команды, в раздевалке в перерыве матча.

«Молодцы, ребята, так держать! Вот так надо начинать матчи. Мы не даем им им вздохнуть, ничего не даем сделать. Впереди второй тайм, нужно продолжать делать то же самое. Не расслабляться», – сказал форвард « » и сборной Франции.

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