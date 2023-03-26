Мбаппе в раздевалке после 3:0 в 1-м тайме с Нидерландами: «Мы не даем им даже вздохнуть – вот так надо начинать матчи. Молодцы, ребята, так держать!»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу лига 1 Франция квалификация Евро-2024 соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе подбадривал игроков сборной Франции в перерыве матча с Нидерландами.

В первом туре квалификации Евро-2024 сборная Франции обыграла Нидерланды (4:0). После первого тайма французы вели со счетом 3:0.

Официальный аккаунт сборной Франции в твиттере опубликовал видео речи Килиана Мбаппе, нового капитана команды, в раздевалке в перерыве матча.

«Молодцы, ребята, так держать! Вот так надо начинать матчи. Мы не даем им им вздохнуть, ничего не даем сделать. Впереди второй тайм, нужно продолжать делать то же самое. Не расслабляться», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

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16 комментариев

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ARCAN
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"В атаке пошире, в защите поуже! И варежки не забудьте", закончил свою речь Киллиан🤓
Первые две минуты жёстко, остальные - в кость
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Олег910
«Молодцы, ребята, так держать! Вот так надо начинать матчи. Мы не даем им им вздохнуть, ничего не даем сделать. Впереди второй тайм, нужно продолжать делать то же самое. Не расслабляться. А вы, товарищ лейтенант, марш драить туалет», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ ARAMIS777
Но не такую банальщину уж точно.
ты вот реально какую-то херню пишешь, я даже, у юзеров спорца реально какое-то умопомрачение, до всего до****тся
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ARAMIS777
Ответ KING_OF_RUSSIA
А капитан по-твоему должен что-то неочевидное говорить?
Но не такую банальщину уж точно.
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ARAMIS777
Ответ -= Masteryuga =-
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Именно так он и думает.
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Number_2
Подбешивают эти речи на публику, главное чтобы в СМИ залетело...
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-= Masteryuga =-
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KING_OF_RUSSIA
Ответ ARAMIS777
"Капитан очевидность"™
А капитан по-твоему должен что-то неочевидное говорить?
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
К слову о том, какая у аргов была сетка на ЧМ Слабая Австралия, дохлые Нидерланды и Хорватия вместо Бразилии
Австралия выкинула из группы полуфиналиста последнего Евро. Получается, на Евро Австралийцы дошли бы минимум до финала)))
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Макс Кидалов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"В атаке пошире, в защите поуже! И варежки не забудьте", закончил свою речь Киллиан🤓
В воротах поувереннее
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
К слову о том, какая у аргов была сетка на ЧМ Слабая Австралия, дохлые Нидерланды и Хорватия вместо Бразилии
Может это не соперники были слабыми, а Аргентина была лучше них? Они и Французов в финале до 80 минуты возили по полной программе)
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rigobersong
Ответ Artem Piatkov
Марокко Бразилию вчера обыграли (2:1)
Так Хорватия обыграла Бразилию, у тебя с головой все нормально?:))🤣🤣🤣
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rigobersong
Ответ Artem Piatkov
К слову о том, какая у аргов была сетка на ЧМ Слабая Австралия, дохлые Нидерланды и Хорватия вместо Бразилии
3 команды в ПО игравшие в финале турнира в 21 веке.

Нидерланды 🥈🥉 место на ЧМ
Хорватия 🥈🥉
Франция 🥇🥈🥈

Куда им до великой Швейцарии с Марокко:))
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Artem Piatkov
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Марокко Бразилию вчера обыграли (2:1)
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ARAMIS777
"Капитан очевидность"™
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rigobersong
Ответ Artem Piatkov
К слову о том, какая у аргов была сетка на ЧМ Слабая Австралия, дохлые Нидерланды и Хорватия вместо Бразилии
Комментарий удален пользователем
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Artem Piatkov
К слову о том, какая у аргов была сетка на ЧМ

Слабая Австралия, дохлые Нидерланды и Хорватия вместо Бразилии
+5
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ХавиГави_Паратрупер
"В атаке пошире, в защите поуже! И варежки не забудьте", закончил свою речь Киллиан🤓
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