«Челси» может назначить Лэмпарда и. о. главного тренера на остаток сезона. Фрэнк готов вернуться

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Луис Энрике Юлиан Нагельсманн Футбол

Фрэнк Лэмпард может вернуться к работе в «Челси»

Лондонский клуб продолжает поиски нового главного тренера. Главными фаворитами на эту должность являются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике, сообщает The Times. Всего же директора «Челси» могут рассмотреть до семи кандидатур. 

Вместе с тем лондонцы серьезно рассматривают вариант с назначением Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера на срок до конца сезона. 44-летний специалист, который остается без работы после увольнения из «Эвертона» в январе, готов вернуться в «Челси».

Лэмпард уже возглавлял лондонскую команду с 2019 по 2021 год. 

Лэмпард присутствует на матче «Челси» и «Ливерпуля». Экс-тренер «синих» без работы с января

Энрике отправился в Лондон на переговоры с «Челси». Он может возглавить команду перед матчами с «Реалом» в ЛЧ

78 комментариев

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Роман Марченко
Ответ Философ Востока
Боули же американец. Челси - американский блокбастер. Сюжет: Показывают Боули в приватной обстановке "Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу". Он увольняют двух тренеров, приходит легенда Челси, они вылетают в Чемпионшип. Крупный план - слезы Должуна на Стемфорд Бридж, голос за кадром "это самое худшее событие в новейшей истории Челси." Тренеры отказываются возглавлять пенсионеров, только Легенда готов вытащить её со дна. Мотивация, 5-минутная нарезка тренировок, начинают выносить всех в Чемпионшипе. Выходят в АПЛ, подъем. Первые трудности в новом сезоне, поражение от Ман Сити, Ливерпуля, МЮ. Лэмпард закрывается в кабинете, флешбеки уроков от Моуриньо, Анчелотти, Гранта, Ди Маттео, Сколари. Лэмпард выходит из кабинета с чувством, что он знает что делать. Нарезка матчей, где Челси сгибает топ4 АПЛ. Возрождение. Челси по итогам занимает 2 место в таблице, уступая новому чемпиону Тоттенхэму, во главе с новатором Нагельсманном. Таймскип. Следующий сезон, возвращается из аренды украинский Мбаппе. Фанаты против, но Михайло не сломить, ведь он украинец. Лэмпард понимает, что это недостающий элемент, который поможет ему поработить всю Европу. В это время Роналду возращается в МЮ. Эти две команды равны по силе, проносятся сквозь всех в чемпионате и в ЛЧ. Голос за кадром "встречаются 2 лучшие команды в мире, сегодня мы узнаем кто же король Европы". 80 минута, 0-0. Мудрик проводит невзрачный матч, но увидев украинский флаг на трибуне проходит мимо 5 соперников и забивает. Празднуя, он провоцирует Роналду, празднуя жестом Месси с Нидерландами. Вызов принят. 88 минута, когда кажется, что всё потеряно появляется он, Клубничный бомбардир, с центра поля через себя он сравнивает счёт. SUUUIII, проносится через весь стадион. Возвращение короля. 91 минута. Челси не может выйти из под прессинга МЮ, Мудрик понимая это, бежит к вратарю и говорит "дай мне мяч, я так в детстве делал", проходит 9 игроков, забивая самый величайший гол в истории футбола. Челси поднимает кубок ЛЧ, Роналду кидает капитанскую повязку, она сбивает болельщика с ног, оказывается что он с отклонениями и всё это сняли. Телефон Боули разрывается от звонков спонсоров, бизнесмен счастлив, его клуб лучший в мире и у него ушло всего 3 года, чтобы добиться этого. Сцена переносится в дом Роналду, он неделю ничего не ест, поражение слишком тяжёлое. "Может быть стоит завершить карьеру" - говорит Роналду, на что Джорджина отвечает "через неделю у тебя игра с Лихтенштейном". Крупный план Роналду с ухмылкой злодея. Титры.
Всё круто, конечно, но как выглядит должун?
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Роман Марченко
Ответ Айдар Набиев
А как же Роберту де Моттеу?
он итальянец, вообще-то
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Shuller18
Ответ Айдар Набиев
А как же Роберту де Моттеу?
У него Наполи был все-таки, и не было такого очка в команде как сейчас)
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Тимур Таубаев
Ответ Islam5550
Возьмет Лч по старой традиции , потом его оставят и он провалит следующий сезон
Он и не брал ЛЧ как тренер
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Pitkin
Ответ Tiestorzn17
Приход Тухеля показал наглядно, что Фрэнк пока не тренер. Ему в Шип надо ехать учиться еще!
Фрэнки даже вторым тренером не работал. Вот Моуриньо работал таким в Барсе и многому научился у Бобби Робсона. Якобы переводчиком, но в реальности вторым тренером. Ну а потом сам стал уже тренером.
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Recreated
Мне Челси Химки напоминает!
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Саид Исаев
Ответ Пирс Морган
Один из худших тренеров Эвертона в истории идет на повышение, что же может пойти не так?
А кто в Эвертоне хорошо справлялся? Анчелотти?
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Философ Востока
Боули же американец. Челси - американский блокбастер.
Сюжет: Показывают Боули в приватной обстановке "Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу".
Он увольняют двух тренеров, приходит легенда Челси, они вылетают в Чемпионшип. Крупный план - слезы Должуна на Стемфорд Бридж, голос за кадром "это самое худшее событие в новейшей истории Челси." Тренеры отказываются возглавлять пенсионеров, только Легенда готов вытащить её со дна. Мотивация, 5-минутная нарезка тренировок, начинают выносить всех в Чемпионшипе. Выходят в АПЛ, подъем. Первые трудности в новом сезоне, поражение от Ман Сити, Ливерпуля, МЮ. Лэмпард закрывается в кабинете, флешбеки уроков от Моуриньо, Анчелотти, Гранта, Ди Маттео, Сколари. Лэмпард выходит из кабинета с чувством, что он знает что делать. Нарезка матчей, где Челси сгибает топ4 АПЛ. Возрождение. Челси по итогам занимает 2 место в таблице, уступая новому чемпиону Тоттенхэму, во главе с новатором Нагельсманном. Таймскип. Следующий сезон, возвращается из аренды украинский Мбаппе. Фанаты против, но Михайло не сломить, ведь он украинец. Лэмпард понимает, что это недостающий элемент, который поможет ему поработить всю Европу. В это время Роналду возращается в МЮ. Эти две команды равны по силе, проносятся сквозь всех в чемпионате и в ЛЧ. Голос за кадром "встречаются 2 лучшие команды в мире, сегодня мы узнаем кто же король Европы". 80 минута, 0-0. Мудрик проводит невзрачный матч, но увидев украинский флаг на трибуне проходит мимо 5 соперников и забивает. Празднуя, он провоцирует Роналду, празднуя жестом Месси с Нидерландами. Вызов принят. 88 минута, когда кажется, что всё потеряно появляется он, Клубничный бомбардир, с центра поля через себя он сравнивает счёт. SUUUIII, проносится через весь стадион. Возвращение короля. 91 минута. Челси не может выйти из под прессинга МЮ, Мудрик понимая это, бежит к вратарю и говорит "дай мне мяч, я так в детстве делал", проходит 9 игроков, забивая самый величайший гол в истории футбола. Челси поднимает кубок ЛЧ, Роналду кидает капитанскую повязку, она сбивает болельщика с ног, оказывается что он с отклонениями и всё это сняли. Телефон Боули разрывается от звонков спонсоров, бизнесмен счастлив, его клуб лучший в мире и у него ушло всего 3 года, чтобы добиться этого. Сцена переносится в дом Роналду, он неделю ничего не ест, поражение слишком тяжёлое. "Может быть стоит завершить карьеру" - говорит Роналду, на что Джорджина отвечает "через неделю у тебя игра с Лихтенштейном". Крупный план Роналду с ухмылкой злодея. Титры.
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Sergeev55
и.о. для Лэмпарда это несерьёзно
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Tiestorzn17
Приход Тухеля показал наглядно, что Фрэнк пока не тренер.
Ему в Шип надо ехать учиться еще!
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Konstantin Meerov
есть прекрасный испанский фильм про клоунов "Печальная баллада для трубы". Боули снимает голливудский ремейк.
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HellLight
цирк продолжается
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Islam5550
Возьмет Лч по старой традиции , потом его оставят и он провалит следующий сезон
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deadjoker
Ну лучше уж чем лысый физрук
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Любезный Коссутий
физрук Фрэнки так и не смог вывести ирисок в Шип, но неожиданно преставился новый шанс, но уже с любимым клубом. давай, Фрэнки, мы верим в тебя!
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Pitkin
Ответ xbxoxrxsxhx
Дали бы изначально Фрэнку поработать, а не вот это вот все. Насколько помню он в своем первом сезоне четвертое место занял , с гораздо более слабым составом. При нем молодежь заиграла, вроде Абрахама, Маунта, Риса Джеймса. С молодыми игроками он хорошо работал однако. Не дали поработать гады, как Артете
Понимаете... Челси такой клуб, где тренеру раскачки не дают вообще. Какое тут воспитание молодёжи, если за ряд проигрышей просто сразу же дают под зад? И огромная неустойка никого не сдерживает также. Моуриньо тоже строил наполеоновские планы, когда возглавил Челси в первый раз. Мол с молодёжкой будет работать. Да только как только вылетел из ЛЧ какому-то лузеру, то тут же вылетел и из Челси. Тоже самое говорил и Анчелотти, Сколари, Конте, Бенитес... все говорили, но всех и уволили, когда трофеи не брали. Полную власть в АПЛ имели только авторитеты вроде сэра Ферги, какой Лобановский в своё время в Динамо имел. Но без огромной неустойки никто в Челси и не придёт, ибо все знают, что в случае чего сразу же стоишь на трамплине.
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Иван Шуткин
Хуже точно не будет
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xbxoxrxsxhx
Дали бы изначально Фрэнку поработать, а не вот это вот все. Насколько помню он в своем первом сезоне четвертое место занял
, с гораздо более слабым составом. При нем молодежь заиграла, вроде Абрахама, Маунта, Риса Джеймса. С молодыми игроками он хорошо работал однако. Не дали поработать гады, как Артете
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Мыло "судейское"
Ответ ottomann
Интересный факт, Боули вроде как успешный бизнесмен и владелец миллиардных состояний основанных на честном труде и рыночных отношениях, а не какой-то там русский олигарх... но глядя на уровень управления и подхода в Челси, ощущение что Боули это какой-то африканский диктатор и скоро начнет расстреливать тренеров )))
бросовые американские кредиты - наркота похуже крокодила....
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Айдар Набиев
Ответ Shuller18
А тут кого не поставь, сезон уже и так похерен, Реал опять же кому угодно будет сложно обыграть. Так что пофиг, кто будет рулить оставшийся сезон, пускай даже Лэмпард.
А как же Роберту де Моттеу?
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efremovms@gmail.com
Ответ Пирс Морган
Один из худших тренеров Эвертона в истории идет на повышение, что же может пойти не так?
Эвертон для любого проклятое место.
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Zlatan Ibra
Ответ Born is the King
Скорее всего Нагельсман решил взять паузу до лета, чтобы нормально покататься на лыжах пока снег не расстаял
В горах снег круглый год порой лежит
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Брулин
Всех уже сватают и Маура, двумя статьями ниже сватали, и Нигельсмана вчера и Френка и Энрике и Де Дзерби, осталось только Юрана посватать в Челси.
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гилберт
Если только Фрэнк приплачивать будет.
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гилберт
Туши свееет!!!
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