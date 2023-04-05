«Челси» может назначить Лэмпарда и. о. главного тренера на остаток сезона. Фрэнк готов вернуться
Фрэнк Лэмпард может вернуться к работе в «Челси»
Лондонский клуб продолжает поиски нового главного тренера. Главными фаворитами на эту должность являются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике, сообщает The Times. Всего же директора «Челси» могут рассмотреть до семи кандидатур.
Вместе с тем лондонцы серьезно рассматривают вариант с назначением Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера на срок до конца сезона. 44-летний специалист, который остается без работы после увольнения из «Эвертона» в январе, готов вернуться в «Челси».
Лэмпард уже возглавлял лондонскую команду с 2019 по 2021 год.
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