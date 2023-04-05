Мерфи о тренерах для «Челси»: «У Энрике были проблемы везде, кроме «Барсы». Нагельсманну лишь 35, а вы просите его работать с большими эго в сложной ситуации»
Дэнни Мерфи сомневается, что Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн подходят «Челси»
Сообщалось, что испанский и немецкий специалисты входят в число главных кандидатов на должность, освободившуюся после увольнения Грэма Поттера.
«У Энрике были определенные успехи в «Барселоне», но в других командах возникали проблемы.
В «Роме» он не очень хорошо поработал, в Испании до «Барселоны» [в «Сельте»] он тоже испытывал сложности. Он не вселяет в меня уверенность.
Другой вариант – Нагельсманн. Ему лишь 35 лет. Вы просите его возглавить команду в сложной ситуации и работать с огромными эго и большими звездами, хотя у него был лишь один хороший год в «Баварии», – сказал в эфире Talksport экс-хавбек «Ливерпуля».
Он даже кризисный Арсенал,до финала ЛЕ довёл,я же говорю,я его уважаю))
Эмери хороший,прекрасный тренер,но в Арсенале в него так не верили как в Артету.
Так много денег не дали.
Возможно,у него бы и получилось.
зы. не забудь поставить свой королевский минус ))) в качестве аргументации сильно заходит ))))
я не настаиваю , но человек спросил я ответил на свое усмотрение.... если ты считаешь что кроме почётно, нагельсмана и энрике нет достойных твоё право
Биелса не работал с топ-клубами уже давно,какой ему Челси?
Скалони…
Да,Челси же идеальный клуб для экспериментов,Поттера им мало было?
Но вся проблема в самом управлении клубом. Роман в своё время очень грамотно вокруг себя выстроил команду из очень смышлёных в футболе советников. Боули же.. поменял Тухеля на Поттера.
Биелса нуждается в рекомендациях ? Серьёзно?
Скалони, почему нет? Тренер зарекомендовал в сборной, почему бы не попробовать в клубе...
Чем не суперзвезда?
Он выиграл вообще всё.
В матче с Ливерпулем,был самой заметной фигурой.
Бедный Поттер,вот кого ему не хватало.
С ним Челси совсем иначе выглядит.
Это как забрать у Арсенала Парти или Эдегора.
Энцо - лучший молодой на ЧМ,чем не звезда?
Стерлинг многократный чемпион АПЛ,звезда.
Силва,ветеран и выиграл много,звезда.
Р.Джеймс молодая звезда АПЛ.
А Челси ОДИН ИЗ топ клубов АПЛ.
Разница есть,большая.
Биелса? Серьёзно? После Лидса в Челси?
Скалони?
Челси не в АПЛ теперь,а на Кубке Мира выступает?
Что за бред…
Почеттино,Энрике,Нагельсманн.
Всё,это всё что есть сейчас…
к таковым отношу только Канте ( и то после травмы он больше по выслуге) и Силва. Стерилинг таковым не является)