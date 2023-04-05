Мерфи о тренерах для «Челси»: «У Энрике были проблемы везде, кроме «Барсы». Нагельсманну лишь 35, а вы просите его работать с большими эго в сложной ситуации»

Теги Бавария Рома Челси Дэнни Мерфи премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Сельта серия А Италия Ла Лига Луис Энрике Юлиан Нагельсманн Футбол

Дэнни Мерфи сомневается, что Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн подходят «Челси»

Сообщалось, что испанский и немецкий специалисты входят в число главных кандидатов на должность, освободившуюся после увольнения Грэма Поттера.

«У Энрике были определенные успехи в «Барселоне», но в других командах возникали проблемы.

В «Роме» он не очень хорошо поработал, в Испании до «Барселоны» [в «Сельте»] он тоже испытывал сложности. Он не вселяет в меня уверенность.

Другой вариант – Нагельсманн. Ему лишь 35 лет. Вы просите его возглавить команду в сложной ситуации и работать с огромными эго и большими звездами, хотя у него был лишь один хороший год в «Баварии», – сказал в эфире Talksport экс-хавбек «Ливерпуля».

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36 комментариев

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Доминатор3000
Ответ Butrymovich Mikalai
насчёт Эмери. один пример не значит ровным счётом ничего. единственный прям топ клуб Эмери с натяжкой это ПСЖ .... но у кого в псж получилось (Анчеллотти, тухель )? ,твои слова: "в псж игроки важнее тренера ". Кризисный Арсенал причислять к топ клубам ты наверное не будешь ? зы. не забудь поставить свой королевский минус ))) в качестве аргументации сильно заходит ))))
Минусовать не буду))
Он даже кризисный Арсенал,до финала ЛЕ довёл,я же говорю,я его уважаю))
Эмери хороший,прекрасный тренер,но в Арсенале в него так не верили как в Артету.
Так много денег не дали.
Возможно,у него бы и получилось.
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Зизуха
Ответ The Best
Хорошо,если не брать во внимание этих двух тогда кто?Зидан не хочет,Почеттино слишком мягкий и его сожрёт раздевалка легко,про Спалетти и Аморима писали ещё но итальянцу нет смысла уходить из Наполи который в ЛЧ будет играть 100% а Аморим вроде как продолжит контракт с Спортингом (и мне кажется это будет тоже самое что и с Поттером).
Клопп скоро освободится
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Butrymovich Mikalai
Ответ Доминатор3000
Эмери тоже брал ЛЕ,это не помогло ему в топ-клубах.Но его я уважаю. Биелса не работал с топ-клубами уже давно,какой ему Челси? Скалони… Да,Челси же идеальный клуб для экспериментов,Поттера им мало было?
насчёт Эмери. один пример не значит ровным счётом ничего. единственный прям топ клуб Эмери с натяжкой это ПСЖ .... но у кого в псж получилось (Анчеллотти, тухель )? ,твои слова: "в псж игроки важнее тренера ". Кризисный Арсенал причислять к топ клубам ты наверное не будешь ?

зы. не забудь поставить свой королевский минус ))) в качестве аргументации сильно заходит ))))
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Prof_Logan
Я бы на Брендона Роджерса посмотрел в Челси
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Butrymovich Mikalai
Ответ Доминатор3000
Эмери тоже брал ЛЕ,это не помогло ему в топ-клубах.Но его я уважаю. Биелса не работал с топ-клубами уже давно,какой ему Челси? Скалони… Да,Челси же идеальный клуб для экспериментов,Поттера им мало было?
А челси на данном этапе прям топ клуб ? посмотри с каким ресурсом работал Биелса и что из него выжимал..... для меня странно что люди вообще сомневаются в его компетентности .... у него другие минусы: зацикленность, токсичность, не признание никаких авторитетов в раздевалке, требовательность, повышенная интенсивность тренировочного процесса ....

я не настаиваю , но человек спросил я ответил на свое усмотрение.... если ты считаешь что кроме почётно, нагельсмана и энрике нет достойных твоё право
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Serdida Orayew
Давайте верните Лэмпарда))) Должунчик обрадуется!
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Давид Agabekyan
Так у Энрике из топовых клубов до Барсы была только Рома? И он вывел сборную Испании в полуфинал Евро и если бы не кривоногие нападающие могли пройти и в финал
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Azrail
О каких проблемах в Сельте он говорит? Сельта вернулась в Примеру в 12-м году. В сезоне 12-13 боролась за выживание и заняла 17-е место. Пришел Энрике и перед ним так же стояла задача сохранить команду в Примере, а он занял с ней 9-е место. Видно, что этот Мерфи совершенно не в теме.
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zidane467554
Ответ balander09
а кто в Челси звезда большая?) к таковым отношу только Канте ( и то после травмы он больше по выслуге) и Силва. Стерилинг таковым не является)
канте в матче челси ливерпуль был лучшим в челси и лучше любого игрока ливерпуля
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Доминатор3000
Ответ Butrymovich Mikalai
Оливер Гласнер победил с лиге Европы со скромным Айнтрахтом - много матчей не видел но против барсы бло очень хорошо. Биелса нуждается в рекомендациях ? Серьёзно? Скалони, почему нет? Тренер зарекомендовал в сборной, почему бы не попробовать в клубе...
Эмери тоже брал ЛЕ,это не помогло ему в топ-клубах.Но его я уважаю.
Биелса не работал с топ-клубами уже давно,какой ему Челси?
Скалони…
Да,Челси же идеальный клуб для экспериментов,Поттера им мало было?
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Butrymovich Mikalai
Ответ Karra
Бьелса звучит как стёб
у каждого свое мнение, я видел ещё ту сборную Аргентины Биелсы.... это было вау!!!! , а его работа в Лидсе тоже достойна только положительных отзывов, как и работа в Атлетике .... но есть нюанс, надо давать человеку 2-3 года и увольнять 4-5й потому что игроки устают от его требований.
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LeChat Ostrowski
выбирая из двух, логичнее смотрится Нагельсманн - довольно много талантливой молодёжи втч из Германии и даже его родной системы РБ (+ ещё один прибудет летом), а возраст и опыт Сильвы может даже быть на руку Юлиану при правильном подходе. Энрике в Барсе и в сборной был очень неплох, но по мне это намного бОльший риск (более жирный кот в мешке).
Но вся проблема в самом управлении клубом. Роман в своё время очень грамотно вокруг себя выстроил команду из очень смышлёных в футболе советников. Боули же.. поменял Тухеля на Поттера.
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Karra
Ответ Sergio666
В каких других командах? Лучо после Барсы сборную тренировал, потом трагедия с дочерью,потом возвращение. И Красная Фурия при нем всегда пробивалась на международные турниры.
Для Испании это конечно величайшее достижение, пробиться на международный турнир
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Butrymovich Mikalai
Ответ Доминатор3000
Оливер Гласнер…кто? Биелса? Серьёзно? После Лидса в Челси? Скалони? Челси не в АПЛ теперь,а на Кубке Мира выступает? Что за бред… Почеттино,Энрике,Нагельсманн. Всё,это всё что есть сейчас…
Оливер Гласнер победил с лиге Европы со скромным Айнтрахтом - много матчей не видел но против барсы бло очень хорошо.
Биелса нуждается в рекомендациях ? Серьёзно?
Скалони, почему нет? Тренер зарекомендовал в сборной, почему бы не попробовать в клубе...
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Karra
Ответ Butrymovich Mikalai
Оливер Гласнер ? Биелса ? можно рискнуть и попробовать Скалони , если он конечно пойдёт..... варианты из головы. Конте проходили , ну а вдруг ...
Бьелса звучит как стёб
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Марслан Акматалиев
Какие ещё звёзды в Челси?
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Доминатор3000
Ответ balander09
а кто в Челси звезда большая?) к таковым отношу только Канте ( и то после травмы он больше по выслуге) и Силва. Стерилинг таковым не является)
Канте,как минимум.
Чем не суперзвезда?
Он выиграл вообще всё.
В матче с Ливерпулем,был самой заметной фигурой.
Бедный Поттер,вот кого ему не хватало.
С ним Челси совсем иначе выглядит.
Это как забрать у Арсенала Парти или Эдегора.
Энцо - лучший молодой на ЧМ,чем не звезда?
Стерлинг многократный чемпион АПЛ,звезда.
Силва,ветеран и выиграл много,звезда.
Р.Джеймс молодая звезда АПЛ.
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Wagner
Ответ Butrymovich Mikalai
Оливер Гласнер ? Биелса ? можно рискнуть и попробовать Скалони , если он конечно пойдёт..... варианты из головы. Конте проходили , ну а вдруг ...
Тите хочет в Челси
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Sergio666
В каких других командах? Лучо после Барсы сборную тренировал, потом трагедия с дочерью,потом возвращение. И Красная Фурия при нем всегда пробивалась на международные турниры.
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Wagner
Ответ deadjoker
А где он в Челси больших звезд то нашел?
Все, кто больше 5 млн зарабатывают, звёзды.
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malenkaya_kisa69
Мне кажется почти каждому понятно , что Александр Мостовой идеальный кандидат на роль главного тренера , жаль , что нет лицензии ((
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Доминатор3000
Ответ Fona
После довольно-таки успешных 1.5 лет в Баварии, по-моему с Челси не должно возникнуть проблем, все-таки это не Брайтон
Бавария лучшая и самая богатая команда в Германии.
А Челси ОДИН ИЗ топ клубов АПЛ.
Разница есть,большая.
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Доминатор3000
Ответ Butrymovich Mikalai
Оливер Гласнер ? Биелса ? можно рискнуть и попробовать Скалони , если он конечно пойдёт..... варианты из головы. Конте проходили , ну а вдруг ...
Оливер Гласнер…кто?
Биелса? Серьёзно? После Лидса в Челси?
Скалони?
Челси не в АПЛ теперь,а на Кубке Мира выступает?
Что за бред…
Почеттино,Энрике,Нагельсманн.
Всё,это всё что есть сейчас…
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Ярик01
В Челси совершенно свежая команда без звёзд, как раз это удобный вариант лепить из сырого материала
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balander09
а кто в Челси звезда большая?)
к таковым отношу только Канте ( и то после травмы он больше по выслуге) и Силва. Стерилинг таковым не является)
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