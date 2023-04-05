Мерфи о тренерах для «Челси»: «У Энрике были проблемы везде, кроме «Барсы». Нагельсманну лишь 35, а вы просите его работать с большими эго в сложной ситуации»

Дэнни Мерфи сомневается, что Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн подходят «Челси»

Сообщалось, что испанский и немецкий специалисты входят в число главных кандидатов на должность, освободившуюся после увольнения Грэма Поттера.

«У Энрике были определенные успехи в «Барселоне», но в других командах возникали проблемы.

В «Роме» он не очень хорошо поработал, в до «Барселоны» [в «Сельте»] он тоже испытывал сложности. Он не вселяет в меня уверенность.

Другой вариант – . Ему лишь 35 лет. Вы просите его возглавить команду в сложной ситуации и работать с огромными эго и большими звездами, хотя у него был лишь один хороший год в «Баварии», – сказал в эфире Talksport экс-хавбек «Ливерпуля».