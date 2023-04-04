«ПСЖ» ищет тренера и считает Зидана лучшим вариантом, но договориться будет сложно. Нагельсманн, Конте, Моуринью и Энрике – среди кандидатов

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия Зинедин Зидан Антонио Конте Луис Энрике Кристоф Гальтье Юлиан Нагельсманн Футбол

«ПСЖ» приступил к поиску нового главного тренера

По сведениям RMC Sport, после 8 поражений за 18 матчей в 2023 году, в том числе приведших к вылету из Лиги чемпионов, парижане не планируют продолжать сотрудничество с Кристофом Гальтье.

В клубе единодушно считают Зинедина Зидана прекрасным кандидатом, но договориться с ним будет сложно.

Также рассматривается вариант с Юлианом Нагельсманном, хотя его способность установить контроль над такой раздевалкой, как у «ПСЖ», вызывает вопросы. Если до лета он еще не будет трудоустроен, парижане могут с ним связаться, но пока этого не произошло.

Среди более опытных тренеров выделяются Антонио Конте, Луис Энрике и Жозе Моуринью, сейчас возглавляющий «Рому». Эти тренеры до конца сезона в клубе тоже вряд ли появятся.

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dylan Walker
Ответ Los Galácticos
Как же хочется чтобы назначили Моуринью, так чисто поржать.
Моур в ПСЖ как Крым в составе Украины. Никаким образом не быть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Supreme Allah
Ответ Yri Yrov
ну-ка объясните чем Жозе хуже Гальте
Да всем, сбитый летчик , с допотопным футболом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
василий иванов
есть подозрение, что только Зизу может поставить на место Мбаппе. Даже Моур не вывезет этого противостояния.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ AnMe
Ну это факт. Причем это предъява к фанатам. Адекватные тоже есть, но на спортс их мало. А к Рону у меня огромное уважение, один из лучших игроков в истории.
Не смог редактировать:: Кстати, зашел в твой профиль. Ну я же говорил. Только забыл уточнить, что через слеш надо указать где фан Мадрида. 90% Орут как раз эти 2 категории. Ты туда как раз и входишь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lifar Skladchikov
Ответ СуперНегр228
Ну было понятно что Зизу был главной причиной для нового контракта для Килиана а шейхи до сих пор не выполнили вот поэтому черепашка капризничает
Главной причиной нового контракта Мбаппе - куева туча денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Моуриньо в Псж, Зизу в Челси...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Ответ Los Galácticos
Как же хочется чтобы назначили Моуринью, так чисто поржать.
Чисто поржать , это к Мостовому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ sayemlo
и как фанаты меси бесконечно приплетают Роналду где о нем речи не шло
Ну это факт. Причем это предъява к фанатам. Адекватные тоже есть, но на спортс их мало. А к Рону у меня огромное уважение, один из лучших игроков в истории.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B_Boris
Ответ Los Galácticos
Как же хочется чтобы назначили Моуринью, так чисто поржать.
Я над тобой сейчас поржал 😂👏🏻
👎🏻 Жозе Моуриньо слишком хорош для них.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Фанаты гелиевых не переживут, если Зидан начнет тренировать Месси, и скажет правду известную всем: Лео самый совершенный игрок в истории футбола
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sayemlo
Ответ AnMe
И как фанаты Роналду ноют, что Месси все выигрывает нечестно, потому что превзошел вашего кумира. Пора бы взрослеть
и как фанаты меси бесконечно приплетают Роналду где о нем речи не шло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sayemlo
Ответ прощай Роналду
Правильно, нужно прийти в готовую команду и стать величайшим)
"в готовую"
если что, бывают разные типы тренеров. не обязательно строить команду с начало, чтобы стать величайшим.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
по-моему в реальности с точностью да наоборот, это ты написал чушь вот теперь за чушь собачью поясняй, значит у тебя нету своего мнения , тут общая публика сказала что Жозе сбитый лётчик, а ты ссылаешься на это проявив такое неуважение, абсолютно все мировые футбольные эксперты скажут кто такой Жозе, но для вас он объект издёвок и дешёвых шуток.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Writer
Ага, Конте там речь про эгоистов толкал - сразу мимо. Нагельс - туда же(с такими звездунами и в таком количестве он не справится, тем более там пара южноамериканских картелей в составе).Энрике - игроки сольют еще до офф назначения. Вот Моур мог бы, но его тоже сольют, т.к. это Жозе, а с таким составом - грех не слить его=)) А без шуток - Моур вполне могет дать результат. Главное - добиться того, чтоб игроки не расслаблялись посреди матча, и не бросали играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.tchidakin
Зидан хороший тренер только подле Переса и его связях в УЕФА
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pamir88
Зовите Лучо, идиоты! Он с МСН требл брал. Оборону и центр выстроит, а в нападении звездная тройка разберется. Всяко Мбаппе не сильно хуже/лучше Суареса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BigPapa
Химки Юрана вовремя перехватили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
neolol0
Ответ Los Galácticos
Как же хочется чтобы назначили Моуринью, так чисто поржать.
Вот что что, а Моур как раз из тех, кто ломает всяких эгоистов и заставляет пахать. Кто-то ломается и ноет, что для бюджета ПСЖ не проблема, а кто-то впахивает на 150% от своих возможностей. На сезона два три его хватит, там глядишь ЛЧ подцепят. Потом, кровью и мучениями, но тупо выстрадают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vik444
Ответ Los Galácticos
Как же хочется чтобы назначили Моуринью, так чисто поржать.
Моуриньо-лучший тренер 21 века. И чего тут смешного ?
Командные

Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04
Обладатель Кубка Португалии: 2002/03
Обладатель Суперкубка Португалии: 2003
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04
Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03
«Челси»

Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15
Обладатель Кубка Англии: 2006/07
Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15
Обладатель Суперкубка Англии: 2005
«Интернационале»

Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10
Обладатель Кубка Италии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Италии: 2008
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10
«Реал Мадрид»

Чемпион Испании: 2011/12
Обладатель Кубка Испании: 2010/11
Обладатель Суперкубка Испании: 2012
«Манчестер Юнайтед»

Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17
«Рома»

Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
Личные
Тренер сезона английской Премьер-лиги (3): 2005, 2006, 2015[241]
Тренер месяца английской Премьер-лиги (4): ноябрь 2004, январь 2005, март 2007, ноябрь 2020
Тренер года португальской Премьер-лиги (2): 2003, 2004
Футбольный тренер года в Италии (2): 2009, 2010
Тренер года в Испании: 2012
Обладатель трофея «Золотая скамья»: 2010
Приз Мигеля Муньоса (2): 2011, 2012
Тренер года УЕФА (2): 2003, 2004
Команда года УЕФА: Лучший главный тренер (4): 2003, 2004, 2005, 2010
Тренер года по версии Onze d’Or (2): 2005, 2010
Футбольный тренер года ФИФА: 2010
Лучший клубный тренер мира по версии МФФИИС (4): 2004, 2005, 2010, 2012
World Soccer Magazine Лучший тренер года (3): 2004, 2005, 2010[242]
Лучший португальский тренер за рубежом (2): 2009, 2010
Награда АФЖ за заслуги перед футболом: 2014
Человек года «La Gazzetta dello Sport»: 2010
Тренер года по версии Globe Soccer Awards: 2012
3-й лучший тренер в истории футбола по версии World Soccer: 2013[243][244]
9-й лучший тренер в истории футбола по версии ESPN: 2013[245]
13-й лучший тренер в истории футбола по версии France Football: 2019[246]
Великий офицер Ордена Инфанта дона Энрике
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Yri Yrov
ну-ка объясните чем Жозе хуже Гальте
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ Carver
Ну, единственные трофеи в своей карьере догматик выиграл за счет индивидуального мастерства МСН, где 3 гениальных футболиста были на пике карьеры.
А остальная команда оборонялась, мяч контролировала и атаки организовывала сама? От балды, как придётся? Т.е. тренер там и не нужен был, получается?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bugy
фантазеры) какой Зидан
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vik444
Мостовой. Канчельскис и Юран уже при деле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Берите сразу всех, бабла хватит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Ответ Los Galácticos
Как же хочется чтобы назначили Моуринью, так чисто поржать.
👍
ещё эту топ-команду он не разваливал! 😁😁😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий