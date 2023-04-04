«ПСЖ» приступил к поиску нового главного тренера

По сведениям RMC Sport, после 8 поражений за 18 матчей в 2023 году, в том числе приведших к вылету из Лиги чемпионов, парижане не планируют продолжать сотрудничество с .

В клубе единодушно считают прекрасным кандидатом, но договориться с ним будет сложно.

Также рассматривается вариант с , хотя его способность установить контроль над такой раздевалкой, как у « », вызывает вопросы. Если до лета он еще не будет трудоустроен, парижане могут с ним связаться, но пока этого не произошло.

Среди более опытных тренеров выделяются , Луис Энрике и Жозе Моуринью, сейчас возглавляющий «Рому». Эти тренеры до конца сезона в клубе тоже вряд ли появятся.