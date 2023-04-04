«ПСЖ» ищет тренера и считает Зидана лучшим вариантом, но договориться будет сложно. Нагельсманн, Конте, Моуринью и Энрике – среди кандидатов
«ПСЖ» приступил к поиску нового главного тренера
По сведениям RMC Sport, после 8 поражений за 18 матчей в 2023 году, в том числе приведших к вылету из Лиги чемпионов, парижане не планируют продолжать сотрудничество с Кристофом Гальтье.
В клубе единодушно считают Зинедина Зидана прекрасным кандидатом, но договориться с ним будет сложно.
Также рассматривается вариант с Юлианом Нагельсманном, хотя его способность установить контроль над такой раздевалкой, как у «ПСЖ», вызывает вопросы. Если до лета он еще не будет трудоустроен, парижане могут с ним связаться, но пока этого не произошло.
Среди более опытных тренеров выделяются Антонио Конте, Луис Энрике и Жозе Моуринью, сейчас возглавляющий «Рому». Эти тренеры до конца сезона в клубе тоже вряд ли появятся.
👎🏻 Жозе Моуриньо слишком хорош для них.
если что, бывают разные типы тренеров. не обязательно строить команду с начало, чтобы стать величайшим.
Командные
Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04
Обладатель Кубка Португалии: 2002/03
Обладатель Суперкубка Португалии: 2003
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04
Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03
«Челси»
Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15
Обладатель Кубка Англии: 2006/07
Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15
Обладатель Суперкубка Англии: 2005
«Интернационале»
Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10
Обладатель Кубка Италии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Италии: 2008
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10
«Реал Мадрид»
Чемпион Испании: 2011/12
Обладатель Кубка Испании: 2010/11
Обладатель Суперкубка Испании: 2012
«Манчестер Юнайтед»
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17
«Рома»
Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
Личные
Тренер сезона английской Премьер-лиги (3): 2005, 2006, 2015[241]
Тренер месяца английской Премьер-лиги (4): ноябрь 2004, январь 2005, март 2007, ноябрь 2020
Тренер года португальской Премьер-лиги (2): 2003, 2004
Футбольный тренер года в Италии (2): 2009, 2010
Тренер года в Испании: 2012
Обладатель трофея «Золотая скамья»: 2010
Приз Мигеля Муньоса (2): 2011, 2012
Тренер года УЕФА (2): 2003, 2004
Команда года УЕФА: Лучший главный тренер (4): 2003, 2004, 2005, 2010
Тренер года по версии Onze d’Or (2): 2005, 2010
Футбольный тренер года ФИФА: 2010
Лучший клубный тренер мира по версии МФФИИС (4): 2004, 2005, 2010, 2012
World Soccer Magazine Лучший тренер года (3): 2004, 2005, 2010[242]
Лучший португальский тренер за рубежом (2): 2009, 2010
Награда АФЖ за заслуги перед футболом: 2014
Человек года «La Gazzetta dello Sport»: 2010
Тренер года по версии Globe Soccer Awards: 2012
3-й лучший тренер в истории футбола по версии World Soccer: 2013[243][244]
9-й лучший тренер в истории футбола по версии ESPN: 2013[245]
13-й лучший тренер в истории футбола по версии France Football: 2019[246]
Великий офицер Ордена Инфанта дона Энрике
ещё эту топ-команду он не разваливал! 😁😁😉