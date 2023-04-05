«Челси» начал переговоры с Лэмпардом. Его могут назначить и. о. главного тренера к матчу с «Вулвс»
Фрэнк Лэмпард может вернуться в «Челси» в ближайшее время
Ранее стало известно, что лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 44-летнего специалиста исполняющим обязанности главного тренера на срок до конца сезона.
По информации The Guardian, стороны начали переговоры. Если они пройдут хорошо, то Лэмпард, возможно, будет руководить командой уже в матче против «Вулверхэмптона», который состоится 8 апреля.
Отмечается, что «Челси» хочет найти более опытного тренера, чем Бруно Сальтор, в данный момент занимающий пост исполняющего обязанности главного тренера.
Главными фаворитами на должность главного тренера «Челси» на долгосрочную перспективу остаются Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн.
Очередной труднообъяснимый шаг боссов Челси. Если в чём-то уже и стали чемпионами, так это в таких решениях.
А вы уверены что за штурвалом живой капитан, а не его попугай?