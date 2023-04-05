«Челси» начал переговоры с Лэмпардом. Его могут назначить и. о. главного тренера к матчу с «Вулвс»

Фрэнк Лэмпард может вернуться в «Челси» в ближайшее время

Ранее стало известно, что лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 44-летнего специалиста исполняющим обязанности главного тренера на срок до конца сезона.

По информации The Guardian, стороны начали переговоры. Если они пройдут хорошо, то , возможно, будет руководить командой уже в матче против « », который состоится 8 апреля.

Отмечается, что « » хочет найти более опытного тренера, чем Бруно Сальтор, в данный момент занимающий пост исполняющего обязанности главного тренера.

Главными фаворитами на должность главного тренера «Челси» на долгосрочную перспективу остаются и .