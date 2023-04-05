«Челси» начал переговоры с Лэмпардом. Его могут назначить и. о. главного тренера к матчу с «Вулвс»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Вулверхэмптон Луис Энрике Бруно Сальтор Юлиан Нагельсманн Футбол

Фрэнк Лэмпард может вернуться в «Челси» в ближайшее время

Ранее стало известно, что лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 44-летнего специалиста исполняющим обязанности главного тренера на срок до конца сезона.

По информации The Guardian, стороны начали переговоры. Если они пройдут хорошо, то Лэмпард, возможно, будет руководить командой уже в матче против «Вулверхэмптона», который состоится 8 апреля. 

Отмечается, что «Челси» хочет найти более опытного тренера, чем Бруно Сальтор, в данный момент занимающий пост исполняющего обязанности главного тренера. 

Главными фаворитами на должность главного тренера «Челси» на долгосрочную перспективу остаются Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн

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66 комментариев

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Petr Tcoi
Сульшера можно позвать еще
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siragh@yandex.ru
Йосемарино будет тренером
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Промах Мораты
Ответ allengosta2017
Какой смысл был тогда Поттера увольнять сейчас? До конца сезона нельзя было потерпеть?
Да потому что невозможно уже смотреть на него
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Veni-Vidi-Vici
И в чём смысл, интересно? Временщиков обычно назначают, чтобы подождать, когда освободится более интересный кандидат. Но сейчас все интересующие Челси тренеры и так доступны и по всем инсайдам готовы работать хоть сейчас. И зачем тогда нужен временный тренер?

Очередной труднообъяснимый шаг боссов Челси. Если в чём-то уже и стали чемпионами, так это в таких решениях.
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Mc′loud
Кто нибудь знает откуда у Боули появились деньги? Судя по его поведению, по нему плачет психиатрическая клиника. Как этот чокнутый получил миллиарды, которые теперь успешно спускает в унитаз?
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Мария Голденштерн
Ожидание - Нагельсманн, Почеттино... Реальность - Лэмпард.(
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Max Bochkov
Ответ Ivan Ivanych
Не смеши, Лэмпард как тренер - импотент.
Где я писал, что Фрэнк нужен "Челси" исключительно как тренер? Но он нужен в клубе. Хоть так...
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Вечно в бане
Ответ хавбек+
Тухель на багаже Лэмпси феерил, в целом неплохой вариант, тот же Хайнкес четырежды в Баварию возвращался и ничего
Лучше бы Лэмпси багаж с собой в Эвертон забрал, не случилось бы такого позорища.
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Pitkin
Ответ Челси навсегда
Было бы конечно лучше,если бы новый тренер начал работать уже сейчас,понял бы кого нужно оставлять в команде,а кого продать летом,но если вернётся Фрэнк,пусть даже и до конца сезона,буду безумно рад,легенда ЧЕЛСИ,а вдруг у него получится и он останется,хотя это больше похоже на фантастику.
Мда... Вдруг УЖЕ было пару лет тому назад.
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Pitkin
Единственное преимущество Лампарда как тренера на остаток сезона состоит в том, что он истинный челсиец. В реальности же ни Энрике, ни Нагельсманн как основные тренеры просто не подойдут вообще. Надо какого другого искать.
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Ivan Ivanych
Ответ Max Bochkov
Как болельщик "Челси" с 30-тилетним стажем, скажу, что лично я буду рад. Сезон уже не спасти, но здесь вопрос даже не про сезон, а про сам клуб. Уважаемый и любимый всеми "синими" легендарный Фрэнк может еще спасти "Челси". Как футбольную единицу, с преемственностью, менталитетом и историей побед 21-го века...
Не смеши, Лэмпард как тренер - импотент.
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Челси навсегда
Было бы конечно лучше,если бы новый тренер начал работать уже сейчас,понял бы кого нужно оставлять в команде,а кого продать летом,но если вернётся Фрэнк,пусть даже и до конца сезона,буду безумно рад,легенда ЧЕЛСИ,а вдруг у него получится и он останется,хотя это больше похоже на фантастику.
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ML26
Сейчас нужен авторитет в раздевалке, который расскажет им, что такое Челси. Френк с этим справится
+1
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Someone from Internet
Нет, я конечно понимаю, что Лэмпзи – легенда и диспетчер Сити и Вест Хэма, но не надо над ним подобным образом издеваться!
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Yri Yrov
вы чё издеваетесь
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хавбек+
Ответ Амин Чич
Хайнкес несколько раз брал ЛЧ с разными клубами, сравнение не правильные
Юпп помотался прежде чем ЛЧ выиграть с Реалом, Лэмпси всего пару лет в деле))
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Febos_
Ответ Иван Новиков
Пиндос в огне. К матчу с волками будет готовить Лэмпс, а к Реалу - Энрике. Новый матч - новый тренер.
в предсезонку будет вести Нагельсманн
+1
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Max Bochkov
Как болельщик "Челси" с 30-тилетним стажем, скажу, что лично я буду рад. Сезон уже не спасти, но здесь вопрос даже не про сезон, а про сам клуб. Уважаемый и любимый всеми "синими" легендарный Фрэнк может еще спасти "Челси". Как футбольную единицу, с преемственностью, менталитетом и историей побед 21-го века...
+2
-1
+1
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Иван Новиков
Пиндос в огне. К матчу с волками будет готовить Лэмпс, а к Реалу - Энрике. Новый матч - новый тренер.
+1
0
+1
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Febos_
мдааа что за дичь творится в клубе, или они таким образом хотят сохранить Маунта . просто с Лэмпсом даже минимальные шансы клуба на победу в Лч нивелируются
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Евгений Потудинский
Со всем этим хаосом, не факт что к нам сейчас очередь из топ тренеров. Сезон уже провален. Так что я за. Вдруг у Фрэнки получится со второй попытки. А нет ну ничего ужасного не случится.
+1
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мать Зетмира
Ответ Batt Monner
Челси начал обратный цикл. Дальше Сарри, Конте, Гуус Иваныч в роли советника, Мавр и Бенитес
Моуриньо.)
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Южанин78
По мне это более логичный ход, чем торопях искать тренера с огромной зарплатой.
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Francesc Fàbregas
Вот те наааа.
А вы уверены что за штурвалом живой капитан, а не его попугай?
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Francesc Fàbregas
Ответ Batt Monner
Челси начал обратный цикл. Дальше Сарри, Конте, Гуус Иваныч в роли советника, Мавр и Бенитес
На Виалли споткнется
+9
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