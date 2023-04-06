Ломаев о Fan ID: «Для чего это? Зачем? То, что мы видим в РПЛ, ужасно. Надеюсь, его смягчат или полностью отменят»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Иван Ломаев Fan ID Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев не понимает, зачем ввели Fan ID

– На матчах Кубка России нет Fan ID, но зато больше болельщиков. Это как-то дополнительно мотивирует?

– Конечно, приятнее играть с болельщиками на трибунах. Очень хорошая атмосфера на стадионах. Мне кажется, все, когда были детьми, смотрели телевизор и видели забитые стадионы и перфомансы фанатов. Это круто и здорово, а то, что мы видим сейчас на матчах РПЛ – это ужасно.

На наши матчи приходило по две тысячи человек. И это не вопрос к болельщикам, которые не ходят на стадионы. Вопросы к тем, кто придумал Fan ID. Для чего это? Зачем? Но мы можем про это только говорить, на итоговые решения это никак не повлияет.

– Бойкот фанатов принесет свои плоды?

– В новостях пишут, что пошли какие-то сдвиги по отношению к закону о Fan ID. Надеюсь, его как-то смягчат или полностью отменят, чтобы люди снова приходили на трибуны на все матчи.

– Говорят, что могут вернуть продажу пива на стадионах. Это смогло бы вернуть болельщиков?

– Если сравнивать модель построения проведения футбольных матчей в Европе и в России, то там это развлечение. Делают все для болельщиков, придумывают какие-то активности, продают еду, напитки.

У нас до Fan ID было многое запрещено, а сейчас вообще люди перестали ходить на футбол. Недавно была ситуация, когда на матч не пустили семимесячного ребенка из-за паспорта болельщика. Это смешно, сюрреализм полный, – сказал Ломаев.

Что правительство меняет в Fan ID для детей и инвалидов? Разбор трех пунктов

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9 комментариев

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ZenitFan
Ответ luqwet
Я был на матчах и когда приходило 3к, и когда был стадион заполнен до отказа. Разница колоссальная
а я разве утверждаю, что разницы нет ? ты что то не так понял. я говорю, что на стадион ходят болеть за свою команду, смотреть на нее в живую, как она играет. но никак не слушать фанатов. у тебя по другому ? ты на них ходил ?
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luqwet
Ответ ZenitFan
по всей видимости ты не ходил на стадион. смотреть в живую или по ТВ это две большие разницы, независимо от того, поют фанаты что то на своем секторе или нет.зачастую соседей по грядке слышишь на много сильнее, чем фанатом.
Я был на матчах и когда приходило 3к, и когда был стадион заполнен до отказа. Разница колоссальная
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Владимир Ч
респект Ломаеву, что не боится говорить правду, работая в бюджетной конторе
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ZenitFan
Ответ frol92
В основном на стадион ходят за атмосферой и эмоциями, а фанаты их как раз и создавали. А посмотреть на игру команды именно удобнее перед телевизором, на удобном диване, с повторами.
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Romeo Yankovich
когда же уже будут не "надеятся", а "требовать"?
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frol92
Ответ ZenitFan
я всегда думал, что стимул для настоящего болельщика пойти на стадион является желание поболеть за свою команду , увидеть красивую игру в живую. но меня пытаются убедить, что стимул это пойти на стадион это послушать/посмотреть на фанатов. а игра любимой команды это второстепенно. ну тогда может и правильно, что фанаты перестали ходить на стадион. с ними отсеятся те, кто ходил на них смотреть, а не на игру.
В основном на стадион ходят за атмосферой и эмоциями, а фанаты их как раз и создавали. А посмотреть на игру команды именно удобнее перед телевизором, на удобном диване, с повторами.
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ZenitFan
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Mohnatiy
Вы не понимаете, это же БЕ-ЗО-ПАС-НОСТЬ! 😁
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frol92
Зато как безопасно. Не ценят холопы заботу бояр о них.
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