Ломаев о Fan ID: «Для чего это? Зачем? То, что мы видим в РПЛ, ужасно. Надеюсь, его смягчат или полностью отменят»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев не понимает, зачем ввели Fan ID

– На матчах Кубка России нет Fan ID, но зато больше болельщиков. Это как-то дополнительно мотивирует?

– Конечно, приятнее играть с болельщиками на трибунах. Очень хорошая атмосфера на стадионах. Мне кажется, все, когда были детьми, смотрели телевизор и видели забитые стадионы и перфомансы фанатов. Это круто и здорово, а то, что мы видим сейчас на матчах – это ужасно.

На наши матчи приходило по две тысячи человек. И это не вопрос к болельщикам, которые не ходят на стадионы. Вопросы к тем, кто придумал Fan ID. Для чего это? Зачем? Но мы можем про это только говорить, на итоговые решения это никак не повлияет.

– Бойкот фанатов принесет свои плоды?

– В новостях пишут, что пошли какие-то сдвиги по отношению к закону о Fan ID. Надеюсь, его как-то смягчат или полностью отменят, чтобы люди снова приходили на трибуны на все матчи.

– Говорят, что могут вернуть продажу пива на стадионах. Это смогло бы вернуть болельщиков?

– Если сравнивать модель построения проведения футбольных матчей в Европе и в России, то там это развлечение. Делают все для болельщиков, придумывают какие-то активности, продают еду, напитки.

У нас до Fan ID было многое запрещено, а сейчас вообще люди перестали ходить на футбол. Недавно была ситуация, когда на матч не пустили семимесячного ребенка из-за паспорта болельщика. Это смешно, сюрреализм полный, – сказал .

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