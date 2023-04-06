У Бензема и Камавинга лучшие оценки за класико от Goal – 9 из 10. Худшие – Рафинья, Алонсо и Кессиэ, у Хави также 4

Теги Карим Бензема Рафинья Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании рейтинги Лука Модрич Тони Кроос Серджи Бускетс Роберт Левандовски Марк-Андре тер Стеген Давид Алаба Маркос Алонсо Серджи Роберто Тибо Куртуа Даниэль Карвахаль Франк Кессиэ Марко Асенсио Федерико Вальверде Эдер Милитао Жюль Кунде Винисиус Жуниор Рональд Араухо Эрик Гарсия Ферран Торрес Родриго Гоэс Ансу Фати Класико Эдуардо Камавинга Алекс Бальде Гави Футбол

Издание Goal выставило игрокам «Реала» и «Барселоны» оценки за класико

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал Мадрид» одержал победу с разгромным счетом 4:0. С общим счетом 4:1 по сумме двух матчей мадридцы прошли в финал, где сыграют с «Осасуной».

Среди игроков «Реала» наивысшую оценку получили Карим Бензема и Эдуардо Камавинга – 9 баллов из 10. По 8 баллов получили Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Эдер Милитао. По 7 баллов у Дани Карвахаля, Давида Алабы, Тони Крооса и Марко Асенсио, вышедшего на замену во втором тайме. Федерико Вальверде и Родриго Гоэс получили по 6 баллов. Работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти оценена на 9 баллов.

Лучшие оценки среди игроков «Барселоны» у Гави, Роберта Левандовского и Алекса Бальде – по 6 баллов из 10. На 5 баллов оценено выступление Марка-Андре тер Стегена, Рональда Араухо, Жюля Кунде, Серджи Бускетса, Серджи Роберто и вышедших на замену Ансу Фати, Феррана Торреса и Эрика Гарсии. По 4 балла у Маркоса Алонсо, Франка Кессиэ и Рафиньи. Главный тренер «Барселоны» Хави получил 4 балла.

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

Бензема – первый игрок «Реала» за 28 лет с хет-триком в класико. На «Камп Ноу» из мадридцев это удавалось лишь Пушкашу в 1963-м

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
А почему Родриго так мало дали? По мне так из-за него Реал забыл 1-ый и 2-ой гол. Первом начало классную контратаку, во-втором увёл защитников и освободил место для Карима чтобы он мог спокойно ударить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ Эксперт Спортс
Многие уже ставят кличку вроде Барса04. Ну это смешно учитывая как много раз Барса громила Реал и почему то даже самые ярые хейтеры этого не ставят. И многие хейтеры также после вчерашнего: Реал хозяин Барсы одно и тоже. Это уже маразм. На неадекватных болельщиков аргументов хватает но другим с первой разгромной победой мадридисты. Вчера был ваш вечер поздравляю.
Ну таких болельщиков всегда хватает у любого клуба, не обижайтесь 😉. Спасибо за поздравление. И вас тоже поздравляю с чемпионством Ла Лиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ Александр Бялт
вчерашний матч - это как раз тот случай, когда игрок заслужил 10-ку. и это Камавинга
Я считаю Каму лучшим игроком 2023 в составе Реала. Но... нет (я сам очень хотел бы чтобы он получил десятку). Но вначале игры после его ошибки могли пропустить гол. У него были небольшие ошибки в начале матча. Но потом когда пару раз оставил Рафинью, похоже почувствовал вкус крови
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Ответ Ivang King
Весь Мадрид смотрелся изумительно, но только во втором тайме, но все таки худшим по моему мнению, как печально это звучало это Вальверде, не хватает его каким был до ЧМ
Ну у многих после ЧМ небольшой спад идет, это нормальное явление )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Добрынин
Ответ udiekemen
Заслуженно, хотя за такую игру Бензема, Месси бы дали 10)
11
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угараю_с_вас
Ответ Seoul Candy
Не , губить такой талант в защите это преступление
Согласен) рад, что он в этом сезоне стал больше играть и обрел уверенность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АНДРЮХА87
А за что, Левандовскому дали 6 баллов? За то, что не мешал защитникам Реала играть, наверное?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Seoul Candy
Ответ Угараю_с_вас
А мне нравится, как он играет слева) намного лучше Менди) может пусть там и остаётся)
Не , губить такой талант в защите это преступление
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
Ответ Эксперт Спортс
Многие уже ставят кличку вроде Барса04. Ну это смешно учитывая как много раз Барса громила Реал и почему то даже самые ярые хейтеры этого не ставят. И многие хейтеры также после вчерашнего: Реал хозяин Барсы одно и тоже. Это уже маразм. На неадекватных болельщиков аргументов хватает но другим с первой разгромной победой мадридисты. Вчера был ваш вечер поздравляю.
По крайней мере в топах коменты лишь слова поддержки вам, а вот когда вы обыгрываете Реал, то в топах как раз таки, такие слова как ты и написал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
Весь Мадрид смотрелся изумительно, но только во втором тайме, но все таки худшим по моему мнению, как печально это звучало это Вальверде, не хватает его каким был до ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasp 13
Ответ Нурсултан Юсупов
Только почему то Камавинга, Тчуамени, Родриго так себя не ведут, это на примере вчерашнего матча. Ну откровенно неприятно смотреть на игру Гави, всё время по ногам, подкаты, ведёт себя неадекватно. Неприятно Со стороны смотреть
Ещё один любитель приятностей. Ну так смотри на Родриго, Камавингу и т.д.
А на Пепе, в свое время, приятно было смотреть, на Рамоса?
Борьба, подкаты, провокации это тоже часть футбола, приятностей в др. видах спорта полно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ udiekemen
Заслуженно, хотя за такую игру Бензема, Месси бы дали 10)
У Месси десятки игр лучше вчерачней игры Бензема. Но за всё время ему дали лишь 2 десяток
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
buturlinomo
Кроосу могли бы и побольше дать. вчера был особенно хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий5
Ответ Last Hero
Бензема 9)) хет-трик и асиста не хватило для десятки. Видимо, недостаточно предголевых и предобводных действий совершил для десятки
Только Месси 10 ставят ,ещё и без голов,за то что погулял по полю
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
6 у Гави за невероятную способность не получать КК, фоля на пару КК
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурсултан Юсупов
Ответ Wasp 13
Да ладно, какой из него гопник, молодой, кровь бурлит, вот и ведёт себя иногда не сдержанно, был бы нонсенс, если бы он мог себя полностью контролировать в таком возрасте, он ребенок, по сути. За их баданиями с Винисиусом прикольно наблюдать.
Только почему то Камавинга, Тчуамени, Родриго так себя не ведут, это на примере вчерашнего матча. Ну откровенно неприятно смотреть на игру Гави, всё время по ногам, подкаты, ведёт себя неадекватно. Неприятно Со стороны смотреть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угараю_с_вас
Ответ Cruel Snake
Камавинга очень радует, это ещё при том что в данный момент выступает не на своей позиции.
А мне нравится, как он играет слева) намного лучше Менди) может пусть там и остаётся)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramin Mamedov
ахах, а за что Левандовски и Гави 6 баллов?)
первому за то, что столько раз потерял мяч и не может нормально по воротам ударить, а второму за бюдло поведение?
ещё и Роберто 5 баллов, хотя по факту был абсолютным дном в полузащите
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
У Рафиньи 4,а у Торреса 5? Что они там курят? У них в сумме должен быть один балл
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lobelopa
Ответ Wasp 13
Хватит сопли разводить. А в Реале нет и не было как будто такого типа футболистов, а в Атлетико, в Барселоне и др. клубах? Только вот Габи появился такой уникум, капец, детский сад.
Да я сам как-нибудь разберусь, когда хватит, а когда- нет. Писать мне больше не будешь. Удачки.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Ответ Александр Бялт
вчерашний матч - это как раз тот случай, когда игрок заслужил 10-ку. и это Камавинга
Максимально иронично, что это случилось ровно в тот момент когда все обсуждали может ли Камавинга хорошо в защите играть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasp 13
Ответ Lobelopa
Я уже далеко не первый раз наблюдаю за его подлыми ударами исподтишка. Ну это ДНК, там почти все такие.
Хватит сопли разводить. А в Реале нет и не было как будто такого типа футболистов, а в Атлетико, в Барселоне и др. клубах?
Только вот Габи появился такой уникум, капец, детский сад.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lobelopa
Ответ Wasp 13
Да ладно, какой из него гопник, молодой, кровь бурлит, вот и ведёт себя иногда не сдержанно, был бы нонсенс, если бы он мог себя полностью контролировать в таком возрасте, он ребенок, по сути. За их баданиями с Винисиусом прикольно наблюдать.
Я уже далеко не первый раз наблюдаю за его подлыми ударами исподтишка. Ну это ДНК, там почти все такие.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasp 13
Ответ Last Hero
Бензема 9)) хет-трик и асиста не хватило для десятки. Видимо, недостаточно предголевых и предобводных действий совершил для десятки
Ну дали бы ему 10, что бы это изменило в общей футбольной картине.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Многие уже ставят кличку вроде Барса04. Ну это смешно учитывая как много раз Барса громила Реал и почему то даже самые ярые хейтеры этого не ставят. И многие хейтеры также после вчерашнего: Реал хозяин Барсы одно и тоже. Это уже маразм. На неадекватных болельщиков аргументов хватает но другим с первой разгромной победой мадридисты. Вчера был ваш вечер поздравляю.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий