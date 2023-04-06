У Бензема и Камавинга лучшие оценки за класико от Goal – 9 из 10. Худшие – Рафинья, Алонсо и Кессиэ, у Хави также 4
Издание Goal выставило игрокам «Реала» и «Барселоны» оценки за класико
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал Мадрид» одержал победу с разгромным счетом 4:0. С общим счетом 4:1 по сумме двух матчей мадридцы прошли в финал, где сыграют с «Осасуной».
Среди игроков «Реала» наивысшую оценку получили Карим Бензема и Эдуардо Камавинга – 9 баллов из 10. По 8 баллов получили Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Эдер Милитао. По 7 баллов у Дани Карвахаля, Давида Алабы, Тони Крооса и Марко Асенсио, вышедшего на замену во втором тайме. Федерико Вальверде и Родриго Гоэс получили по 6 баллов. Работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти оценена на 9 баллов.
Лучшие оценки среди игроков «Барселоны» у Гави, Роберта Левандовского и Алекса Бальде – по 6 баллов из 10. На 5 баллов оценено выступление Марка-Андре тер Стегена, Рональда Араухо, Жюля Кунде, Серджи Бускетса, Серджи Роберто и вышедших на замену Ансу Фати, Феррана Торреса и Эрика Гарсии. По 4 балла у Маркоса Алонсо, Франка Кессиэ и Рафиньи. Главный тренер «Барселоны» Хави получил 4 балла.
«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка
Бензема – первый игрок «Реала» за 28 лет с хет-триком в класико. На «Камп Ноу» из мадридцев это удавалось лишь Пушкашу в 1963-м
А на Пепе, в свое время, приятно было смотреть, на Рамоса?
Борьба, подкаты, провокации это тоже часть футбола, приятностей в др. видах спорта полно.
первому за то, что столько раз потерял мяч и не может нормально по воротам ударить, а второму за бюдло поведение?
ещё и Роберто 5 баллов, хотя по факту был абсолютным дном в полузащите
Только вот Габи появился такой уникум, капец, детский сад.