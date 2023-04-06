У Бензема и Камавинга лучшие оценки за класико от Goal – 9 из 10. Худшие – Рафинья, Алонсо и Кессиэ, у Хави также 4

Издание Goal выставило игрокам «Реала» и «Барселоны» оценки за класико

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» « » одержал победу с разгромным счетом 4:0. С общим счетом 4:1 по сумме двух матчей мадридцы прошли в финал, где сыграют с «Осасуной».

Среди игроков «Реала» наивысшую оценку получили и – 9 баллов из 10. По 8 баллов получили , , и . По 7 баллов у , Давида Алабы, и , вышедшего на замену во втором тайме. Федерико Вальверде и Родриго Гоэс получили по 6 баллов. Работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти оценена на 9 баллов.

Лучшие оценки среди игроков «Барселоны» у Гави, Роберта Левандовского и Алекса Бальде – по 6 баллов из 10. На 5 баллов оценено выступление Марка-Андре тер Стегена, Рональда Араухо, Жюля Кунде, Серджи Бускетса, Серджи Роберто и вышедших на замену Ансу Фати, Феррана Торреса и Эрика Гарсии. По 4 балла у Маркоса Алонсо, Франка Кессиэ и Рафиньи. Главный тренер «Барселоны» Хави получил 4 балла.

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

Бензема – первый игрок «Реала» за 28 лет с хет-триком в класико. На «Камп Ноу» из мадридцев это удавалось лишь Пушкашу в 1963-м