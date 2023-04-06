Бензема – первый игрок «Реала» за 28 лет с хет-триком в класико. На «Камп Ноу» из мадридцев это удавалось лишь Пушкашу в 1963-м
Карим Бензема впервые оформил хет-трик в класико
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Карим Бензема оформил хет-трик и отдал голевую передачу на Винисиуса.
Последним игроком «Реала», забивавшим три мяча в класико, был Иван Саморано. Это произошло в матче «Сантьяго Бернабеу» 7 января 1995 года.
Хет-трик в класико на «Камп Ноу» ранее забивал только Ференц Пушкаш – это случилось 27 января 1963 года.
Бензема стал 4-м бомбардиром класико с 16 голами. У форварда «Реала» также 11 ассистов – лишь у Месси больше
И что как по мне еще более важно: Карим семильными шагами набирает кондиции и топ форме прошлого сезона перед ЛЧ.
— А разве Роналду забивал хет-трик на Камп Ноу?
— Нет, но он тоже мечтал.
И первый алжирец - даже Зидану такое не удавалось .