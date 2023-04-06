Бензема – первый игрок «Реала» за 28 лет с хет-триком в класико. На «Камп Ноу» из мадридцев это удавалось лишь Пушкашу в 1963-м

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Камп Ноу Ференц Пушкаш Иван Саморано Класико Футбол

Карим Бензема впервые оформил хет-трик в класико

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Карим Бензема оформил хет-трик и отдал голевую передачу на Винисиуса.

Последним игроком «Реала», забивавшим три мяча в класико, был Иван Саморано. Это произошло в матче «Сантьяго Бернабеу» 7 января 1995 года.

Хет-трик в класико на «Камп Ноу» ранее забивал только Ференц Пушкаш – это случилось 27 января 1963 года.

Бензема стал 4-м бомбардиром класико с 16 голами. У форварда «Реала» также 11 ассистов – лишь у Месси больше

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28 комментариев

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Azat Tezekbaev
Ответ Екн Лор
Всего-лишь хет-трик на Камп Ноу. Не пенка в финале ЧМ, и даже не хет-трик Кюрасао, так себе конечно
А пенка то была тоже
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M93
Важное достижение и событие как для самого Карима, так и для Реала.

И что как по мне еще более важно: Карим семильными шагами набирает кондиции и топ форме прошлого сезона перед ЛЧ.
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Boni Jek
Ответ Адам Альмурзаев
Круто, а сколько ЛЧ выиграли?
Я уже тебе ответил харамчик.
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Boni Jek
Ответ Eden Hazard
Все 15 на заполненном Бернабеу? И сколько титулов это принесло?
Много принесло титулов. Ты и сам знаешь харамчик
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Eden Hazard
Ответ Kyancey
На «Бернабеу» - аплодисменты Роналдиньо и Иньесте На «Камп Ноу» - освистывание Роналду и Бензема Этим и отличается столица от второго по величине очень ревнивого и вечно озабоченного чем-то города ⓒ
Разница между столицей и провинцией)
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Boni Jek
Ответ белошип
Кабинетные хет-трики не в счёт)
Мальчик радуйся пока))))
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Boni Jek
Ответ Адам Альмурзаев
Круто, а сколько ЛЧ выиграли?
С помощью ручных судей переса немало реал выиграл лигу чемпионов..
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Parce
Ответ nurikkkk
А Месси просто нужно был себя вести достойно, например не бить мяч по болельщикам Реала......
А Бензема и Роналду получается достойно себя ввели, раз им должен Камп Ноу аплодировать, да и Месси творил магию против Реала задолго до этого случая
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Eden Hazard
Ответ Boni Jek
С 50 х годов наконец-то победили с разницей в 4 мяча. Барселона начиная с 21 го века побеждала реал с разницей в три мяча и больше 15 раз!!!!!!
Все 15 на заполненном Бернабеу? И сколько титулов это принесло?
+1
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белошип
Ответ Boni Jek
А Месси делал хет трик реалу дважды!
Кабинетные хет-трики не в счёт)
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Адам Альмурзаев
Ответ Boni Jek
С 50 х годов наконец-то победили с разницей в 4 мяча. Барселона начиная с 21 го века побеждала реал с разницей в три мяча и больше 15 раз!!!!!!
Круто, а сколько ЛЧ выиграли?
+5
-2
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Михо
Ответ Екн Лор
Всего-лишь хет-трик на Камп Ноу. Не пенка в финале ЧМ, и даже не хет-трик Кюрасао, так себе конечно
Зачем приплетать даже сюда Месси?🤷🏻‍♂️
+2
-2
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Boni Jek
Ответ ALMANAC
Спотифай камп сегодня увидели историю
С 50 х годов наконец-то победили с разницей в 4 мяча. Барселона начиная с 21 го века побеждала реал с разницей в три мяча и больше 15 раз!!!!!!
+7
-4
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nurikkkk
Ответ Parce
Что-то я не слышал аплодисменты Месси, когда он в соло вытаскивал матчи против Реала
А Месси просто нужно был себя вести достойно, например не бить мяч по болельщикам Реала......
+4
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Михаил Сафонов
Ответ Parce
Что-то я не слышал аплодисменты Месси, когда он в соло вытаскивал матчи против Реала
Ну после его поведения, когда он в болельщиков мяч запустил, ему никто аплодировать не будет думаю. Потому что он мерзкое существо
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Boni Jek
А Месси делал хет трик реалу дважды!
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Экспертное мнение
Ответ Kyancey
На «Бернабеу» - аплодисменты Роналдиньо и Иньесте На «Камп Ноу» - освистывание Роналду и Бензема Этим и отличается столица от второго по величине очень ревнивого и вечно озабоченного чем-то города ⓒ
Иньесте все стадионы Испании аплодировали, натянул так натянул))) это по причине гола в финале Чемпионата Мира, так, абсолютно не важного турнира с недавних пор)
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Фарид Харисов
— Я всегда мечтал забить хет-трик на Камп Ноу как Роналду.

— А разве Роналду забивал хет-трик на Камп Ноу?

— Нет, но он тоже мечтал.
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инок
Карима с хет-триком и голевым пасом, и повторением достижения Ференца Пушкаша и Саморано!
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Parce
Ответ Kyancey
На «Бернабеу» - аплодисменты Роналдиньо и Иньесте На «Камп Ноу» - освистывание Роналду и Бензема Этим и отличается столица от второго по величине очень ревнивого и вечно озабоченного чем-то города ⓒ
Что-то я не слышал аплодисменты Месси, когда он в соло вытаскивал матчи против Реала
+4
-7
-3
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белошип
Удивительно конечн,что Роналду ниразу за 10 лет не сделал хет-трик своим клиентам)
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Abid_88
Сегодня на ифтар у Бенза была Барселона)
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Андрей Хенто
А ведь это не удавалось таким монстрам, как Рауль, Роналду и многим другим топ-надапающим в истории Мадрида. Это говорит о многом.
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Butrymovich Mikalai
Ответ Екн Лор
Всего-лишь хет-трик на Камп Ноу. Не пенка в финале ЧМ, и даже не хет-трик Кюрасао, так себе конечно
без пенки не обошлось
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Sevuska
Легенда 👍
И первый алжирец - даже Зидану такое не удавалось .
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