Куртуа о 4:0 с «Барсой»: «Когда «Реал» забил второй мяч, они немного испугались, а гол с пенальти снял все вопросы»

Теги Барселона Реал Мадрид Кубок Испании Тибо Куртуа Класико Футбол

Тибо Куртуа оценил победу «Реала» над «Барселоной» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании

– Что сказал Анчелотти в перерыве матча?

– Ничего особенного – чтобы мы продолжали играть так же, как играли. [Против «Барсы»] в Суперкубке Испании мы играли не лучшим образом, дома в Кубке – тоже, в Ла Лиге мы могли их обыграть, но не обыграли…

Сегодня все получилось. Когда мы забили второй мяч, они немного испугались, а гол с пенальти снял все вопросы, – сказал вратарь «Реала».

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

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4 комментария

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Emin Aliev
Рафинья такой кринж выдал, игрок атаки и не способен ни обыграть, ни пас нормальный дать. Если дадут за него миллионов 50 нужно отдавать. Торрес ни чем не хуже него будет на подмене.
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Alex Torres
Реал всегда возвращается , чтобы переписать историю золотыми буквами. Уго Санчес
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белошип
Куртуа в топ форме,перед первым голом сделал важнейший сейв,лучший кипер в мире с отрывом)
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Mukhammadzhan Akhmedov
Второй гол чистейшая ошибка Серхио Роберто , да и в первом провалилась опорная зона. Сказалось отсутствие Френки де йонга. Ну да ладно.
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