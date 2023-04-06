Куртуа о 4:0 с «Барсой»: «Когда «Реал» забил второй мяч, они немного испугались, а гол с пенальти снял все вопросы»

Тибо Куртуа оценил победу «Реала» над «Барселоной» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании

– Что сказал Анчелотти в перерыве матча?

– Ничего особенного – чтобы мы продолжали играть так же, как играли. [Против «Барсы»] в Суперкубке Испании мы играли не лучшим образом, дома в Кубке – тоже, в Ла Лиге мы могли их обыграть, но не обыграли…

Сегодня все получилось. Когда мы забили второй мяч, они немного испугались, а гол с пенальти снял все вопросы, – сказал вратарь «Реала».

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка