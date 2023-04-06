Бензема, еще 5 игроков «Реала» и Анчелотти получили 3 звезды от Marca за класико. У 7 игроков «Барселоны» – прочерк
Издание Marca выставило оценки игрокам «Реала» и «Барселоны» за класико
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» с разгромным счетом 4:0. По сумме двух матчей (4:1) мадридцы вышли в финал Кубка Испании.
По итогам матча высшую оценку от издания – 3 звезды – получили 6 игроков «Реала»: Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Карим Бензема, оформивший хет-трик. На высший балл также оценена работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
По две звезды получили Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс и вышедший на замену на 74-й минуте Марко Асенсио. Без оценки остались Орельен Тчуамени, Начо Фернандес и Дани Себальос, вышедшие на замену в концовке матча.
Среди игроков «Барселоны» 7 игроков получили «прочерк» – самую низкую оценку: Маркос Алонсо, Серджи Бускетс, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски и вышедшие на замену Ансу Фати, Ферран Торрес и Эрик Гарсия.
По одной звезде – у Марка-Андре тер Стегена, Рональда Араухо, Жюля Кунде, Алекса Бальде, Гави, Серджи Роберто, а также у главного тренера «Барселоны» Хави. Наивысшую оценку в команде – две звезды – получил Рафинья.
В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной».
«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка
Разве можно считать бестолковый бег,провокации и постоянные фолы за талант?
Может хватит уже пиарить свои бесполезные тумбочки,или вам мало позора в еврокубках?)
Рафинья/Дембеле два бестолковых бегунка
Педри тупо полотер,который вообще не умеет нормально обострять,вроде все,где ты 5 игроков насчитал?хорошо хоть не 10)
Реал заслужил проход в финал
Барса поплыла после второго гола, до первого была игра с небольшим преимуществом Барсы
зы. Плюсы можете не ставить, минусы пофиг. я высказал свое мнение.
Лучшим можно МАТШа назвать, который не виноват в голах. Да хоть Кессье того же, который мяч двигал. Но всяко не бразильца.
За то,что его схавал Камавинга, который играл даже не на своей позиции?