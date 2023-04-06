Бензема, еще 5 игроков «Реала» и Анчелотти получили 3 звезды от Marca за класико. У 7 игроков «Барселоны» – прочерк

Издание Marca выставило оценки игрокам «Реала» и «Барселоны» за класико

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» с разгромным счетом 4:0. По сумме двух матчей (4:1) мадридцы вышли в финал Кубка Испании.

По итогам матча высшую оценку от издания – 3 звезды – получили 6 игроков «Реала»: Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Карим Бензема, оформивший хет-трик. На высший балл также оценена работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

По две звезды получили Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс и вышедший на замену на 74-й минуте Марко Асенсио. Без оценки остались Орельен Тчуамени, Начо Фернандес и Дани Себальос, вышедшие на замену в концовке матча.

Среди игроков «Барселоны» 7 игроков получили «прочерк» – самую низкую оценку: Маркос Алонсо, Серджи Бускетс, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски и вышедшие на замену Ансу Фати, Ферран Торрес и Эрик Гарсия.

По одной звезде – у Марка-Андре тер Стегена, Рональда Араухо, Жюля Кунде, Алекса Бальде, Гави, Серджи Роберто, а также у главного тренера «Барселоны» Хави. Наивысшую оценку в команде – две звезды – получил Рафинья.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной».

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