Бензема, еще 5 игроков «Реала» и Анчелотти получили 3 звезды от Marca за класико. У 7 игроков «Барселоны» – прочерк

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Издание Marca выставило оценки игрокам «Реала» и «Барселоны» за класико

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» с разгромным счетом 4:0. По сумме двух матчей (4:1) мадридцы вышли в финал Кубка Испании.

По итогам матча высшую оценку от издания – 3 звезды – получили 6 игроков «Реала»: Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Карим Бензема, оформивший хет-трик. На высший балл также оценена работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

По две звезды получили Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс и вышедший на замену на 74-й минуте Марко Асенсио. Без оценки остались Орельен Тчуамени, Начо Фернандес и Дани Себальос, вышедшие на замену в концовке матча.

Среди игроков «Барселоны» 7 игроков получили «прочерк» – самую низкую оценку: Маркос Алонсо, Серджи Бускетс, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски и вышедшие на замену Ансу Фати, Ферран Торрес и Эрик Гарсия.

По одной звезде – у Марка-Андре тер Стегена, Рональда Араухо, Жюля Кунде, Алекса Бальде, Гави, Серджи Роберто, а также у главного тренера «Барселоны» Хави. Наивысшую оценку в команде – две звезды – получил Рафинья.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной».

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

21 комментарий

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arspurs9
Ответ Пепси пеналдувич
Даже прочерк не заслужили, Гави сегодня играл слишком жестко, Хави должен поговорить с ним. Реал поздравлю, Бензема держит уровень.
Он классный игрок в голове. Может хорошо видит поле, может читает игру отлично, вполне. Но во-первых, он слишком быстро заводится. Ну а во-вторых, он просто очень плох физически. Он часто не успевает за эпизодами, потому что другие игроки быстрее, резче, сильнее чем он. Отсюда куча грубости и психозов. Учитывая силовую манеру игры в АПЛ, там он действительно мог бы быстро сломаться. Дай ему подряд матчи против Канте, Фреда с Каземиро, Хейберга с безмозглым Ромеро, Джаки умалишенного, Райса и тд - он бы банально из-за своих возможностей проиграл бы все что можно и наверняка отправился бы в лазарет.
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Пепси пеналдувич
Ответ белошип
А в чем заключается топовость Гави? Разве можно считать бестолковый бег,провокации и постоянные фолы за талант? Может хватит уже пиарить свои бесполезные тумбочки,или вам мало позора в еврокубках?)
Игрок молодой, качества топ футболиста есть. Осталось наладить пару слабых сторон.
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Jon Snow
Хотелось бы попытаться проанализировать игру, но лень, сухие факты: барца обоссана
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Пепси пеналдувич
Ответ m1t9
че там, где кулесы? на ветках роналду прячутся?
Не нужно называть глоров кулесами. Все адекватные болельщики всегда будут поддерживать свой клуб.
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белошип
Ответ Пепси пеналдувич
Вот честно, изговнил всю ленту. Гави топовый игрок, но его талант мясника надо уменьшить. Прошу будь чуть менее обижен на жизнь, не надо выносить свои гневливые комменты не обоснованные ни чем.
А в чем заключается топовость Гави?
Разве можно считать бестолковый бег,провокации и постоянные фолы за талант?
Может хватит уже пиарить свои бесполезные тумбочки,или вам мало позора в еврокубках?)
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фан Барсы
Полный провал у Барсы. Это не исправить, надеюсь очнутся а то Хави может упустить эту Ла лигу. Даже с 12 очковым отрывом. Все таки Де Йонг очень важен оказывается, теневой лидер можно сказать.
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Пепси пеналдувич
Ответ белошип
Но зато глорам бчк нравится то,как играет бесполезный брус,задача которого тупо провоцировать и бить исподтишка)
Вот честно, изговнил всю ленту. Гави топовый игрок, но его талант мясника надо уменьшить. Прошу будь чуть менее обижен на жизнь, не надо выносить свои гневливые комменты не обоснованные ни чем.
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xDe xDe
Ответ Эксперт Спортс
Э але очнитесь болелы Реала. Барса потеряла перед игрой 4-5 игроков. И вы этому рады?
Никто (ну, среди адекватных фанов) не радуется травмам у соперников. Здоровье - самая важная штука. А победа есть победа, ей да, рады. Помню, два сезона при Зидане, когда лазарет Реала просто ломился от травм и основного состава не было примерно никогда, фаны Барсы писали, мол, это не оправдание. И они были правы. Ну а сейчас фаны Барсы сами столкнулись с тем же самым, только и всего.
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белошип
Ответ Эксперт Спортс
Э але очнитесь болелы Реала. Барса потеряла перед игрой 4-5 игроков. И вы этому рады?
Из серьёзных потерь там только Де йонг,все остальные легко заменимые бруски
Рафинья/Дембеле два бестолковых бегунка
Педри тупо полотер,который вообще не умеет нормально обострять,вроде все,где ты 5 игроков насчитал?хорошо хоть не 10)
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Dexter Dallas
Надеюсь кто-нибудь из апл или псж захочет купить гави. А барса захочет его продать. Там думаю в районе 10го тура он поедет в лазарет, а весной как выйдет ему еще раз объяснят как нужно играть.
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m1t9
че там, где кулесы? на ветках роналду прячутся?
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El Canibal
2 звезды за толчок Винисиуса?
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Butrymovich Mikalai
Если без прикола и троллинга:

Реал заслужил проход в финал

Барса поплыла после второго гола, до первого была игра с небольшим преимуществом Барсы

зы. Плюсы можете не ставить, минусы пофиг. я высказал свое мнение.
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6wjj9hm5kh
Будучи не на своей Камавинга ,сколько он сделал перехватов !🔥🔥🔥
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Эксперт Спортс
Э але очнитесь болелы Реала. Барса потеряла перед игрой 4-5 игроков. И вы этому рады?
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xDe xDe
Рафинья был худшим в составе Барсы. Его попросту сожрал Камавинга, даже неадекват Генич это отметил. Кто составляет эти странные рейтинги?
Лучшим можно МАТШа назвать, который не виноват в голах. Да хоть Кессье того же, который мяч двигал. Но всяко не бразильца.
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белошип
Ответ Пепси пеналдувич
Даже прочерк не заслужили, Гави сегодня играл слишком жестко, Хави должен поговорить с ним. Реал поздравлю, Бензема держит уровень.
Но зато глорам бчк нравится то,как играет бесполезный брус,задача которого тупо провоцировать и бить исподтишка)
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Михо
Ответ Пепси пеналдувич
Даже прочерк не заслужили, Гави сегодня играл слишком жестко, Хави должен поговорить с ним. Реал поздравлю, Бензема держит уровень.
Гави всегда так играет и мне это непонятно, он же классный игрок, зачем это откровенное хамство, о котором Хави говорит, это его характер, пусть играет как ощущает. Тренер должен наоборот объяснить ему, сам Хави никогда не был грубым
+18
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Пепси пеналдувич
Раф то как 2 звезды получил?
За то,что его схавал Камавинга, который играл даже не на своей позиции?
+12
0
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svft
подлил Бензина в тлеющий костер взяточничества)
+1
-1
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Пепси пеналдувич
Даже прочерк не заслужили, Гави сегодня играл слишком жестко, Хави должен поговорить с ним. Реал поздравлю, Бензема держит уровень.
+16
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