Фанат «Фейеноорда» разбил голову хавбеку «Аякса» Классену, бросив предмет с трибуны. Матч Кубка Нидерландов приостановили
Болельщик разбил голову Дэви Классену, бросив в него предмет с трибуны
Инцидент произошел во время матча между «Фейеноордом» и «Аяксом» в полуфинале Кубка Нидерландов (1:2). Все началось с конфликта между капитанами команд Душаном Тадичем и Оркуном Кекчю, который произошел недалеко от трибуны фанатов «Фейеноорда» на 60-й минуте.
Во время споров между игроками один из фанатов «Фейеноорда» бросил предмет в хавбека «Аякса» Классена и разбил ему голову. После этого инцидента матч был приостановлен более чем на 20 минут, игроки ушли в раздевалку.
После возобновления игры Классен вернулся на поле, но был вынужден покинуть его через несколько минут. Отметим, что Дэви забил победный гол своей команды в этой игре.
Ровно тот случай, когда этого конкретного кретина надо найти и отправить на отсидку.
Но вечером того дня сели в метро, чтобы поехать назад в отель и в вагоне реально было страшно. Пьяные голландские работяги под 2 метра ростом пели песни и приставали к девушкам в вагоне. Довольно грубо себя вели. Хорошо, что нам было недалеко ехать. Все в голландии было прекрасно, кроме той поездки в метро.
Пару недель назад отмoрозок из ПСВ напал на вратаря Севильи Марко Дмитровича в матче ЛЕ.
Правда серб того повалил и скрутил, но тем не менее.
«Вон че там творится»