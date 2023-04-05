Фанат «Фейеноорда» разбил голову хавбеку «Аякса» Классену, бросив предмет с трибуны. Матч Кубка Нидерландов приостановили

Теги высшая лига Нидерланды Кубок Нидерландов Аякс Фейеноорд происшествия болельщики Душан Тадич Дэви Классен Оркун Кекчю Футбол

Болельщик разбил голову Дэви Классену, бросив в него предмет с трибуны

Инцидент произошел во время матча между «Фейеноордом» и «Аяксом» в полуфинале Кубка Нидерландов (1:2). Все началось с конфликта между капитанами команд Душаном Тадичем и Оркуном Кекчю, который произошел недалеко от трибуны фанатов «Фейеноорда» на 60-й минуте.

Во время споров между игроками один из фанатов «Фейеноорда» бросил предмет в хавбека «Аякса» Классена и разбил ему голову. После этого инцидента матч был приостановлен более чем на 20 минут, игроки ушли в раздевалку. 

После возобновления игры Классен вернулся на поле, но был вынужден покинуть его через несколько минут. Отметим, что Дэви забил победный гол своей команды в этой игре. 

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17 комментариев

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Фантом
Ответ Streetbor
за такое можно и под уголовную статью подвести.
Что значит "можно"? Нужно.

Ровно тот случай, когда этого конкретного кретина надо найти и отправить на отсидку.
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Михаил Светлов
Ответ avalanch
Турок до сих пор оскорбленный что повязки его вшивые не носят? Хорошо что фейенорд проиграл
Рот прикрой
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Kira Graponova
Типичный матч Классикер. Такое почти каждый год. Не говорю, что это хорошо, но ничего нового
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Pedri
Вот это футбол какой-то грязный стал что больешик ударить на голову футболисту 🙄🙄🙄
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Roaltar
Ответ blaugrano
Голландские фанаты - те ещё животные. Пару недель назад отмoрозок из ПСВ напал на вратаря Севильи Марко Дмитровича в матче ЛЕ. Правда серб того повалил и скрутил, но тем не менее.
Походу да. Был в Амстердаме в 2019, Аякс играл с Юве в 1/4 ЛЧ. Мы с женой просто гуляли, на матч не собирались. Все было отлично: апрель, тюльпаны, красота.

Но вечером того дня сели в метро, чтобы поехать назад в отель и в вагоне реально было страшно. Пьяные голландские работяги под 2 метра ростом пели песни и приставали к девушкам в вагоне. Довольно грубо себя вели. Хорошо, что нам было недалеко ехать. Все в голландии было прекрасно, кроме той поездки в метро.
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Nexus I
Аякс с победой! Отомстили тараканам!
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blaugrano
Голландские фанаты - те ещё животные.
Пару недель назад отмoрозок из ПСВ напал на вратаря Севильи Марко Дмитровича в матче ЛЕ.
Правда серб того повалил и скрутил, но тем не менее.
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Bunyod Turgunov
Ответ Hollyday
Высоко развитая Европа, не путать с дикарями Востока!
Вам вылепят минусы за такой комментарий. Тут надо только критиковать востока
+4
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a2wai
Вот видите, а у нас только бананами с трибун кидаются, и то пару раз за сезон.
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d.xoxlov
Интересно, Инфантино про это выскажется? Или куда важнее, кто как Лукаку ухал? Вот это уже перебор – всякий скам с трибун метать в игроков.
+9
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ОттоДракула
Ответ Hollyday
Высоко развитая Европа, не путать с дикарями Востока!
Классно приплёл.
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avalanch
Турок до сих пор оскорбленный что повязки его вшивые не носят? Хорошо что фейенорд проиграл
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Сижу на факсах Барселоны
Отморозки
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Streetbor
за такое можно и под уголовную статью подвести.
+2
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Hollyday
Высоко развитая Европа, не путать с дикарями Востока!
+8
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sepa39
Адепты фанайди будут в восторге.
«Вон че там творится»
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BURNA21
вот это полный пипец, вот где надо фан айди использовать
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