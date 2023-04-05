Фанат «Фейеноорда» разбил голову хавбеку «Аякса» Классену, бросив предмет с трибуны. Матч Кубка Нидерландов приостановили

Болельщик разбил голову Дэви Классену, бросив в него предмет с трибуны

Инцидент произошел во время матча между « » и « » в полуфинале Кубка Нидерландов (1:2). Все началось с конфликта между капитанами команд и , который произошел недалеко от трибуны фанатов «Фейеноорда» на 60-й минуте.

Во время споров между игроками один из фанатов «Фейеноорда» бросил предмет в хавбека «Аякса» и разбил ему голову. После этого инцидента матч был приостановлен более чем на 20 минут, игроки ушли в раздевалку.

После возобновления игры Классен вернулся на поле, но был вынужден покинуть его через несколько минут. Отметим, что Дэви забил победный гол своей команды в этой игре.