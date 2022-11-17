Фанаты «Фейеноорда» избили болельщика своего клуба за то, что он был в штанах с эмблемой «Гронингена»

Фанаты «Фейеноорда» избили болельщика своего клуба.

Семь человек были арестованы за избиение 21-летнего болельщика «Фейеноорда» во время товарищеского матча роттердамцев с «Лионом» (0:2) в июле этого года. Пострадавшего, который присутствовал на матче вместе со своим 16-летним братом, среди прочего, оскорбляли и били.

Младшему брату удалось купить два билета на матч с «Лионом» 24 июля на накопленные деньги. Братья живут в Гронингене и являются болельщиками «Фейеноорда» уже много лет, но редко имеют возможность посетить стадион. Старший брат надел на игру спортивные штаны с логотипом футбольного клуба .

Примерно через полчаса после начала матча около семи болельщиков «Фейеноорда» подошли к 21-летнему парню. Они били его, оскорбляли и сильно толкнули, в результате чего он упал между сиденьями трибун. В процессе один из подозреваемых стянул с мужчины штаны и забрал их.

Младший брат чувствовал себя крайне запуганным, сообщили в полиции.

После этого, на выходе со стадиона, оскорбления и толчки продолжились. Парень сообщил об инциденте, после чего было начато расследование.

Личности семи подозреваемых в возрасте от 22 до 39 лет удалось установить. Все они были задержаны и допрошены. По окончании расследования прокурор решит, кто будет отвечать перед судьей.

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