Фанаты «Фейеноорда» разнесли туалеты и пункт питания на стадионе «Штурма», ущерб – до 300 000 евро: «Мы в шоке. Казалось, они хотят снести весь стадион»
Фанаты «Фейеноорда» нанесли ущерб на 300 тысяч евро стадиону «Штурма».
27 октября после матча Лиги Европы против австрийского «Штурма» (1:0) фанаты «Фейеноорда» разрушили туалеты и точку продажи напитков и еды.
«Мы оцениваем ущерб в 250-300 000 евро», – заявил Геральд Пототшниг из компании Stadion Graz Liebenau.
Туалеты и раковины были сорваны со стен и разбиты. Также лопнули водопроводные трубы, затем вода заполнила здание. Гимнастический зал, часть трибуны ледовой арены были повреждены водой.
Фото: rijnmond.nl
Пострадала и торговая точка, продающая напитки и еду гостевой трибуне. В связи с беспорядками двое сотрудников опустили ставни, но фанаты сломали их ударами ног.
«От страха две женщины спрятались в кладовке, пока болельщики громили все вокруг. Женщины также попали под действие перцового баллончика, который полиция распыляла на участников беспорядков. Они действительно боялись за свою жизнь.
Мы все еще в шоке. Мы никогда не сталкивались с таким раньше. Такое насилие непостижимо. Казалось, что они хотят снести весь стадион», – добавил Пототшниг.
Стадион возложит ответственность за ущерб на «Штурм», который арендовал «Либенауэр» для игры с «Фейеноордом».
«Мы оплатим этот счет, а затем предъявим его «Фейеноорду». Если «Фейеноорд» не оплатит счет, мы обратимся в УЕФА», – пояснил представитель «Штурма».
Пока не ясно, будет ли УЕФА принимать меры после событий в Австрии. По словам пресс-секретаря, дисциплинарный комитет вскоре соберется для изучения вопроса. После предыдущих выходок, болельщикам уже было запрещено ехать на выездной матч в Риме против «Лацио» в этом сезоне.
На стадионе было две тысячи нидерландских болельщиков. Десятки человек, в основном молодые фанаты, пошли в атаку на полицию. Семь из них были арестованы. Официальное дело было заведено против 28 человек.
«То, что на стадионе в Граце произошли крайне неприятные события – очевидно, и клуб также сообщил, что он очень расстроен этим.
«Фейеноорд» все еще ожидает официальных отчетов о повреждениях. Однако сумма, которая сейчас фигурирует в СМИ, не соответствует тому ущербу, который известен «Фейеноорду» на данный момент», – заявили представители клуба из Нидерландов.
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