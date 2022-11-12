Фанаты «Фейеноорда» нанесли ущерб на 300 тысяч евро стадиону «Штурма».

27 октября после матча против австрийского «Штурма» (1:0) фанаты разрушили туалеты и точку продажи напитков и еды.

«Мы оцениваем ущерб в 250-300 000 евро», – заявил Геральд Пототшниг из компании Stadion Graz Liebenau.

Туалеты и раковины были сорваны со стен и разбиты. Также лопнули водопроводные трубы, затем вода заполнила здание. Гимнастический зал, часть трибуны ледовой арены были повреждены водой.

Фото: rijnmond.nl

Пострадала и торговая точка, продающая напитки и еду гостевой трибуне. В связи с беспорядками двое сотрудников опустили ставни, но фанаты сломали их ударами ног.

«От страха две женщины спрятались в кладовке, пока болельщики громили все вокруг. Женщины также попали под действие перцового баллончика, который полиция распыляла на участников беспорядков. Они действительно боялись за свою жизнь.

Мы все еще в шоке. Мы никогда не сталкивались с таким раньше. Такое насилие непостижимо. Казалось, что они хотят снести весь стадион», – добавил Пототшниг.

Стадион возложит ответственность за ущерб на «Штурм», который арендовал «Либенауэр» для игры с «Фейеноордом».

«Мы оплатим этот счет, а затем предъявим его «Фейеноорду». Если «Фейеноорд» не оплатит счет, мы обратимся в УЕФА», – пояснил представитель .

Пока не ясно, будет ли УЕФА принимать меры после событий в Австрии. По словам пресс-секретаря, дисциплинарный комитет вскоре соберется для изучения вопроса. После предыдущих выходок, болельщикам уже было запрещено ехать на выездной матч в Риме против «Лацио» в этом сезоне.

На стадионе было две тысячи нидерландских болельщиков. Десятки человек, в основном молодые фанаты, пошли в атаку на полицию. Семь из них были арестованы. Официальное дело было заведено против 28 человек.

«То, что на стадионе в Граце произошли крайне неприятные события – очевидно, и клуб также сообщил, что он очень расстроен этим.

«Фейеноорд» все еще ожидает официальных отчетов о повреждениях. Однако сумма, которая сейчас фигурирует в СМИ, не соответствует тому ущербу, который известен «Фейеноорду» на данный момент», – заявили представители клуба из Нидерландов.

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