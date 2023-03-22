Между игроками «Аякса» и «Фейеноорда» возник конфликт в связи с землетрясением в Турции.

Как передает CNN, полузащитник амстердамцев не стал надевать на матч 26-го тура чемпионата Нидерландов повязку, посвященную жертвам стихийного бедствия. Серб стал единственным капитаном в , отказавшимся участвовать в акции.

Перед игрой , капитан « » и футболист сборной Турции, пожал руки судьям после подбрасывания монеты, но не стал приветствовать Тадича.

Роттердамцы выиграли матч в гостях со счетом 3:2 и оторвались от « » на 6 очков.

Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов

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