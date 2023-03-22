Тадич не надел повязку в память о жертвах землетрясения в Турции на игру с «Фейеноордом». Кекчю отказался пожать руку капитану «Аякса»
Между игроками «Аякса» и «Фейеноорда» возник конфликт в связи с землетрясением в Турции.
Как передает CNN, полузащитник амстердамцев Душан Тадич не стал надевать на матч 26-го тура чемпионата Нидерландов повязку, посвященную жертвам стихийного бедствия. Серб стал единственным капитаном в Эредивизи, отказавшимся участвовать в акции.
Перед игрой Оркун Кекчю, капитан «Фейеноорда» и футболист сборной Турции, пожал руки судьям после подбрасывания монеты, но не стал приветствовать Тадича.
Роттердамцы выиграли матч в гостях со счетом 3:2 и оторвались от «Аякса» на 6 очков.
Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов
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Для серба с Югославией головного мозга - это хуже землятресения.
Турция признала Косово, теперь для них все турки враги, даже женщины с детьми под завалами.
А ещё турки не славяни, для сербского националиста - это грех, не скрепно.
Бомбить из-за куска тряпки - это идиотизм.
или будешь говорить "чтобы желать здоровья, надо что-то говорить ? лекарств бы лучше дали или тонометр или тренажер какой, или денег" ?
а) мы в социуме живём
б) не телепаты
а так, можно и говном каждое утро красится, если самому искренне кажется, что красиво и хорошо пахнет