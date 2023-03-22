Тадич не надел повязку в память о жертвах землетрясения в Турции на игру с «Фейеноордом». Кекчю отказался пожать руку капитану «Аякса»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд сборная Турции по футболу происшествия Душан Тадич Оркун Кекчю Футбол

Между игроками «Аякса» и «Фейеноорда» возник конфликт в связи с землетрясением в Турции.

Как передает CNN, полузащитник амстердамцев Душан Тадич не стал надевать на матч 26-го тура чемпионата Нидерландов повязку, посвященную жертвам стихийного бедствия. Серб стал единственным капитаном в Эредивизи, отказавшимся участвовать в акции.

Перед игрой Оркун Кекчю, капитан «Фейеноорда» и футболист сборной Турции, пожал руки судьям после подбрасывания монеты, но не стал приветствовать Тадича.

Роттердамцы выиграли матч в гостях со счетом 3:2 и оторвались от «Аякса» на 6 очков.

Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Stereophonics89
дело Тадича просто интересно для общего развития: что ж на этот раз с акцией в поддержку чего-то не так?
Турки - мусульмане, которые признали Косово и развивают с ними отношения.
Для серба с Югославией головного мозга - это хуже землятресения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Ответ Дмитрий
А есть вариант, когда человек считает кусок ткани на рукаве во время футбольного матча абсурдом, если не лицемерием, такой формат скорби в отношении подобной, да и любой трагедии? Видимо у вас нет. Без повязки нельзя скорбить, без колена нельзя с расизмом бороться и тд и тп
Ну, по такой логике, памятник жертвам - всего лишь кусок камня и тд и тп. Есть устоявшиеся ритуалы, связанные со скорбью и памятью в отношении внезапно ушедших в т.ч. и в футболе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ LLiriKK
Как я понимаю, Тадич последовательно проводит линию на то, что на его рукаве не будет никаких отсылок к чему-либо, что не касается футбола. Если дело касается политики, то я всецело «за», но чем ему не угодили жертвы страшной катастрофы?
Очередной обиженный на весь мир серб.
Турция признала Косово, теперь для них все турки враги, даже женщины с детьми под завалами.
А ещё турки не славяни, для сербского националиста - это грех, не скрепно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.A.N.
Этой фигне с повязкой уже месяц. Аякс был одним из очень немногих клубов, которые проводили акции, собирали пожертвования и призывали делать других. То есть помогли делом, а не показухой. И сам Тадич писал в соцсетях слова поддержки пострадавшим.
Бомбить из-за куска тряпки - это идиотизм.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Fedorov
Ответ _Alex*
Бред. Он явно не надел повязку не потому что типа «скорбит внутри себя, а повязку считает лицемерием». Глупого то строить не надо
Тадич принципиально не надевает никакие доп повязки, независимо от собственного отношения к поводу. Так что скорбит он внутри себя или нет, нам неизвестно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic5
Ответ ВладимирНеПутин
Не надел и не надел. Для того, чтоб почтить надо тряпку какую-то надевать на руку? Больше показуха в данном случае. Деньги пусть отправят или гуманитарку, говорят, что это больше поможет тем, кто пострадал, но остался жив или родственникам погибших.
с тобой здороваться не будут, нормально отреагируешь ?
или будешь говорить "чтобы желать здоровья, надо что-то говорить ? лекарств бы лучше дали или тонометр или тренажер какой, или денег" ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic5
Серб = дружок русских...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sirius26
Ответ LLiriKK
Как я понимаю, Тадич последовательно проводит линию на то, что на его рукаве не будет никаких отсылок к чему-либо, что не касается футбола. Если дело касается политики, то я всецело «за», но чем ему не угодили жертвы страшной катастрофы?
Скорее всего он просто не хочет поддерживать Турков,которые хорошо резали Сербов..Я знаю армян которые никогда ничего общего не хотят иметь с Турками или Азербайджанцами..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Holy Diver
Базовый чел, сразу видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BigPapa
Ответ Nerazzurri-88
Куда важнее, что Аякс влетел дома этому гну и теперь вряд ли догонит его(
Фейенорд Шахтер вынес 7:1 неделю назад
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Nerazzurri-88
Куда важнее, что Аякс влетел дома этому гну и теперь вряд ли догонит его(
Аякс влетал в этом сезоне "гну" неоднократно, и в Европе и в Эре, и Фейеноорд точно не в числе "гна", это очень качественная команда.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
Ответ Дмитрий
А есть вариант, когда человек считает кусок ткани на рукаве во время футбольного матча абсурдом, если не лицемерием, такой формат скорби в отношении подобной, да и любой трагедии? Видимо у вас нет. Без повязки нельзя скорбить, без колена нельзя с расизмом бороться и тд и тп
есть но
а) мы в социуме живём
б) не телепаты

а так, можно и говном каждое утро красится, если самому искренне кажется, что красиво и хорошо пахнет
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Фейенорд наказал их
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSM-1930
Это его личное дело
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Alex*
Ответ Дмитрий
А есть вариант, когда человек считает кусок ткани на рукаве во время футбольного матча абсурдом, если не лицемерием, такой формат скорби в отношении подобной, да и любой трагедии? Видимо у вас нет. Без повязки нельзя скорбить, без колена нельзя с расизмом бороться и тд и тп
Бред. Он явно не надел повязку не потому что типа «скорбит внутри себя, а повязку считает лицемерием». Глупого то строить не надо
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
цыган что еще сказать
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BigPapa
Турки долгое время ип алли сербов поэтому и не пожал руку
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гудков
Ответ QWertY
Тадич не верит в смерть людей)
Тадич-буддист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ LLiriKK
Как я понимаю, Тадич последовательно проводит линию на то, что на его рукаве не будет никаких отсылок к чему-либо, что не касается футбола. Если дело касается политики, то я всецело «за», но чем ему не угодили жертвы страшной катастрофы?
Тадич серб, они были вассалами Османской империи. Видимо у Тадича какие-то ультра-принципиальные взгляды на всё.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nerazzurri-88
Куда важнее, что Аякс влетел дома этому гну и теперь вряд ли догонит его(
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Давид Agabekyan
Тадич в своей принципиальностью перешёл чёрту. Повёл себя как редиска (по другому писать можно только авторам спортса)
Не стiдно такое писать про Тадича, ты точно вiрмян?
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ LLiriKK
Как я понимаю, Тадич последовательно проводит линию на то, что на его рукаве не будет никаких отсылок к чему-либо, что не касается футбола. Если дело касается политики, то я всецело «за», но чем ему не угодили жертвы страшной катастрофы?
А есть вариант, когда человек считает кусок ткани на рукаве во время футбольного матча абсурдом, если не лицемерием, такой формат скорби в отношении подобной, да и любой трагедии? Видимо у вас нет. Без повязки нельзя скорбить, без колена нельзя с расизмом бороться и тд и тп
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Тадич крутой!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Не надел и не надел. Для того, чтоб почтить надо тряпку какую-то надевать на руку? Больше показуха в данном случае. Деньги пусть отправят или гуманитарку, говорят, что это больше поможет тем, кто пострадал, но остался жив или родственникам погибших.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Давид Agabekyan
Тадич в своей принципиальностью перешёл чёрту. Повёл себя как редиска (по другому писать можно только авторам спортса)
Можно так. Повел себя как ##### (редиска)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий