Индзаги про 1:1 с «Ювентусом»: «Я доволен агрессией «Интера». Мы контролировали почти всю игру»

Симоне Индзаги не рад удалению Ромелу Лукаку в конце игры «Интера» с «Ювентусом» (1:1)

В полуфинале Кубка Италии бельгиец, сравняв счет с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте, продемонстрировал фанатам соперника жест, призывающий к молчанию, после чего между футболистами команд возник конфликт, приведший в конечном счете к трем удалениям.

«Празднования Лукаку были неправильно поняты, он всегда такое показывает. Это привело ко всеобщим волнениям, из-за которых мы лишимся Лукаку и на ответный матч, а это фундаментально важные игроки.

Игра прошла отлично. На этом стадионе тяжело, но мы контролировали почти всю игру. Такой гол в наши ворота не следовало допускать. В сложный для нас момент мы сумели подать хороший сигнал, но это лишь первый из двух матчей.

Я очень доволен тем, насколько агрессивно сыграла команда», – заявил главный тренер « » в эфире Sport Mediaset.

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» (1:1). Куадрадо забил на 83-й, Лукаку ответил на 95-й