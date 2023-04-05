Индзаги про 1:1 с «Ювентусом»: «Я доволен агрессией «Интера». Мы контролировали почти всю игру»

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Самир Ханданович Ромелу Лукаку Футбол

Симоне Индзаги не рад удалению Ромелу Лукаку в конце игры «Интера» с «Ювентусом» (1:1)

В полуфинале Кубка Италии бельгиец, сравняв счет с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте, продемонстрировал фанатам соперника жест, призывающий к молчанию, после чего между футболистами команд возник конфликт, приведший в конечном счете к трем удалениям.

«Празднования Лукаку были неправильно поняты, он всегда такое показывает. Это привело ко всеобщим волнениям, из-за которых мы лишимся Лукаку и Самира Хандановича на ответный матч, а это фундаментально важные игроки.

Игра прошла отлично. На этом стадионе тяжело, но мы контролировали почти всю игру. Такой гол в наши ворота не следовало допускать. В сложный для нас момент мы сумели подать хороший сигнал, но это лишь первый из двух матчей.

Я очень доволен тем, насколько агрессивно сыграла команда», – заявил главный тренер «Интера» в эфире Sport Mediaset.

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» (1:1). Куадрадо забил на 83-й, Лукаку ответил на 95-й

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6 комментариев

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RamZessss
Зебрята игогокали 90 минут с такой унылой игрой.
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juventini_7
Есть агрессия, а есть «быкование».
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Joey Ramone
Жуйва даже у себя дома решила чисто в воротах постоять. Можно было Лукаку пораньше выпустить, тогда бы выиграли.
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vel
Вот жеж, клоун.. )
Контролировали они почти всю игру 🤣

Если что Интер и контролировал, так это действия судьи.
В этом они точно преуспели. Каждый свисток и эпизод без внимания не оставляли.. )
И таки судья поплыл, проигнорировав нарушение правил на Костиче.
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Владимир Владимир
Человек в параллельной реальности живёт, если он так контролирует игру.
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Joey Ramone
При всех проблемах - тотальное преимущество по владению и опасным моментам. В ответном останется только добить старую каргу.
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