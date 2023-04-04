Антонио Кассано: «Интер» – катастрофа, игроки делают бредовые вещи. Индзаги надо выгнать. «Юве» тоже провел дерьмовый матч и незаслуженно обыграл «Верону»
Антонио Кассано раскритиковал «Ювентус» и «Интер» перед их встречей в Кубке Италии
1 апреля в Серии А туринцы обыграли «Верону» (1:0) , а миланцы уступили «Фиорентине» (0:1).
«Интер» и «Ювентус» на выходных провели дерьмовые матчи. Туринцы победили незаслуженно, у «Вероны» было три великолепных момента.
«Интер» же – настоящая катастрофа. Игроки делают какие-то бредовые вещи. Но поражения он не заслуживал, учитывая созданные моменты.
Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы клуб смог сделать шаг вперед», – заявил экс-форвард «нерадзурри» на своей странице в инстаграме.
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