Антонио Кассано: «Интер» – катастрофа, игроки делают бредовые вещи. Индзаги надо выгнать. «Юве» тоже провел дерьмовый матч и незаслуженно обыграл «Верону»

Теги Интер Фиорентина Симоне Индзаги Ювентус Антонио Кассано серия А Италия Верона брань Футбол

Антонио Кассано раскритиковал «Ювентус» и «Интер» перед их встречей в Кубке Италии

1 апреля в Серии А туринцы обыграли «Верону» (1:0) , а миланцы уступили «Фиорентине» (0:1).

«Интер» и «Ювентус» на выходных провели дерьмовые матчи. Туринцы победили незаслуженно, у «Вероны» было три великолепных момента.

«Интер» же – настоящая катастрофа. Игроки делают какие-то бредовые вещи. Но поражения он не заслуживал, учитывая созданные моменты.

Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы клуб смог сделать шаг вперед», – заявил экс-форвард «нерадзурри» на своей странице в инстаграме.

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6 комментариев

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Владимир Владимир
Мне интересно, итальянцам самим не стыдно настолько дебильный треш-ток пускать в эфир? Я все понимаю, но когда настолько одиозно глупые изречения от бывшего футболиста - это позор. Можно делать это более интеллектуально, а не словно базарный торговец с самого зачахлого рынка Сицилии. Ну, видимо, востребованно, но все равно хотелось бы что-то более интересное
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шлеп нога
Все правильно! Давно пора гнать этого физрука!
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Loh Loh
Ответ Anthony Hlyanov
что этот что Мостовой, только засирать и умеют
Одним словом, цари этого мира
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Anthony Hlyanov
что этот что Мостовой, только засирать и умеют
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RG26
Их дуэт с Мостовым был бы хитом спортивной аналитики
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леннорыч-абрамович
💩💩💩 были 19 матчей за Реал, Антонио!
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