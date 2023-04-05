Украина остается в совместной с Испанией, Португалией и Марокко заявке на проведение ЧМ-2030. Об этом сказал премьер-министр Португалии

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу Сборная Испании по футболу УЕФА ФИФА Сборная Марокко по футболу ЧМ-2030 Политика Футбол

Украина все еще может принять матчи чемпионата мира-2030

Напомним, в октябре 2022 года Украины присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. В марте стало известно, что к заявке присоединилось Марокко. Предполагалось, что африканская страна заменит Украину.

Однако премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что участие Украины в организации турнира все еще входит в планы.

«У нас есть амбиции организовать чемпионат мира по футболу 2030 года вместе с Испанией, Марокко и Украиной в рамках единой совместной заявки между двумя берегами Средиземного моря.

[Заявка направлена] на организацию первого чемпионата мира по футболу, который объединит посредством спорта и его лучших ценностей два континента: Европу и Африку», – сказал Кошта на конгрессе УЕФА.

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48 комментариев

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Raindrop Drop Top
Будет ли вообще такая страна как Украина в 2030 🤣
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Dzh SG
португалия которая не ВЫХОДИТ на средиземноморские берега
украина которая на данный момент тоже не имеет территории на средиземноморье
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ivica_sprut
подумаешь, метнуться из Марокко в Украину... самим не смешно. уже до абсурда дошли, со своей Украиной
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Russ Ivan
Просто бизнес и ничего личного, кроме бреда...
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Filipp Gorski
Ответ S. A.
Идеальная заявка рискует в один момент стать бредовой. 3 страны находятся рядом, стадинов по-любому хватит, зачем им Украина, находящаяся на другом конце Европы?
Поддержать тем самым хотят
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Forza
Ответ falkao2013
Все всё понимают, но сказать это в слух не могут.
Так по моему все всё в слух и говорят. Это включение - поддержка Украины. Я не знаю, что тут секретного.
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Barcelona For Life83
Опыт проведения больших турниров есть, но к сожалению сейчас не стоит... У кого-то и без этого пукан горит.
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BananaMama
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Португалия, Испания и Марокко географически рядом. Потенциально неплохая заявка. Гибралтарский пролив пересек и ты в марокканском Танжере. Но на кой черт тут Украина, которая находится за тысячи километров? Премьер, если ты мужик, то найди в себе мужество сказать, что Украина тут лишняя
Даже если не брать вариант с проведением в Украине только символического матча открытия - расстояние между Лиссабоном и Киевом меньше, чем между Ванкувером и Мехико. Оба города примут ЧМ-26
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Михаил Иванов
Ответ BananaMama
А что, может и успеют за 7 лет восстановить после деоккупации Тогда чисто символически провести там 1 матч будет красиво Возвращение цивилизации, с Лигой чемпионов и концертами Рианны и Шакиры, нормальной жизни мегаполиса, которая ушла с приходом "освободителей-ихтамнетов"
Ха Ха Ха , цивилизованная обезьянка нарисовалась .Це , ме , ШО ...
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dimitrii36
Крым к 2030 году останется российским
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Вечный Хрюн
Финал пройдёт на Вагнер Арена!
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DpeMa111
Если наши будут по году села численностью 10тыс брать, то до 30 года ситуация не изменится
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kvint(ksk)
Ответ S. A.
Идеальная заявка рискует в один момент стать бредовой. 3 страны находятся рядом, стадинов по-любому хватит, зачем им Украина, находящаяся на другом конце Европы?
Расстояние между Лиссабоном и Киевом 4100 км. Расстояние между Калининградом и Екатеринбургом- 3100, расстояние между Монреалем и Мехико, где пройдёт матчи ЧМ 26- 4500 км.
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Hong Kil
Нет ракет, дай мячики!
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Balt
Идиотизм.
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BananaMama
Ответ MUthebest
А Донбасс арена в заявке?
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stoudemire
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Из украинского на этом Евро будут только пересаженные органы у старых футбольных функционеров Европы?🤓
аж в комнате потемнело...)
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Melnikov1968
Почему об участии Украины в заявке сообщает премьер-министр Португалии, а не президент футбольного союза Украины или другой представитель?
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Victor Klimanoff
Есть место в заявке?? Ну дай!!
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Геннадий Тёкин
Ответ S. A.
Идеальная заявка рискует в один момент стать бредовой. 3 страны находятся рядом, стадинов по-любому хватит, зачем им Украина, находящаяся на другом конце Европы?
Что бы увидеть как плачет Зинченко.
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alexis2020
Клоунада. Кроме того, Украина и так проводила Евро-2012 вместе с Польшей. Уж лучше пусть условный Марокко будет третьей страной для ЧМ. Как раз географически подходит и выступили отлично на последнем турнире
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DVS1
Ответ falkao2013
Все всё понимают, но сказать это в слух не могут.
Ну так "свобода" слова же в Европе
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besik
Ответ Марат Люсьеныч
Русофобская новость
Скорее новости Аншлага
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BananaMama
Как вариант, чисто символически провести в Киеве матч открытия, а остальной турнир играть на Пиренеях и Марокко. Почему бы и нет.
Но вообще хотелось бы в столетний юбилей первого ЧМ Уругваю с Аргентиной отдать
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timur055
А способна ли Украина после войны будет принять ЧМ? И вообще сохранится ли она как страна? Вся эта политота уже откровенно надоела
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