Украина остается в совместной с Испанией, Португалией и Марокко заявке на проведение ЧМ-2030. Об этом сказал премьер-министр Португалии

Украина все еще может принять матчи чемпионата мира-2030

Напомним, в октябре 2022 года Украины присоединилась к совместной заявке и на проведение . В марте стало известно, что к заявке присоединилось Марокко. Предполагалось, что африканская страна заменит Украину.

Однако премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что участие Украины в организации турнира все еще входит в планы.

«У нас есть амбиции организовать чемпионат мира по футболу 2030 года вместе с Испанией, и Украиной в рамках единой совместной заявки между двумя берегами Средиземного моря.

[Заявка направлена] на организацию первого чемпионата мира по футболу, который объединит посредством спорта и его лучших ценностей два континента: Европу и Африку», – сказал Кошта на конгрессе УЕФА.