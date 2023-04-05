Украина остается в совместной с Испанией, Португалией и Марокко заявке на проведение ЧМ-2030. Об этом сказал премьер-министр Португалии
Украина все еще может принять матчи чемпионата мира-2030
Напомним, в октябре 2022 года Украины присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. В марте стало известно, что к заявке присоединилось Марокко. Предполагалось, что африканская страна заменит Украину.
Однако премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что участие Украины в организации турнира все еще входит в планы.
«У нас есть амбиции организовать чемпионат мира по футболу 2030 года вместе с Испанией, Марокко и Украиной в рамках единой совместной заявки между двумя берегами Средиземного моря.
[Заявка направлена] на организацию первого чемпионата мира по футболу, который объединит посредством спорта и его лучших ценностей два континента: Европу и Африку», – сказал Кошта на конгрессе УЕФА.
украина которая на данный момент тоже не имеет территории на средиземноморье
Но вообще хотелось бы в столетний юбилей первого ЧМ Уругваю с Аргентиной отдать