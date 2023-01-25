УЕФА изменил формат отбора на Евро и ЧМ. С 2024-го в квалификации будет 12 групп по 4-5 сборных
В Европе изменится система отбора команд на Евро и чемпионаты мира.
Исполнительный комитет УЕФА принял решение внести изменения в структуру квалификационной стадии.
На отборочном этапе будут созданы 12 групп по 4 или 5 команд. Сборные, занявшие первые места, получат прямую путевку на ЧМ. Команды, ставшие вторыми в группах, будут либо выходить в основной этап автоматически, либо участвовать в плей-офф (вместе с командами, имеющими право претендовать на место на чемпионате Европы на основе их выступлений в Лиге наций).
Изменения вступают в силу после проведения Евро-2024 – то есть начиная с отбора на ЧМ-2026.
...а, ну да
Только еще больше нагрузки будут получать футболисты, после тяжелого сезона национальных чемпионатов, опять будут играть почти весь чемпионат страны только континентального и мирового первенства
Вы чё присрались к Эритрее, одноклеточные?!
У РОССИИ будет группа, какая выйдет!