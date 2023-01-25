УЕФА изменил формат отбора на Евро и ЧМ. С 2024-го в квалификации будет 12 групп по 4-5 сборных

В Европе изменится система отбора команд на Евро и чемпионаты мира.

Исполнительный комитет принял решение внести изменения в структуру квалификационной стадии.

На отборочном этапе будут созданы 12 групп по 4 или 5 команд. Сборные, занявшие первые места, получат прямую путевку на ЧМ. Команды, ставшие вторыми в группах, будут либо выходить в основной этап автоматически, либо участвовать в плей-офф (вместе с командами, имеющими право претендовать на место на чемпионате Европы на основе их выступлений в наций).

Изменения вступают в силу после проведения – то есть начиная с отбора на .