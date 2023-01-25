УЕФА изменил формат отбора на Евро и ЧМ. С 2024-го в квалификации будет 12 групп по 4-5 сборных

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В Европе изменится система отбора команд на Евро и чемпионаты мира.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение внести изменения в структуру квалификационной стадии.

На отборочном этапе будут созданы 12 групп по 4 или 5 команд. Сборные, занявшие первые места, получат прямую путевку на ЧМ. Команды, ставшие вторыми в группах, будут либо выходить в основной этап автоматически, либо участвовать в плей-офф (вместе с командами, имеющими право претендовать на место на чемпионате Европы на основе их выступлений в Лиге наций).

Изменения вступают в силу после проведения Евро-2024 – то есть начиная с отбора на ЧМ-2026.

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36 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Дмитрий Шеховцов
Дурень, удали свой высер, Россию допустят к тому моменту, ты можешь понять это своей извилиной?
Регистрация 3 января 2023, с фронта на праздники отпустили? 🤡
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Вовик Кузя
Ответ Эден Азаров
Не понял только почему сборная России в тегах
Красава
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M///Sever
Ответ Eridan
Я врач с ученной степенью и преподаватель в университете, не один год проработавший в неотложке, а затем весь период пандемии в ковидном госпитале. Есть вопросы, что хорошего я сделал для человечества? Выкусил, бот прокремлевский?
Хорошо если так,уважение за профессию,непонаслышке про работу в ковидное время знаю,но за что дедом бункерным?если что не нравится,меняйте это,а не оскорбляйте впустую на спорт ресурсе,да и если степень и преподаватель,то должны адекватно высказываться
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Nuraly Amirov
Ответ Синий туман
Тогда давайте сделаем 17 групп по 3 команды и одну группу из 4. Вот тогда будет минимум игр , а интерес перезашкалит все ожидания. УЕФА видимо больше нечем заняться, как изменением формата отбора на ЧМ и ЧЕ.
Это 18 групп, на 2 больше, чем путевок, я б так не рисковал) сами догадаетесь, почему?
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Синий туман
Ответ Nuraly Amirov
Не проще, много бесполезных игр, падают рейтинги всего отбора. Групп больше, чтоб игр было меньше, но интерес к каждой игре выше
Тогда давайте сделаем 17 групп по 3 команды и одну группу из 4. Вот тогда будет минимум игр , а интерес перезашкалит все ожидания. УЕФА видимо больше нечем заняться, как изменением формата отбора на ЧМ и ЧЕ.
+2
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+1
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Radik_2.0
Ответ ALMANAC
Проще будет считать расклады для наших…А, ну да… точно…
Свежо
+1
0
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Eridan
Ответ M///Sever
Не надоело?благодаря не благодаря,пенсионер бункерный,ты на себя сначала посмотри и скажи что ты сделал хорошего и полезного человечеству,да хотя бы соседям своим
Я врач с ученной степенью и преподаватель в университете, не один год проработавший в неотложке, а затем весь период пандемии в ковидном госпитале. Есть вопросы, что хорошего я сделал для человечества? Выкусил, бот прокремлевский?
+7
-1
+6
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Дмитрий Шеховцов
Ответ ALMANAC
Проще будет считать расклады для наших…А, ну да… точно…
Дурень, удали свой высер, Россию допустят к тому моменту, ты можешь понять это своей извилиной?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
Правильное решение. Меньше матчей сборных
0
-1
-1
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Arty K.
Ура! Может, выйдем на Евро!
...а, ну да
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marchellinos
Не интересно 😑
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Nuraly Amirov
Ответ Синий туман
Не проще ли сформировать 8 групп по 6 сборных и одну из 7 сборных, два первых места выходят куда им нужно автоматически( учитывая расширение участников ЧМ до 48 Европа точно будет иметь не менее 18 путёвок)Все эти дробления и стыки ни к чему.
Не проще, много бесполезных игр, падают рейтинги всего отбора. Групп больше, чтоб игр было меньше, но интерес к каждой игре выше
+5
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Nuraly Amirov
Ответ ALMANAC
Проще будет считать расклады для наших…А, ну да… точно…
Вспоминаем те светлые времена, когда считали расклады и надеялись. Сейчас надежда умирает - это самое страшное, и это не только про футбол
+3
0
+3
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prus_3
Ответ ALMANAC
Проще будет считать расклады для наших…А, ну да… точно…
Твои-то кто, ковёрные?
0
-7
-7
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Акыл Сатыбалдиев
Вот зачем вот менять эти форматы?
Только еще больше нагрузки будут получать футболисты, после тяжелого сезона национальных чемпионатов, опять будут играть почти весь чемпионат страны только континентального и мирового первенства
0
-1
-1
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Синий туман
Не проще ли сформировать 8 групп по 6 сборных и одну из 7 сборных, два первых места выходят куда им нужно автоматически( учитывая расширение участников ЧМ до 48 Европа точно будет иметь не менее 18 путёвок)Все эти дробления и стыки ни к чему.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Брезицкий
Кака по мне бред полнейший. Для чм2026 - 10 групп, 1 мечта выходят напрямую, вторые выходят в плей-офф + к ним присоединятся 2 лучшие не попавшие из лиги наций.
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Раиль Хафизов
Ответ andrej shabanov
придурок! Вы чё присрались к Эритрее, одноклеточные?! У РОССИИ будет группа, какая выйдет!
Откуда выйдет?)))
+1
-1
0
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andrej shabanov
Ответ ta-tosha
У РФ будет своя, межконтинентальная группа: Россия, С Корея, Эритрея, и в скором времени Беларусь.
придурок!
Вы чё присрались к Эритрее, одноклеточные?!
У РОССИИ будет группа, какая выйдет!
+1
-6
-5
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M///Sever
Ответ Eridan
Все это занимательно, но к нам уже не имеет никакого отношения, к сожалению. И все благодаря бункерному пенсионеру.
Не надоело?благодаря не благодаря,пенсионер бункерный,ты на себя сначала посмотри и скажи что ты сделал хорошего и полезного человечеству,да хотя бы соседям своим
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
У РФ будет своя, межконтинентальная группа: Россия, С Корея, Эритрея, и в скором времени Беларусь.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Ответ Эден Азаров
Не понял только почему сборная России в тегах
Так у нас же вроде диалог наметился. Комиссию специальную создали. Будем встречаться раз в месяц и говорить о погоде. Так что Россия плотно в процессе.
+3
-1
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Андрей Федоров
А нам то что?
+2
-1
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Раиль Хафизов
Это было ясно
0
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Hitgoe Himgob
Ответ ALMANAC
Проще будет считать расклады для наших…А, ну да… точно…
Ох уж те знаменитые таблицы в газете Спорт-Экспресс
+1
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