В Лиге наций сборные со 2-го места в группах Лиги А начнут выходить в плей-офф. Проводить четвертьфиналы будут в марте

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УЕФА расширит формат Лиги наций за счет дополнительного раунда плей-офф.

По итогам заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций принято решение добавить четвертьфинальный этап, на котором будут выступать как победители групп Лиги А, так и сборные, занявшие вторые места. Команды сыграют по два матча – дома и на выезде. Данный раунд будет проходить в марте.

Сборные, занявшие 3-е место в Лиге А и 2-е в Лиге В, а также 3-е место в Лиге В и 2-е в Лиге С, тоже проведут матчи на вылет (дома и в гостях) за право подняться либо сохранить место в дивизионе более высокого уровня.

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12 комментариев

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ernar11
Были нормальные товарищеские матчи, где тренеры могли не переживать за результат, а спокойно наигрывать состав, схемы, просматривать разных игроков.
А тут вместо товарищеских матчей, они решили сделать официальный турнир, который влияет на попадание на Евро. Теперь тренеры и игроки должны выкладываться на полную, чтобы не вылететь из группы.
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Mr Hgaar
Будет много травм. Да и устанут игроки сильно..
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Раиль Хафизов
Турнир топ
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Иван_Флягин
Лига Наций абсолютно лучший турнир на уровне сборных в современном футболе.
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Раиль Хафизов
Ответ corazón blanco
Правильно, календарь ведь все стерпит, потом еще и клубный чемпионат мира с 24-мя командами. Деньги, деньги только интересуют. Конечно всем хочется видеть свою любимую команду/игроков, как можно чаще, вот только такой график позволит насладиться футболом в исполнении команды, когда будут многие травмированы и физически измотаны?
Количество матчей сборных не изменится, эти игры будут вместо двух матчей отбора ( их количество уменьшится как раз на 2)
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AstaAsta
Да нех делать сборным будто, ещё и четвертьфиналы катать в этом турнире... Итак вырвиглазное зрелище даже на казалось бы высоком уровне как Лига А. Все топы как будто пытаются слить друг другу это непонятно зачем продолжение в турнире
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ALMANAC
Суперлига все ближе, благодаря бездарям Фифа и Уефа
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savik-A.M.
Главное по ходу всех запутать , что бы никто в итоге не догадался
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corazón blanco
Правильно, календарь ведь все стерпит, потом еще и клубный чемпионат мира с 24-мя командами. Деньги, деньги только интересуют. Конечно всем хочется видеть свою любимую команду/игроков, как можно чаще, вот только такой график позволит насладиться футболом в исполнении команды, когда будут многие травмированы и физически измотаны?
+9
-2
+7
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Ezra-Matthew Miller
Ответ M_i_t_y_a
Куда еще дополнительные матчи?
Матчей больше не станет. Топ-8 будет начинать отбор только в сентябре в группах из четырех сборных.
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Барсик Юрана
Жесть Кринжа тащат...
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M_i_t_y_a
Куда еще дополнительные матчи?
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