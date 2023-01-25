В Лиге наций сборные со 2-го места в группах Лиги А начнут выходить в плей-офф. Проводить четвертьфиналы будут в марте

расширит формат Лиги наций за счет дополнительного раунда плей-офф.

По итогам заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций принято решение добавить четвертьфинальный этап, на котором будут выступать как победители групп Лиги А, так и сборные, занявшие вторые места. Команды сыграют по два матча – дома и на выезде. Данный раунд будет проходить в марте.

Сборные, занявшие 3-е место в Лиге А и 2-е в Лиге В, а также 3-е место в Лиге В и 2-е в Лиге С, тоже проведут матчи на вылет (дома и в гостях) за право подняться либо сохранить место в дивизионе более высокого уровня.