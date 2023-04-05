Малком о класико: «Я играл в матчах «Зенит» – «Спартак», но «Барса» и «Реал» – это нечто особенное, уникальное. Две самые большие команды мира»

Малком сравнил матчи «Зенита» со «Спартаком» с играми «Барселоны» и «Реала»

– Вы сыграли только в одном класико, но матч был для вас волшебным. Выход в старте и гол. Еще помните тот вечер?

– Как такое можно забыть? Играть в класико – это что-то особенное, уникальное.

Я играл в матчах « » – « », « » – « »… Но « » – «Реал» – это нечто другое. Это две самые большие команды в мире, – сказал полузащитник «Зенита» Малком, ранее игравший за «Барселону», в интервью Relevo.