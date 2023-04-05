Малком о класико: «Я играл в матчах «Зенит» – «Спартак», но «Барса» и «Реал» – это нечто особенное, уникальное. Две самые большие команды мира»

Теги Спартак Зенит Коринтианс Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Малком Класико Футбол

Малком сравнил матчи «Зенита» со «Спартаком» с играми «Барселоны» и «Реала»

– Вы сыграли только в одном класико, но матч был для вас волшебным. Выход в старте и гол. Еще помните тот вечер?

– Как такое можно забыть? Играть в класико – это что-то особенное, уникальное.

Я играл в матчах «Коринтианс» – «Палмейрас», «Зенит» – «Спартак»… Но «Барселона» – «Реал» – это нечто другое. Это две самые большие команды в мире, – сказал полузащитник «Зенита» Малком, ранее игравший за «Барселону», в интервью Relevo.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elkorazon01
Ответ Ortego
Каких ещё судей? Там был развод от начальства судейского. Чемоданы? Ты реально считаешь, что за 400 тысяч в год, можно купить чемпионат?:) Да даже для одной игры маловато, и уж точно на класико не хватит. Когда Барса начала ему платить, она в тройку не всегда попадала, раз вообще шестой была. Развели их.
За что ему платили ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Алешин
Ответ Stas Politik
А в чём вообще суть самоутверждаться на российских командах, приравнивая к ним клубы совершенно иного масштаба? Или же это "офигенный" способ задеть человека, попытавшись покрутить стрелки в сторону слабых и глумиться над ними?)
Где ты увидел самоутвеждение?)
Ты выдал коммент,я ответил. В чем проблема?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ortego
Ответ Elkorazon01
Что на счет консультации бабсы у судьей? Чемоданы денег за что ?
Каких ещё судей? Там был развод от начальства судейского.
Чемоданы?
Ты реально считаешь, что за 400 тысяч в год, можно купить чемпионат?:) Да даже для одной игры маловато, и уж точно на класико не хватит.
Когда Барса начала ему платить, она в тройку не всегда попадала, раз вообще шестой была.
Развели их.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Ответ Андрей Алешин
Все верно, ибо зенит не доходит до стадий,где судят Кашшаи и Атйекины. Но в РПЛ есть их большие друзья,и решения у них аналогичные в пользу газовой баржи. А про Суперлигу молчу, вам бы хотя бы стадион научиться строить на свои бабки и не за 10+лет)
А в чём вообще суть самоутверждаться на российских командах, приравнивая к ним клубы совершенно иного масштаба? Или же это "офигенный" способ задеть человека, попытавшись покрутить стрелки в сторону слабых и глумиться над ними?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
А пластиковый мешок без истории чего примазывается к Спартаку.
Класико - это с ЦСКА, а не придворным проектом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elkorazon01
Ответ Ortego
Ага, молчат: В феврале этого года в примере разразился скандал после матча «Вильярреал» – «Реал»: арбитры покидали стадион с сумками с символикой мадридского клуба. При этом и «Реал», и «Барселона», а также «Атлетик», «Сосьедад» и «Вильярреал» на своих домашних играх обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д. Судьям, обслуживающим домашние матчи «Реала», также вручают в подарок персональную футболку с фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.
Что на счет консультации бабсы у судьей? Чемоданы денег за что ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
У лавочника один матч за бчк

Я не открою тайны, если напомню, что переход в зенит транзитом через бчк этого днища - это хитрая многоходовочка по снятию бана с зенита за допинг файзулина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ortego
Ответ Elkorazon01
Ну почему то об этом молчат, а про бабсу говорят и писали об этом) дыма без огня не бывает
Ага, молчат:
В феврале этого года в примере разразился скандал после матча «Вильярреал» – «Реал»: арбитры покидали стадион с сумками с символикой мадридского клуба.
При этом и «Реал», и «Барселона», а также «Атлетик», «Сосьедад» и «Вильярреал» на своих домашних играх обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д.

Судьям, обслуживающим домашние матчи «Реала», также вручают в подарок персональную футболку с фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsafun
Ответ Elkorazon01
А сколько честных побед в Ла Лиге у бабселоны? Которые заносили чемоданы судьям якобы за консультацию? Сперва начни с этого
Так суиьв другом. Почему ты пишешь кому-то о нечестном судейства, зная прекрасно, сколько лч твой клуб выиграл будучи вытяннутым за уши. А сколько было халявы когда пепе играл, которого должны были через матч удалять, но нет, он играл, как хотел. В чужом глазу соринку вижу, в своем бревна не замечаю. Это вы, фаны реала такие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ red hikkikomori
Малком из одного судейского проекта перешёл в другой такой же получается)
из Коринтиаса в Бордо ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elkorazon01
Ответ Ortego
Так-то судьям подарки как раз меренги заносили, обеды проплачивали, и т.д.
Ну почему то об этом молчат, а про бабсу говорят и писали об этом) дыма без огня не бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ortego
Ответ Elkorazon01
А сколько честных побед в Ла Лиге у бабселоны? Которые заносили чемоданы судьям якобы за консультацию? Сперва начни с этого
Так-то судьям подарки как раз меренги заносили, обеды проплачивали, и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Алешин
Ответ Stas Politik
Зениту не подсуживали Кашшаи, Оливеры и Айтекины в еврокубках, в ключевые моменты убивая своих оппонентов. Более того, Зенит не зажрался настолько, что хочет создавать отдельный турнир из суперклубов, вопреки всем указаниям УЕФА и в принципе нормам, которые остаются в футболе.
Все верно, ибо зенит не доходит до стадий,где судят Кашшаи и Атйекины. Но в РПЛ есть их большие друзья,и решения у них аналогичные в пользу газовой баржи.
А про Суперлигу молчу, вам бы хотя бы стадион научиться строить на свои бабки и не за 10+лет)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ortego
Ответ WESTERN-
Помню его гол в классико
Ага, и было это как раз в полуфинале кубка, 1-1 на КН, а потом, по привычке, вынос реала в Мадриде, 0-3.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Малком из одного судейского проекта перешёл в другой такой же получается)
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elkorazon01
Ответ barsafun
Комментарий удален модератором
А сколько честных побед в Ла Лиге у бабселоны? Которые заносили чемоданы судьям якобы за консультацию? Сперва начни с этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Ответ Андрей Алешин
Что можешь поп поводу любимого зенита сказать?
Зениту не подсуживали Кашшаи, Оливеры и Айтекины в еврокубках, в ключевые моменты убивая своих оппонентов.
Более того, Зенит не зажрался настолько, что хочет создавать отдельный турнир из суперклубов, вопреки всем указаниям УЕФА и в принципе нормам, которые остаются в футболе.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Алешин
Ответ Stas Politik
Комментарий удален модератором
Что можешь поп поводу любимого зенита сказать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsafun
Ответ Elkorazon01
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаса Бессовестная
Настоящее дерби, настоящий антураж был в дерби Спартак - Цска. В российском футболе ничего и рядом больше нет и не будет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gonzo754
Две самые «большие», может «великие»? Большие, это что вообще означает, кроме размера?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Stas Politik
Комментарий удален модератором
Ага
Как тогда у Барсы купленные судьи два чемпионства отобрали?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Fulyan
Барселона невероятно распиаренный клуб все таки. Диву даёшься как клуб который гремел буквально 10-15 лет возносят к чуть ли не величайшим клубам в истории футбола. Да и то сейчас разбирательства идут относительно всех этих успехов.
Ювентус почти 30 лет ЛЧ не выигрывает,однако его почему-то до сих пор каким-то грандом считают
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
otchim kaloeda
Ответ Модрич10
Забыл?
Забил гол в класико,забыл про свой талант и перещел в Зенит
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
А что сбежал из рая
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий