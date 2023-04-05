Малком о класико: «Я играл в матчах «Зенит» – «Спартак», но «Барса» и «Реал» – это нечто особенное, уникальное. Две самые большие команды мира»
Малком сравнил матчи «Зенита» со «Спартаком» с играми «Барселоны» и «Реала»
– Вы сыграли только в одном класико, но матч был для вас волшебным. Выход в старте и гол. Еще помните тот вечер?
– Как такое можно забыть? Играть в класико – это что-то особенное, уникальное.
Я играл в матчах «Коринтианс» – «Палмейрас», «Зенит» – «Спартак»… Но «Барселона» – «Реал» – это нечто другое. Это две самые большие команды в мире, – сказал полузащитник «Зенита» Малком, ранее игравший за «Барселону», в интервью Relevo.
Ты выдал коммент,я ответил. В чем проблема?
Чемоданы?
Ты реально считаешь, что за 400 тысяч в год, можно купить чемпионат?:) Да даже для одной игры маловато, и уж точно на класико не хватит.
Когда Барса начала ему платить, она в тройку не всегда попадала, раз вообще шестой была.
Развели их.
Класико - это с ЦСКА, а не придворным проектом
Я не открою тайны, если напомню, что переход в зенит транзитом через бчк этого днища - это хитрая многоходовочка по снятию бана с зенита за допинг файзулина
В феврале этого года в примере разразился скандал после матча «Вильярреал» – «Реал»: арбитры покидали стадион с сумками с символикой мадридского клуба.
При этом и «Реал», и «Барселона», а также «Атлетик», «Сосьедад» и «Вильярреал» на своих домашних играх обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д.
Судьям, обслуживающим домашние матчи «Реала», также вручают в подарок персональную футболку с фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.
А про Суперлигу молчу, вам бы хотя бы стадион научиться строить на свои бабки и не за 10+лет)
Более того, Зенит не зажрался настолько, что хочет создавать отдельный турнир из суперклубов, вопреки всем указаниям УЕФА и в принципе нормам, которые остаются в футболе.
Как тогда у Барсы купленные судьи два чемпионства отобрали?