Малком: «Я стал меньше есть красного мяса и больше белого, ощутил легкость, похудел. Пасту ем в день матча, сладкую газировку пью только после игры и слежу за потреблением сахара»

Малком рассказал, какие продукты преобладают в его рационе.

– У вас были серьезные травмы во время выступления за «Зенит». Писали, что во время восстановления от одной из них вы изменили рацион, почти отказавшись от красного мяса в пользу белого. До сих пор так питаетесь? И кто вам это подсказал?

– Действительно, в какой-то момент я очень серьезно пересмотрел свое отношение к еде. Во время восстановления после травмы знакомый диетолог посоветовал попробовать поменьше есть красного мяса и побольше белого. Тогда я ощутил какую-то легкость, не было такого тяжелого состояния внутри, я похудел.

Все это непосредственным образом отразилось на моем организме, теле, возможностях. Конечно, чуть позже я порой ел красное мясо. Барбекю, грили – у нас у бразильцев это в крови. Сейчас диетолог говорит мне, что в той форме, в которой я нахожусь, мне можно порой не ограничивать себя в мясе, но желательно следить за углеводами.

Поэтому, к примеру, как бы я ни любил пасту, ем я ее только в день матча. Я также всю жизнь обожал сладкую газировку – для меня это было нечто само собой разумеющееся. Постоянно пил ее: утром, днем, вечером.

Однако начиная с прошлого года дал себе слово, что позволяю себе пить ее только после игры и очень внимательно слежу за потреблением сахара. Все это влияет на меня и на мое состояние, тело. В конечном счете такие детали оказывают сильное воздействие и на мою игру.

Изменения рациона питания – один из ключевых моментов, которые я поменял в жизни. И мне от этого только лучше, – сказал полузащитник « ».

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