Малком: «Я стал меньше есть красного мяса и больше белого, ощутил легкость, похудел. Пасту ем в день матча, сладкую газировку пью только после игры и слежу за потреблением сахара»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Здоровье Питание Футбол

Малком рассказал, какие продукты преобладают в его рационе.

– У вас были серьезные травмы во время выступления за «Зенит». Писали, что во время восстановления от одной из них вы изменили рацион, почти отказавшись от красного мяса в пользу белого. До сих пор так питаетесь? И кто вам это подсказал?

– Действительно, в какой-то момент я очень серьезно пересмотрел свое отношение к еде. Во время восстановления после травмы знакомый диетолог посоветовал попробовать поменьше есть красного мяса и побольше белого. Тогда я ощутил какую-то легкость, не было такого тяжелого состояния внутри, я похудел.

Все это непосредственным образом отразилось на моем организме, теле, возможностях. Конечно, чуть позже я порой ел красное мясо. Барбекю, грили – у нас у бразильцев это в крови. Сейчас диетолог говорит мне, что в той форме, в которой я нахожусь, мне можно порой не ограничивать себя в мясе, но желательно следить за углеводами.

Поэтому, к примеру, как бы я ни любил пасту, ем я ее только в день матча. Я также всю жизнь обожал сладкую газировку – для меня это было нечто само собой разумеющееся. Постоянно пил ее: утром, днем, вечером.

Однако начиная с прошлого года дал себе слово, что позволяю себе пить ее только после игры и очень внимательно слежу за потреблением сахара. Все это влияет на меня и на мое состояние, тело. В конечном счете такие детали оказывают сильное воздействие и на мою игру.

Изменения рациона питания – один из ключевых моментов, которые я поменял в жизни. И мне от этого только лучше, – сказал полузащитник «Зенита».

Малком: «Борщ с мясом – одно из моих любимых русских блюд, плюс бефстроганов»

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8 комментариев

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В Питере Пять
Красавец! По поводу профессионализма Малкома вопросов вообще не возникает. Пашет на поле, в обороне отрабатывает. Да и сам по себе футболист очень высокого уровня.
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FNT
Ответ Виктор
Ну кто-то и в пятьдесят пьёт водку утром днём и вечером и ничего особо плохого в этом не видит..
Ну этот кто-то вряд ли действующий профессиональный спортсмен, который должен по работе следить за своим весом и состоянием организма в целом.
+1
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Topper_Harley_SPB
Малком: С тех самых пор, как я стал россиянином, я стал меньше есть красного мяса и больше белого, ощутил легкость и похудел" ))
+1
-2
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Deca
Раньше я ел мясо, пил газировку...но начиная с прошлого года я ограничиваю себя в этом
Все это непосредственным образом отразилось на моем организме, теле, возможностях.
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Zenith forever
Ответ xa-xa
Я тоже редко беру красное мясо , 700 р за кг, уж лучше белого за 250 и под белую за 350 , и ещё 100 р на газировку с сахаром... 🤗
белую запивать газировкой с сахаром?????
+4
0
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Виктор
Ответ FNT
М-да. Человек в 26 лет понял, что пить колу утром, днем и вечером не особо полезно. Футболисты потрясающий народ все-таки иногда.
Ну кто-то и в пятьдесят пьёт водку утром днём и вечером и ничего особо плохого в этом не видит..
+5
-2
+3
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xa-xa
Я тоже редко беру красное мясо , 700 р за кг, уж лучше белого за 250 и под белую за 350 , и ещё 100 р на газировку с сахаром... 🤗
+3
-8
-5
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FNT
М-да. Человек в 26 лет понял, что пить колу утром, днем и вечером не особо полезно. Футболисты потрясающий народ все-таки иногда.
+1
-4
-3
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