Малком о переходе в «Зенит»: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Политика Малком Футбол

Полузащитник Малком объяснил, что переходил в «Зенит» ради игры в Лиге чемпионов

– Когда вы решили уйти из «Барселоны», почему выбрали «Зенит», а не команду из топ-лиг Европы?

– План заключался в том, чтобы продолжать играть в Лиге чемпионов, а не уходить от нее.

И три сезона мы боролись в турнире. Но потом начался конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru), и все было кончено. 

Но целью была игра в Лиге чемпионов и возможность заново оценить себя.

– Что-то скажете о своем будущем?

– У меня хороший сезон. Мои показатели (19 голов и 7 результативных передач – Sports.ru) очень хороши, и теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, играющие в еврокубках.

Сейчас нам важно стать чемпионами с «Зенитом», а там посмотрим, что будет, – сказал Малком в интервью Relevo.

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41 комментарий

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Иван Шумков
Ответ tyuiop tyuiop
он русский!
нам-то не гони
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Tydeus
Ответ Мистер Блин
зенит никогда успешно не играл в лч, более того, ни одной запоминающейся игры за всю историю! спартак да, рубин да, Локомотив да, цска да, зенит нет!
Да вроде были 3:2 с Бенфикой огненные, 2:3 и 1:0 в группе с Миланом, 3:2 и 2:0 с Валенсией драйвовые.
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rarog
Ребят, так вроде никто ни от кого не скрывал ни переговоры с ПСЖ, ни то, что их собираются возобновить летом.
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Shamarin
Зимой не отпустили, под договоренность, что поможет забрать титул и летом продадут. Нормально.
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John Johanov
Ответ xoms
Сколько раз выше перечислиные выходили из группы? Сколько раз играл Спартак в лч и сопоставь его выходы из группы, успешный))) Разве что ЦСКА солидно смотрится
ЦСКА смотрелся солидно лишь пару сезонов. В остальном, также как все
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Ковид 07.10.52
Еще один российский гражданин собрался валить из страны...
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Ovsyankin
Уголек, ты чего
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Михаил Сафонов
Ответ Мистер Блин
зенит никогда успешно не играл в лч, более того, ни одной запоминающейся игры за всю историю! спартак да, рубин да, Локомотив да, цска да, зенит нет!
С порту за выход, с ливерпулем на выезде, с боруссией на выезде, с Реалом дома была отличная игра, память просто как у рыбки у вас
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Денис Олегович
Ответ Мистер Блин
зенит никогда успешно не играл в лч, более того, ни одной запоминающейся игры за всю историю! спартак да, рубин да, Локомотив да, цска да, зенит нет!
Выход из группы с 15 очками из 18 возможных - это прям провал, видимо?)
Прошлый сезон тоже я бы скорее занёс в актив - один матч с Челси в Питере чего стоит.
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Kanonir152
Что этот русский себе позволяет
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Екн Лор
Ответ Мистер Блин
зенит никогда успешно не играл в лч, более того, ни одной запоминающейся игры за всю историю! спартак да, рубин да, Локомотив да, цска да, зенит нет!
Спартак не выходил из группы ЛЧ с 1996, Рубин вообще никогда. Чемпионы по достойным невыходам из группы)
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Аркадий Аркадич
Ответ Мистер Блин
зенит никогда успешно не играл в лч, более того, ни одной запоминающейся игры за всю историю! спартак да, рубин да, Локомотив да, цска да, зенит нет!
Ну почему. Были запоминающиеся игры. 0-3 от Брюгге, ничья с Мальме.
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Рашпель793
Хз, впечатлит ли многих стата из РПЛ, но бразильцам, кто уйдёт, в любом случае удачи. То, что не сбежали (кроме Юрика), хотя могли, уже респект.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Но он же играл за стрелку, только из любви, бгг
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kilo_gilo
Ответ Алексей Ненахов
Хорошего воспитанника Зенит вырастил …
воспитанники Зенита должны играть где угодно, только не в Зените - первое правило академии Зенита!
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xoms
Ответ Мистер Блин
зенит никогда успешно не играл в лч, более того, ни одной запоминающейся игры за всю историю! спартак да, рубин да, Локомотив да, цска да, зенит нет!
Сколько раз выше перечислиные выходили из группы?
Сколько раз играл Спартак в лч и сопоставь его выходы из группы, успешный)))
Разве что ЦСКА солидно смотрится
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Manchester Yun Yfva
Неужели до него дошло что путинский политпроект еще лет 100 там играть не будет.
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tyuiop tyuiop
Ответ kilo_gilo
когда пришла повестка об уточнении данных из военкомата)))
надо запретить выезд из страны как военнообязаному
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Ярик01
В лигах с еврокубками русофобы, им русские не нужны.
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Иван Алейников
Ответ Алексей Ненахов
Хорошего воспитанника Зенит вырастил …
Ну, а что вы от него хотели?
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Владислав Романов
быстро он переобулся😁
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red hikkikomori
Ответ tyuiop tyuiop
он русский!
Эфuon
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kokakoka
Ответ </c/>
паспорт был нужен для лимита под новых легионеров...
Так если он уйдёт играть в лиге чемпионов, чем паспорт поможет?
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Николай Корягин
Сколько он там матчей в ЛЧ за Зенит сыграл за три года то? На травмах в этот момент вечно был
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Андрей Богдановский
Путь регионов кубка России, вот к чему нужно стремиться, а не эти лиги чемпионов.
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