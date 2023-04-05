Малком о переходе в «Зенит»: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками»

Полузащитник Малком объяснил, что переходил в «Зенит» ради игры в Лиге чемпионов

– Когда вы решили уйти из «Барселоны», почему выбрали « », а не команду из топ-лиг Европы?

– План заключался в том, чтобы продолжать играть в , а не уходить от нее.

И три сезона мы боролись в турнире. Но потом начался конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru), и все было кончено.

Но целью была игра в Лиге чемпионов и возможность заново оценить себя.

– Что-то скажете о своем будущем?

– У меня хороший сезон. Мои показатели (19 голов и 7 результативных передач – Sports.ru) очень хороши, и теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, играющие в еврокубках.

Сейчас нам важно стать чемпионами с «Зенитом», а там посмотрим, что будет, – сказал в интервью Relevo.