Малком о переходе в «Зенит»: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками»
Полузащитник Малком объяснил, что переходил в «Зенит» ради игры в Лиге чемпионов
– Когда вы решили уйти из «Барселоны», почему выбрали «Зенит», а не команду из топ-лиг Европы?
– План заключался в том, чтобы продолжать играть в Лиге чемпионов, а не уходить от нее.
И три сезона мы боролись в турнире. Но потом начался конфликт (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru), и все было кончено.
Но целью была игра в Лиге чемпионов и возможность заново оценить себя.
– Что-то скажете о своем будущем?
– У меня хороший сезон. Мои показатели (19 голов и 7 результативных передач – Sports.ru) очень хороши, и теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, играющие в еврокубках.
Сейчас нам важно стать чемпионами с «Зенитом», а там посмотрим, что будет, – сказал Малком в интервью Relevo.
Прошлый сезон тоже я бы скорее занёс в актив - один матч с Челси в Питере чего стоит.
Сколько раз играл Спартак в лч и сопоставь его выходы из группы, успешный)))
Разве что ЦСКА солидно смотрится