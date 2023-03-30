Малком не согласен, что уровень РПЛ падает: «С каждым годом побеждать все сложнее. Я сразу ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком не считает, что уровень Мир РПЛ падает.

– Что скажете про уровень Премьер-лиги? Многие специалисты отмечают, что он упал по сравнению с предыдущими сезонами.

– Мне так не кажется. С каждым годом побеждать все сложнее. С самого первого сезона в «Зените» я на себе ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России.

Здесь все клубы борются за результат, не сдаются. Поверьте, нам очень непросто было завоевать все наши последние титулы. На нас все настраиваются как на решающий матч. Кто-то действует больше от обороны, кто-то от защиты, но все хотят отобрать у нас очки, – сказал хавбек «Зенита».

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17 комментариев

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MrWillSee
В него вселился Роналду из Аль Насра)
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Xameleon1992
Во дворе тоже непросто выигрывать
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Максим Попов
просто ты с нормальными клубами не играл,чушь несёт, уровень рпл уже намного ниже уровня 3 дивизиона Кыргызстан,ни одного хорошего игрока нет
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Антофф
Две шавермы этому товарищу!
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shava72
Малком очень политкорректен. Но вряд ли можно поверить в такое заявление от человека, пришедшего из топа Ла Лиги.
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Дмитрий9779
Ответ San San
просто сам опустился.
До лучшего бомбардира РПЛ.
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San San
просто сам опустился.
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kemal_spartak
Кто - то от обороны, кто-то от защиты…
Понял
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Ковид 07.10.52
Ну не мог же он сказать, что уровень так рухнул, что даже он в звезду превратился....
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Дмитрий9779
Ответ МТБ
Просто с каждым годом Мальком начал всё больше забивать на футбол и лениться
Его статистика говорит об обратном в этом сезоне.
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xslavik
Согласен с Малкомом. Поэтому Россию в Европе и забанили. Испугались, что российские команды начнут много выигрывать, а следом за этим произойдёт перераспределение зрительского интереса и, самое главное - денег.
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svft
это потому, что россиянином стал!
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Hitgoe Himgob
Особенно остро почувствовал конкуретность лиги когда зарплату сделали 6 мультов.
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инок
Это не уровень РПЛ растёт, а ваш падает...
+20
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Ya Tolik
Конкуренция может повыситься двумя путями: все растут или все скатываются в дepьмо.
Думаю, многие согласятся с тем, какой у нас путь.
+3
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МТБ
Просто с каждым годом Мальком начал всё больше забивать на футбол и лениться
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igls54
Для повышения конкурентности лиги надо изгнать Спартак из фармов
+10
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