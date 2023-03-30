Малком не согласен, что уровень РПЛ падает: «С каждым годом побеждать все сложнее. Я сразу ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России»
Малком не считает, что уровень Мир РПЛ падает.
– Что скажете про уровень Премьер-лиги? Многие специалисты отмечают, что он упал по сравнению с предыдущими сезонами.
– Мне так не кажется. С каждым годом побеждать все сложнее. С самого первого сезона в «Зените» я на себе ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России.
Здесь все клубы борются за результат, не сдаются. Поверьте, нам очень непросто было завоевать все наши последние титулы. На нас все настраиваются как на решающий матч. Кто-то действует больше от обороны, кто-то от защиты, но все хотят отобрать у нас очки, – сказал хавбек «Зенита».
Понял
Думаю, многие согласятся с тем, какой у нас путь.