Малком не согласен, что уровень РПЛ падает: «С каждым годом побеждать все сложнее. Я сразу ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России»

не считает, что уровень Мир падает.

– Что скажете про уровень Премьер-лиги? Многие специалисты отмечают, что он упал по сравнению с предыдущими сезонами.

– Мне так не кажется. С каждым годом побеждать все сложнее. С самого первого сезона в « » я на себе ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России.

Здесь все клубы борются за результат, не сдаются. Поверьте, нам очень непросто было завоевать все наши последние титулы. На нас все настраиваются как на решающий матч. Кто-то действует больше от обороны, кто-то от защиты, но все хотят отобрать у нас очки, – сказал хавбек «Зенита».