Дюков о судействе в РПЛ: «В прошлом сезоне было 2,4 ошибки за тур, в этом – 1,75, положительная динамика. Промежуточная цель – не более 1 ошибки в среднем»
Александр Дюков оценил работу главы департамента судейства Павла Каманцева.
«Объективным и важным является такой критерий, как количество неисправленных ключевых ошибок.
Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику. В прошлом сезоне было 48 ошибок. Если мне не изменяет память, это 2,4 ошибки за тур. В этом сезоне 35 ошибок – 1,75 за тур.
Это говорит о том, что есть положительная динамика. Да, судьи по-прежнему ошибаются, но ошибки неизбежны. Хотя это и не должно быть оправданием.
Мы должны работать над тем, чтобы снижать количество ключевых ошибок, не исправленных ВАР. Наша промежуточная цель – не более чем одна ошибка в среднем за тур», – сказал президент РФС.
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И ещё страннее давать средние данные по матчам. Тогда уж по клубам бы давал статистику для наглядности.
За голову поневоле схватишься. Да и помощнички в футболе у Дюкова ещё те - не расслабишься с ними, так и следи - чего нибудь да отморозят.
Но ведь как говорят мудрецы - нельзя объять необъятное.
Дюков, а почему не облегчить себе жизнь - взять только газ и нефть а футбол уступить Степашину, Газзаеву, Толстых, Мутко.?
а по красивым презентациям которые ему предоставляют наверняка всё так и есть...
Когда пенальти при игре рукой - никто не знает.
у нас почти каждый тур судейский скандал, а то и не один...