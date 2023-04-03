Дюков о судействе в РПЛ: «В прошлом сезоне было 2,4 ошибки за тур, в этом – 1,75, положительная динамика. Промежуточная цель – не более 1 ошибки в среднем»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Александр Дюков видеоповторы Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Александр Дюков оценил работу главы департамента судейства Павла Каманцева.

«Объективным и важным является такой критерий, как количество неисправленных ключевых ошибок.

Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику. В прошлом сезоне было 48 ошибок. Если мне не изменяет память, это 2,4 ошибки за тур. В этом сезоне 35 ошибок – 1,75 за тур.

Это говорит о том, что есть положительная динамика. Да, судьи по-прежнему ошибаются, но ошибки неизбежны. Хотя это и не должно быть оправданием.

Мы должны работать над тем, чтобы снижать количество ключевых ошибок, не исправленных ВАР. Наша промежуточная цель – не более чем одна ошибка в среднем за тур», – сказал президент РФС.

«Ростов» заработал 14-й пенальти за сезон – это рекорд РПЛ! Но к судье есть вопросы

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23 комментария

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d.xoxlov
Да, только очень странно об этом говорить с момента введения ВАР.
И ещё страннее давать средние данные по матчам. Тогда уж по клубам бы давал статистику для наглядности.
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Recreated
Нам то не гони!!
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Ходор
Ответ Геннадий Тёкин
1,75 за тур? да там в каждом матче 2-3 ошибки(.
За матч,я так понял))
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Garikus89
А кто-нибудь видел момент с падением Акбашева против ЦСКА? Уже было решение, правильно не назначили пенальти? А то по повтору ощущение, что прям железный, а даже паузы не было
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Геннадий Тёкин
1,75 за тур? да там в каждом матче 2-3 ошибки(.
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Игорь М.
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он же не уточнил в отношении кого сократились ошибки, вот в отношении Спартака, "ошибок" достаточно...
Как, например, в прошлом сезоне, когда арбитр отменил гол Зенита в ворота БР и поставил пенальти, дав возможность десяточникам не пропустить;)
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СИ
Я сочувствую Дюкову - газ, нефть, футбол.
За голову поневоле схватишься. Да и помощнички в футболе у Дюкова ещё те - не расслабишься с ними, так и следи - чего нибудь да отморозят.
Но ведь как говорят мудрецы - нельзя объять необъятное.
Дюков, а почему не облегчить себе жизнь - взять только газ и нефть а футбол уступить Степашину, Газзаеву, Толстых, Мутко.?
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Олег Сагайдачный
Кто же плюнет в колодец из которого пьёт.
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sintenced
Тупо перестали ошибки признавать.
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Противовес
P.S. Сей непотопляемый господин, просто издевается над футбольным людом, газпромовский умник давно возомнил себя богом.Исправленные ошибки, не добавляют очков "маленьким" командам,без крыши РФС и РПЛ.. Если бы Вы, были заинтерсованы в честном футболе в России, то за ошибки свистунов, трясущихся на матчах с участием команды Карпина, совместителя сборной,тренирующего с Комличенко нырки и сценические драмы, вернули бы той же "Торпедо" 6(шесть) потерянных очков только в двух матчах с "Ростовом".Да и другим командам, пострадавших от Вашего покровительства бестрофейного Валеры, которые потеряли очки из-за левых пеналей (14 в РПЛ + 4 в Кубке) в пользу ростовских любимцев. Вчера весь болельщицкий люд (эксперты, комментаторы, болелы) видел очередную симуляцию Комличенко и сговор арбитра в поле с умниками ВАР, даже после просмотра трех минутного, решили не искушать судьбу и поставили очередной, 14-й в РПЛ, пеналь для прибалта, вместо того, чтобы показать желтую нырки и грубость Карпинскому артисту. И все заглотили, не желая портить отношения с великим Газпромом
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Противовес
Господин Дюков, Вы читаете комментарии экспертов СЭ, адекватных болельщиков (болелы ростовский не в счет),о том, что РФС,в лице руководителя, по совместительству,Газпром-нефти,с помощью ручных арбитров,делают Карпина,как тренера сборной,по совместительству,и "Ростова",успешным тренером ? Почему свистуны,вместо,наказания Комличенко,за ныряние в штрафной,ставят в каждом матче пенальти в пользу ростовчан,боясь обидеть босса РФС и коуча сборной Страны ? Почему не наказывают того же Комличенко(да и многих игроков "Ростова"), за откровенную грубость,при том, что игроков соперников, за аналогичные нарушения сразу удаляют с поля ? Вы делаете Карпина"успешным",из-за того,что сборную возглавляет бестрофейный,хамовитый и не воспитанный тренер и дали Карпину соответствующие гарантии благополучия "Ростова", при его решении совмещать посты,топя, при этом другие команды, зарабатывающие очки честно? 14 (!!!) пенальти в РПЛ, 4 (!!!) в Кубке. Беспредел от Газпрома уже всех утомил. Позорники
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as009595@icloud.com
Ну если ошибку не признать)), значит не ошибка
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.ru
Ответ Дмитрий9779
Кто-то заметил,что ошибок стало меньше?Визуально их стало больше.
отстаньте от человека, за последние полгода он всего один раз на футбол сходил... да и то на сборную
а по красивым презентациям которые ему предоставляют наверняка всё так и есть...
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Bashibuzuck
Чето сразу Голикову вспомнил, она недавно сказала, что продолжительность жизни выросла на 2,5 года, а реальные доходы населения на 12,5%, походу мы в разных странах живем😁
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Франческо Тотти
Статистикой крути как хочешь - вот и вся история.
Когда пенальти при игре рукой - никто не знает.
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Ответ Dr.Gebbelsss
Он наверно сезоны перепутал, в этом их стало гораздо больше! у нас почти каждый тур судейский скандал, а то и не один...
он же не уточнил в отношении кого сократились ошибки, вот в отношении Спартака, "ошибок" достаточно...
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Назар Игорь
Промежуточная цель - 1 ошибка за тур. Окончательная цель - 0 ошибок за сезон, это несложно, надо только дождаться когда российский футбол прекратит своë существование. Тогда и Fan ID не надо, чиновники вздохнут с облегчением.
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крови нет, нет пенальти действует уже 3 сезон в отношении противников Спартака...даже страшно представить сколько крови нужно пустить чтобы был пенальти...
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Japonskiy Magnitofon
Если оправдывать все решения судей, можно в ноль выйти.
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Ебздрогыч
Ему что ... в глаза - все божья роса. Ошибок судей меньше, людей с фануйди больше, международные матчи с грандами азиатского футбола проводятся, лето играем с ними международный турнир. Дюкова послушать - у нас не РПЛ, а прям Суперлига!
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Dr.Gebbelsss
Он наверно сезоны перепутал, в этом их стало гораздо больше!
у нас почти каждый тур судейский скандал, а то и не один...
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m4hru2
Дюков, пора до судей донести, что Комличенко нужно карточками наказывать за симуляцию а не ставить на нём левые пенальти
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Дмитрий9779
Кто-то заметил,что ошибок стало меньше?Визуально их стало больше.
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