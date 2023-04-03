«Спартаку» очков уже никто не вернет, жаль. Надеюсь, ошибок будет меньше». Президент РПЛ Алаев о возвращении Мешкова и Безбородова к работе
Президент РПЛ надеется, что число серьезных судейских ошибок в лиге будет уменьшаться
Александр Алаев ответил на вопрос о возвращении к работе судей Виталия Мешкова и Владислава Безбородова.
– Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе?
– Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей. Если они возвращаются к работе, значит, судейский корпус посчитал наказание достаточным. Мне добавить к этому нечего.
«Спартаку» очков уже никто не вернет. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится.
Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается. Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться – особенно резонансных, – сказал Алаев.
Теперь с рассказами о защите прав и честности игры.
Тот самый, который залил слезами не один десяток веток о походе Зенита с CAS за снижением размера дисквалификации по итогам кубкового матча по той причине, что в протоколе матча судьи удалили игроков с обоснованием "агрессивное поведение", а КДК впаял 6 матчей с обоснованием "массовая драка", что полностью противоречит протоколу.
Но вы не понимаете, это другое. Отстаивать свои права может только Спартак, а все другие только ноют.
Во вторых на искуственном поле и на замороженных полях Спартаку в пас тяжело играть. Вся игра построена на пасе.
Офигеть помощь, теперь понятно, почему Зенит стабильно 8-10 очков второму месту в конце сезона везет.
Алаев, после тебя просто потоп!
Подай заявление по собственному, возьми пляжную команду, может получится.
Он займёт заслуженное 4 место по итогам этого сезона.
И никто не отрицает что Спартак самый популярный , вот только болельщики у него реальные сектанты оторванные от реальности
Я кстати добавить забыл пункт ещё в предыдущем сообщении почему меня раздражает Спартак , как болельщика российского футбола , ибо я всегда переливал что бы лучше выступали И так далее
Так вот никто как Спартак много не подставлял страну не доходя даже до группы , что бы там набирать какие то очки , вот тогда у меня ещё стала зарождаться это неприязнь тире приедете отношение )))
Опять же тебе удобнее считать меня питерским чем понять что над спартаком реально стекутся и остальные люди , в том числе и без клубной принадлежности
Искать заговоры это в спартаковской днк ведь )))
По статистике секты заговоров не было в России только в период с 1992 по 1994, с 1996 по 2001 и в 2017. Когда судьи судили "нормально".
Все остальное время заговоры. Ну еще немножко привороты наверное.
Я вот болею да сборную , за все клубы когда играют в еврокубках в том числе кстати и за Спартак , но если внутри чемпионата мне насрать?
Меня Спартак раздражает внутри не как «питерского» а скорее из за надменности его фанатов по отношению к остальным в совокупности с несоответствием достижений их, раздуваемых
Плюс вот это нытье и так далее
Вот и возникает желание показывать вам кто вы и что вы , а не потому что «питерский»
Теперь понятнее тебе балбес ?)