«Спартаку» очков уже никто не вернет, жаль. Надеюсь, ошибок будет меньше». Президент РПЛ Алаев о возвращении Мешкова и Безбородова к работе

Президент РПЛ надеется, что число серьезных судейских ошибок в лиге будет уменьшаться

ответил на вопрос о возвращении к работе судей и .

– Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе?

– Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей. Если они возвращаются к работе, значит, судейский корпус посчитал наказание достаточным. Мне добавить к этому нечего.

« » очков уже никто не вернет. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится.

Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается. Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться – особенно резонансных, – сказал Алаев.