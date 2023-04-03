«Спартаку» очков уже никто не вернет, жаль. Надеюсь, ошибок будет меньше». Президент РПЛ Алаев о возвращении Мешкова и Безбородова к работе

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Виталий Мешков Александр Алаев Чемпионат.com Футбол

Президент РПЛ надеется, что число серьезных судейских ошибок в лиге будет уменьшаться

Александр Алаев ответил на вопрос о возвращении к работе судей Виталия Мешкова и Владислава Безбородова.

– Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе?

– Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей. Если они возвращаются к работе, значит, судейский корпус посчитал наказание достаточным. Мне добавить к этому нечего.

«Спартаку» очков уже никто не вернет. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится.

Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается. Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться – особенно резонансных, – сказал Алаев. 

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81 комментарий

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Павел Ермаков
Молодцы!Заказ выполнен на отлично!
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schwein
Ответ Hong Kil
Я чего то не совсем понял, это фейковое интервью что ли? Или президент РПЛ публично признается в коррупции? А как еще трактовать это сожаление о потере очков конкретным клубом!
Ну не зря же они дважды встречались тет-а-тет с судьями и один раз с Дюковым.
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schwein
Ответ Тайосич
Страдают, может, и другие тоже, но Спартак возмущается, отстаивает свои права и честность игры. Остальным, видимо, наплевать.
Лол. Тайосич опять со свей тухлой правдой заглянул.
Теперь с рассказами о защите прав и честности игры.
Тот самый, который залил слезами не один десяток веток о походе Зенита с CAS за снижением размера дисквалификации по итогам кубкового матча по той причине, что в протоколе матча судьи удалили игроков с обоснованием "агрессивное поведение", а КДК впаял 6 матчей с обоснованием "массовая драка", что полностью противоречит протоколу.
Но вы не понимаете, это другое. Отстаивать свои права может только Спартак, а все другие только ноют.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ schwein
Найдите 10 отличий https://t.me/vzenite12/18150 Как же я не понимаю, это же совсем другое.
После фола на Семёнове был фол в штрафной Терека.Во вторых ьигрок Зенита прямо попал.А игрок Спартака сначала попал в мяч,а потом в ногу.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Юрий Кечко
У меня нет никаких вы , ибо я не болею я так понимаю за Зенит )) я просто со стороны говорю как все это вижу Тот же Зенит сейчас гавно по игре , но берет своё как то не классе , у Спартака этого класса нет вот и все Его могло бы быть больше играй сейчас в старте Мозес, Бальде , Мартинс , но они видимо не готовы , а без Промеса Спартак вылетит из тройки , потому что даже играя дома с откровенно средники командами он не может из переиграть вот и все
Дома Спартак хуже играет.Во вторых средние команды закрываются всей командой.С ними трудно Спартак играл и раньше.Даже в 90 годы были проблемы.
Во вторых на искуственном поле и на замороженных полях Спартаку в пас тяжело играть. Вся игра построена на пасе.
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schwein
Ответ Rinat Gazimzyanov
Как раз наоборот. Все уже признают почему Зенит гегемон последних лет. Но поделать не могут. Поэтому спокойно говорят. Совсем открыто не может сказать как помогают Зениту.
И как же помогают Зениту? Раз в сезон не поставят очевидный пенальти или желтую не дадут в очевидно ситуации?
Офигеть помощь, теперь понятно, почему Зенит стабильно 8-10 очков второму месту в конце сезона везет.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Юрий Кечко
Короче мы долго будем наблюдать ещё эту тактику а якобы убивание народной команды , которую будут раскручивать , и напирать на неё потому что Спартака не будет даже в топ 3 Гораздо легче этим оправдаться , а то что Спартак не переигрывает середняков дома , что вроде как должен делать претендент на чемпионство , на выезде вообще так декоассирован Оренбургом по игре , это не очень удобно вспоминать Лучше раскрутить тему заговора , на потеху всем остальным , но самим так как то легче)))
Не нужно переводить на другие вещи. Потеря очков в последнее время и ошибки судей это разные вещи.Какая разница есть или нет потери очков из-за других проблем. По вашему не надо обращать на ошибки судей.Какая разница в нынешней ситуации 2 или 4 место. Между прочим Росто тянут в тройку. Скоро побьют рекорд по пенальти за сезон.
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СИ
Так, Алаев это ты будучи генсеко м взрастил таких судей!
Алаев, после тебя просто потоп!
Подай заявление по собственному, возьми пляжную команду, может получится.
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Юрий Кечко
Ответ schwein
Найдите 10 отличий https://t.me/vzenite12/18150 Как же я не понимаю, это же совсем другое.
Уничтожил
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Юрий Кечко
Ответ Rinat Gazimzyanov
Как раз наоборот. Все уже признают почему Зенит гегемон последних лет. Но поделать не могут. Поэтому спокойно говорят. Совсем открыто не может сказать как помогают Зениту.
Потому что у него сильнее состав и в личных встречах он Спартаку отгружает полную авоську ?
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Циник Петербургский
Ответ 1ce
просто жесть какая то. Почему упомянут только спартак? а другим командам кто то вернет очки?? очень странное мягко говоря высказывание. И встречи судей конкретно со спартаком как такое может происходить?
#этодругое ;))
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Rinat Gazimzyanov
Ответ schwein
И как видите никакого скандала. Красно-белые искренне уверены, что именно их засуживают и в их мире такое высказывание главы лиги является вполне себе нормальным. Практически чистосердечным признанием, что Спартак устраняли, потому что он угрожал Зениту.
Как раз наоборот. Все уже признают почему Зенит гегемон последних лет. Но поделать не могут. Поэтому спокойно говорят. Совсем открыто не может сказать как помогают Зениту.
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Николай Новиков
Ответ </c/>
самый стыд, что именно конкурента основного о котором всю зиму больше всех говорили, быстрее и наглее всех утопили судьи...
"конкурент" не может обыграть ни Урал ни Оренбург ни Ахмат.
Он займёт заслуженное 4 место по итогам этого сезона.
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Spiker1606
Мешков и Безбородов вернулись только злее. Спартаку не поздоровится.
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Ильдар Фарукшин
Де хрень сними. Чемпионами все равно не станем. Это и так ясно было. Рыжий главное хорош. Игры приятно смотреть. Команда растёт. Бонусом кубок взять и норм
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Ты видимо в глаза долбишься ? Я вроде тебе в е расписал И никто не отрицает что Спартак самый популярный , вот только болельщики у него реальные сектанты оторванные от реальности Я кстати добавить забыл пункт ещё в предыдущем сообщении почему меня раздражает Спартак , как болельщика российского футбола , ибо я всегда переливал что бы лучше выступали И так далее Так вот никто как Спартак много не подставлял страну не доходя даже до группы , что бы там набирать какие то очки , вот тогда у меня ещё стала зарождаться это неприязнь тире приедете отношение ))) Опять же тебе удобнее считать меня питерским чем понять что над спартаком реально стекутся и остальные люди , в том числе и без клубной принадлежности Искать заговоры это в спартаковской днк ведь )))
Ох сколько слов исправил т9, но думаю суть ясна будет
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Alexander Solodkov
футбол в России деградировал не из-за отлучение от международных турниров. Футбол в России деградировал системно. И здесь даже искать ничего не надо. Судейский корпус, оплата футболистам не по игре, нищета детского футбола, гниль пропитала от федерации до районного уровня. Системная гниль. И футбол здесь мало что значит. Значат взаимоотношения между "уважаемыми людьми". Их все устраивает. Это просто констатация. А вот как исправлять трудно представить. Может быть постановка на руководство федерацией условного тов. Берия с железными полномочиями. И даже не знатока футбола, а просто организатора.
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Юрий Кечко
Ответ ВячеславКЗ
Комментарий удален модератором
Ты видимо в глаза долбишься ? Я вроде тебе в е расписал
И никто не отрицает что Спартак самый популярный , вот только болельщики у него реальные сектанты оторванные от реальности

Я кстати добавить забыл пункт ещё в предыдущем сообщении почему меня раздражает Спартак , как болельщика российского футбола , ибо я всегда переливал что бы лучше выступали И так далее
Так вот никто как Спартак много не подставлял страну не доходя даже до группы , что бы там набирать какие то очки , вот тогда у меня ещё стала зарождаться это неприязнь тире приедете отношение )))

Опять же тебе удобнее считать меня питерским чем понять что над спартаком реально стекутся и остальные люди , в том числе и без клубной принадлежности
Искать заговоры это в спартаковской днк ведь )))
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Василиус
Ответ Тайосич
Страдают, может, и другие тоже, но Спартак возмущается, отстаивает свои права и честность игры. Остальным, видимо, наплевать.
Возмущаются все время от времени а Спартак постоянно ноет
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ВячеславКЗ
Ответ Юрий Кечко
А в твой тупой котелок не приходило что человек может вообще ни за кого не болеть ? Я вот болею да сборную , за все клубы когда играют в еврокубках в том числе кстати и за Спартак , но если внутри чемпионата мне насрать? Меня Спартак раздражает внутри не как «питерского» а скорее из за надменности его фанатов по отношению к остальным в совокупности с несоответствием достижений их, раздуваемых Плюс вот это нытье и так далее Вот и возникает желание показывать вам кто вы и что вы , а не потому что «питерский» Теперь понятнее тебе балбес ?)
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Честный контроль
Смешно читать о заговорах против ФКСМа.
По статистике секты заговоров не было в России только в период с 1992 по 1994, с 1996 по 2001 и в 2017. Когда судьи судили "нормально".
Все остальное время заговоры. Ну еще немножко привороты наверное.
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Юрий Кечко
Ответ ВячеславКЗ
Так ты трус не говоришь за кого топишь. Стыдно за свою команду.? Я не скрываю за кого болею.Умничаешь тут.
А в твой тупой котелок не приходило что человек может вообще ни за кого не болеть ?
Я вот болею да сборную , за все клубы когда играют в еврокубках в том числе кстати и за Спартак , но если внутри чемпионата мне насрать?
Меня Спартак раздражает внутри не как «питерского» а скорее из за надменности его фанатов по отношению к остальным в совокупности с несоответствием достижений их, раздуваемых
Плюс вот это нытье и так далее
Вот и возникает желание показывать вам кто вы и что вы , а не потому что «питерский»
Теперь понятнее тебе балбес ?)
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schwein
Ответ La Crosse Bobcats
офигеть, я за нашим футболом пристально слежу с 1996 года, но в первый раз вижу, что бы глава Лиги сказал после ошибки судьи - %randomnameclub% очки никто не вернет, очень жаль". вообще не могу представить, что бы в 2006 году Прядкин или кто там был глава РПЛ тогда, после того как шайка Петтая открутила голову Зениту в матче с гинеровским ЦСКА, сказал что то подобное))
И как видите никакого скандала. Красно-белые искренне уверены, что именно их засуживают и в их мире такое высказывание главы лиги является вполне себе нормальным. Практически чистосердечным признанием, что Спартак устраняли, потому что он угрожал Зениту.
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Тайосич
Ответ Василиус
Такое ощущение что только спартак от судей страдает
Страдают, может, и другие тоже, но Спартак возмущается, отстаивает свои права и честность игры. Остальным, видимо, наплевать.
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Nick Crosier
Там был сериал Спартак. Вот теперь новая часть. Спартак:Новая надежда.
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