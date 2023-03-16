Чеферин заявил, что «Сити» и «Челси» сомневались в идее Суперлиги: «Мне позвонили из одного клуба, я вышел из себя и сказал: «Идите к черту, вы – мои враги с завтрашнего дня»

Теги Гари Невилл Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Александер Чеферин жестко ответил клубам АПЛ, желавшим вступить в Суперлигу в 2021 году.

По словам главы УЕФА, «Манчестер Сити» и «Челси» сомневались в идее Суперлиги и хотели сохранить хорошие отношения с организацией. Также, по мнению Чеферина, существование Суперлиги без клубов АПЛ невозможно.

«Два клуба из Англии очень сомневались в этой идее, они сказали, что хотят остаться друзьями с нами, что будут дружить с нами в рамках [Суперлиги].

Мне позвонили из одного из клубов АПЛ – не скажу, из какого именно. Я немного вышел из себя и сказал: «Идите к черту, с завтрашнего дня вы мои враги, я больше не хочу с вами разговаривать». Это было жестко», – сказал президент УЕФА в интервью Гари Невиллу для The Overlap.

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10 комментариев

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dmitryGoose
Ну то есть помойка, построенная на украденные у русских деньги, и команда, построенная на деньги шейхов, хотели остаться с футбольной мафией в друзьях?
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Misunderstood
Какой важный курица
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Born is the King
В интервью нет слов про Челси и Сити
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Ответ ljolik888
Если бы был звонок из ПСЖ, то все было бы нормально - забыл добавить Чеферин .
Так они и так по видеосвязи желали друг другу приятных снов
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Первым из Суперлиги вышел Сити.
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Монморенси
Как было:
Птица счастья завтрашнего дня,
Выбери меня, выбери меня.
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ljolik888
Если бы был звонок из ПСЖ, то все было бы нормально - забыл добавить Чеферин .
+4
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Михаил Сафонов
Ты - враг футбола #1, коррупционная обезьяна
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Dexter Dallas
Ипсвич?
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Максим Пантелеев
Маленький островок, а решает примерно всё.
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