Чеферин заявил, что «Сити» и «Челси» сомневались в идее Суперлиги: «Мне позвонили из одного клуба, я вышел из себя и сказал: «Идите к черту, вы – мои враги с завтрашнего дня»
Александер Чеферин жестко ответил клубам АПЛ, желавшим вступить в Суперлигу в 2021 году.
По словам главы УЕФА, «Манчестер Сити» и «Челси» сомневались в идее Суперлиги и хотели сохранить хорошие отношения с организацией. Также, по мнению Чеферина, существование Суперлиги без клубов АПЛ невозможно.
«Два клуба из Англии очень сомневались в этой идее, они сказали, что хотят остаться друзьями с нами, что будут дружить с нами в рамках [Суперлиги].
Мне позвонили из одного из клубов АПЛ – не скажу, из какого именно. Я немного вышел из себя и сказал: «Идите к черту, с завтрашнего дня вы мои враги, я больше не хочу с вами разговаривать». Это было жестко», – сказал президент УЕФА в интервью Гари Невиллу для The Overlap.
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