Аньелли о реформе ЛЧ: «Мы с Чеферином были готовы в 2019-м, топ-клубы ЕСА договорились о новом формате. Но он отказался, так как некоторые увидели в этом угрозу»
Андреа Аньелли рассказал, что в 2019 году глава УЕФА отказался от реформы Лиги Чемпионов.
«В 2019-м мы с Александером [Чеферином] были готовы. Топ-клубы Ассоциации европейских клубов (ECA) договорились о новом формате.
Но середняки больших чемпионатов, руководство топ-лиг и некоторые федерации увидели в новом формате угрозу. Поэтому Чеферин отказался от изменений.
Клубы выступали за обновление и улучшение системы европейского футбола. Когда УЕФА встал на их пути, возникли планы создать новые турниры с командами ECA. Получится ли это теперь, зависит от Европейского суда.
Почему я не боролся за перемены в УЕФА изнутри? Это была внутренняя война, которую мне не выиграть. Даже с пониманием того, что существующая система не предлагает будущее для таких команд как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других.
Поэтому необходимо не стоять на месте, а выбирать другие пути развития европейского футбола», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.
«Монополию УЕФА надо разрушить ради клубов». Новое промо Суперлиги от Аньелли
Но у маленьких клубов хотя бы есть шанс играть против топов в УЕФА и иногда обыгрывать их.
Суперлига же создала закрытый элитарный клуб (и это их главная идея), чтобы грести бабло, в котором на маленькие клубы всем плевать. Это когда их щелкнули по носу, они стали изворачиваться и для вида придумывать новые форматы. Но выглядит это нелепо.
Как будто создателей Суперлиги волнует судьба этих клубов. Такие, конечно, лицемеры)