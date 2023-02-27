Аньелли о реформе ЛЧ: «Мы с Чеферином были готовы в 2019-м, топ-клубы ЕСА договорились о новом формате. Но он отказался, так как некоторые увидели в этом угрозу»

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Андреа Аньелли рассказал, что в 2019 году глава УЕФА отказался от реформы Лиги Чемпионов.

«В 2019-м мы с Александером [Чеферином] были готовы. Топ-клубы Ассоциации европейских клубов (ECA) договорились о новом формате.

Но середняки больших чемпионатов, руководство топ-лиг и некоторые федерации увидели в новом формате угрозу. Поэтому Чеферин отказался от изменений.

Клубы выступали за обновление и улучшение системы европейского футбола. Когда УЕФА встал на их пути, возникли планы создать новые турниры с командами ECA. Получится ли это теперь, зависит от Европейского суда.

Почему я не боролся за перемены в УЕФА изнутри? Это была внутренняя война, которую мне не выиграть. Даже с пониманием того, что существующая система не предлагает будущее для таких команд как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других.

Поэтому необходимо не стоять на месте, а выбирать другие пути развития европейского футбола», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.

«Монополию УЕФА надо разрушить ради клубов». Новое промо Суперлиги от Аньелли

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6 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ Nazar Amanow
но и УЭФА явно на них плевать, может с Суперлигой что-нибудь изменится
УЕФА как минимум дает им шанс играть против топов. да, понятно, что финансовые возможности несопоставимы. Но, например, топы Италии не могут тягаться с топами АПЛ по финансам - тоже не справедливо. Многое от экономики страны зависит.

Но у маленьких клубов хотя бы есть шанс играть против топов в УЕФА и иногда обыгрывать их.

Суперлига же создала закрытый элитарный клуб (и это их главная идея), чтобы грести бабло, в котором на маленькие клубы всем плевать. Это когда их щелкнули по носу, они стали изворачиваться и для вида придумывать новые форматы. Но выглядит это нелепо.
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Трампист
Ответ Игорь Новиков
"существующая система не предлагает будущее для таких команд как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других". Как будто создателей Суперлиги волнует судьба этих клубов. Такие, конечно, лицемеры)
Так у них и нету будущего если что, какие-бы таланты и тактики бы они не придумывали, все ровно все до первого топ-клуба. А ПСЖ просто взял и просто наличием денег их обошёл. И кто тут лицемер? ФФП и маленькие доходы с ЛЧ (на фоне элитных клубов) никогда им не позволят стать топ клубом, Лион - самая идеальная жертва всей этой системы последних 10-15 лет как минимум. Единственная стратегия всех этих клубов - это продажа игроков, что ненормально, почему лучших игроков надо продавать каждый год? И так годами, УЕФАшный футбол закостенел как никогда
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Nazar Amanow
Ответ Игорь Новиков
"существующая система не предлагает будущее для таких команд как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других". Как будто создателей Суперлиги волнует судьба этих клубов. Такие, конечно, лицемеры)
но и УЭФА явно на них плевать, может с Суперлигой что-нибудь изменится
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Давид Agabekyan
Видео Как Бенфика умирает. Выходят в 1/4 ЛЧ, каждый год продают кого-то за супер деньги. Скоро вымрут
+1
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-1
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Юрий Кечко
Ответ Игорь Новиков
"существующая система не предлагает будущее для таких команд как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других". Как будто создателей Суперлиги волнует судьба этих клубов. Такие, конечно, лицемеры)
Ну к Аяксу там явно личное))) как раз 2019 год))
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Игорь Новиков
"существующая система не предлагает будущее для таких команд как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других".

Как будто создателей Суперлиги волнует судьба этих клубов. Такие, конечно, лицемеры)
+13
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+5
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