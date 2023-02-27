Аньелли о реформе ЛЧ: «Мы с Чеферином были готовы в 2019-м, топ-клубы ЕСА договорились о новом формате. Но он отказался, так как некоторые увидели в этом угрозу»

рассказал, что в 2019 году глава УЕФА отказался от реформы .

«В 2019-м мы с [Чеферином] были готовы. Топ-клубы Ассоциации европейских клубов (ECA) договорились о новом формате.

Но середняки больших чемпионатов, руководство топ-лиг и некоторые федерации увидели в новом формате угрозу. Поэтому Чеферин отказался от изменений.

Клубы выступали за обновление и улучшение системы европейского футбола. Когда УЕФА встал на их пути, возникли планы создать новые турниры с командами ECA. Получится ли это теперь, зависит от Европейского суда.

Почему я не боролся за перемены в УЕФА изнутри? Это была внутренняя война, которую мне не выиграть. Даже с пониманием того, что существующая система не предлагает будущее для таких команд как « », «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других.

Поэтому необходимо не стоять на месте, а выбирать другие пути развития европейского футбола», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.

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