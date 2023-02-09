Тебас о Суперлиге: «Волк, который притворяется бабушкой, чтобы всех обмануть. Понятно, что гранды будут всем управлять»
Хавьер Тебас отреагировал на информацию о новом формате Суперлиги.
Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» работают над новым форматом Суперлиги Европы, в котором планируется участие 60-80 команд, отсутствие постоянных участников и деление на дивизионы.
В своем твиттере президент Ла Лиги опубликовал карикатуру Эмерсона Коэ по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка», на которой Суперлига изображена в роли волка в бабушкином чепчике, а европейский футбол – в роли Красной Шапочки.
«Суперлига – это волк, который маскируется под бабушку, пытаясь обмануть европейский футбол, но у него очень большие зубы.
Четыре дивизиона в Европе? Они, конечно же, будут в высшем, как и в реформе 2019 года. Управление? Ясно, что это будут гранды», – написал Тебас.
Фото: twitter.com/Tebasjavier
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То что он президент Реала не означает, что Реал будет брать Суперлигу каждый год или им будет легче, чем остальным. Перес, Аньелли и Лапорта хотят больше денег, это понятно, но они хотя бы делают это не только ради своих клубов, но и ради остальных потенциальных участников Суперлиги, потому что если условный Вилльяреал или например Севилья сможет заработать за один сезон в Суперлиге около 200 миллионов, то это означает что они могут не только не продавать своих лидеров, но и покупать молодых талантливых игроков за приличные деньги и строить сильную команду.
Севилья три раза подряд брала ЛЕ, но я уверен, что эти 3 победы принесли меньше денег, чем клубу АПЛ вне топ 10 за один сезон, можно вспомнить выход Вилльяреала в полуфинал ЛЧ в прошлом сезоне.
Конечно, первый проект Суперлиги провалился, но они учли свои ошибки и теперь подготовили более грамотный проект с распределением доходов по спортивным достижениям, но средний доход за участие в Суперлиге будет намного больше, чем в ЛЧ и ЛЕ.
- если их не пригласят, то какая это Суперлига. Все равно будет урезанное европейское соревнование. При этом деньги английские клубы получают от АПЛ и от ЛЧ много не потеряют. Так что финансово они защищены
- если пригласят, то клубы будут по прежнему грести деньги от АПЛ и + от Суперлиги и финансовое превосходство останется. А тогда смысл этого всего?