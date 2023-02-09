Тебас о Суперлиге: «Волк, который притворяется бабушкой, чтобы всех обмануть. Понятно, что гранды будут всем управлять»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Хавьер Тебас соцсети Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас отреагировал на информацию о новом формате Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» работают над новым форматом Суперлиги Европы, в котором планируется участие 60-80 команд, отсутствие постоянных участников и деление на дивизионы.

В своем твиттере президент Ла Лиги опубликовал карикатуру Эмерсона Коэ по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка», на которой Суперлига изображена в роли волка в бабушкином чепчике, а европейский футбол – в роли Красной Шапочки.

«Суперлига – это волк, который маскируется под бабушку, пытаясь обмануть европейский футбол, но у него очень большие зубы.

Четыре дивизиона в Европе? Они, конечно же, будут в высшем, как и в реформе 2019 года. Управление? Ясно, что это будут гранды», – написал Тебас.

Фото: twitter.com/Tebasjavier

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36 комментариев

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LLiriKK
Главное, чтобы бабушкой, согласно присказке, не притворялся дедушка.
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Вася Столяр
Поживём увидим, но вряд ли из этого выйдет хоть что-то хорошее
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Maturmalai
Чем больше я читаю про эту Суперлигу, тем больше мне эта затея нравится. 80 команд немного перебор, но в целом идея здравая - аналог очень успешных североамериканских спортивных лиг (МЛБ, НБА, НХЛ, НФЛ) для европейского футбола.
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Гусейн Магомедрасулов
Ювентус наказали, МанСити на очереди, Барселону трясёт, Реал не делает покупок. Всех активных сторонников Суперлиги прессуют, а АПЛ всё богатеет.
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Игорь Серебренников
Тебас-черт
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Vlad
АПЛ вряд ли согласится. Если помните МанСити Челси Ливерпуль тоже были в СЛ, но позже вышли из неё, ссылаясь на протесты болельщиков. Во всяком случае свой выход обосновали этим.
Положение МанСити поменялось. Ювентус наказали из-за Суперлиги.
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Altim
Respect, волк! Are you talking to me?!
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Fan of Sport
А что плохого, есть Суперлигой будет управлять тот же Перес?
То что он президент Реала не означает, что Реал будет брать Суперлигу каждый год или им будет легче, чем остальным. Перес, Аньелли и Лапорта хотят больше денег, это понятно, но они хотя бы делают это не только ради своих клубов, но и ради остальных потенциальных участников Суперлиги, потому что если условный Вилльяреал или например Севилья сможет заработать за один сезон в Суперлиге около 200 миллионов, то это означает что они могут не только не продавать своих лидеров, но и покупать молодых талантливых игроков за приличные деньги и строить сильную команду.
Севилья три раза подряд брала ЛЕ, но я уверен, что эти 3 победы принесли меньше денег, чем клубу АПЛ вне топ 10 за один сезон, можно вспомнить выход Вилльяреала в полуфинал ЛЧ в прошлом сезоне.
Конечно, первый проект Суперлиги провалился, но они учли свои ошибки и теперь подготовили более грамотный проект с распределением доходов по спортивным достижениям, но средний доход за участие в Суперлиге будет намного больше, чем в ЛЧ и ЛЕ.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ DolJun
да понятно, что реал хочет всем рулить, тут к гадалке не ходи) ла лига проигрывает по популярности тик ток футболу, но ничего не делает для оздоровления своей лиги, поэтому перес и решил взять все в свои руки. но чем быстрее все поймут, что суперлига уже успешно существует в англии - тем лучше. реалу и юве пора перестать валять дурака, заявляться в чемпионшип и выходить в апл на общих правах. барсе отдать чемпионат каталонии, они ж все равно против испанской короны. и все довольны.
Хватит свой АПЛ расхваливать, Ла лига в 21 веке регулярно насилует АПЛ в ЛЧ
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Максим Черкашин
Ответ Адепт Суперлиги
Комментарий удален модератором
Из трёх клубов сложно суперлигу создать. В чём апл убивает фктбол, что мешает другим лигам развиваться. В Ла Лиге, до прихода Тебаса Реал и Барса получали все сливки телеправ, в то время как Хетафе хрен без соли доедает. А теперь Реал и Барса хотят как АПЛ. Работайте сделайте ребрединг лиги, привлекайте инвестаров. А виновато АПЛ, которая поставила себе цель и развивается.😎
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Fenix4050
Очень интересно что будет с клубами из АПЛ:
- если их не пригласят, то какая это Суперлига. Все равно будет урезанное европейское соревнование. При этом деньги английские клубы получают от АПЛ и от ЛЧ много не потеряют. Так что финансово они защищены
- если пригласят, то клубы будут по прежнему грести деньги от АПЛ и + от Суперлиги и финансовое превосходство останется. А тогда смысл этого всего?
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Гусейн Магомедрасулов
Тебас -это красная шапочка, которая по дороге лопает пирожки, которые несёт бабушке.
+16
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Raybar
основной довод переса заключался в том что люди стали меньше смотреть футбол, люди мол хотят классико чуть ли не каждую неделю, в таком случае "гостевым командам" суперлиги высший дивизион не светит, клубы основатели из высшей лиги никогда не опустятся ниже, возможно оставят 1-2 места для остальных и это макс, пересу не нужны игры реал - зенит или барселона - црвена звезда, для чего тогда нужны остальные 40-50 команд - фарм лига??
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DolJun
Ответ Адепт Суперлиги
Комментарий удален модератором
какая же каша у тебя в голове) жесть)
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MK
Как насчет сказку про жабу
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Verhovn
Ответ Жалгас Жолдасов
Ла Лига тоже не Красная Шапочка, а хороший такой казан, с которого Тебас кормится минимум на 3 Лямов в год 😅
А у тебя всё плов на уме😄
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Екн Лор
Ответ Homelender_666
Лучше гранды, чем такие клоуны, как ты и Чеферин🤡
Поддерживаю все действия Тебаса. Бчк-фанаты должны благодарить его, что их клуб ещё не стал банкротом
+1
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Vlad
Ответ g-flex
Местные федерации, конечно, будут подпевать УЕФА. Интересно посмотреть, что предлагает суперлига, п.ч. отрыв АПЛ от других лиг очень увеличился. Болелам АПЛ хорошо, понятное дело)
АПЛ вряд ли согласится. Если помните МанСити Челси Ливерпуль тоже были в СЛ, но позже вышли из неё, ссылаясь на протесты болельщиков. Во всяком случае свой выход обосновали этим.
0
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Фан Рубина
Ну да, хочется самому волком быть.
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Consistency
Как же этих бездарных бюрократов бомбит от того, что их захотели отодвинуть от пирога)))
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Жалгас Жолдасов
Ла Лига тоже не Красная Шапочка, а хороший такой казан, с которого Тебас кормится минимум на 3 Лямов в год 😅
+4
0
+4
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Жалгас Жолдасов
Ла Лига тоже не Красная Шапочка, а хороший такой казан, с которого Тебас кормится минимум на 3 Лямов в год 😅
+2
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+2
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d.xoxlov
Да, управлять будут те, кто создаёт сам продукт, а не тот, кого поставили делить доходы от того, чего он сам не создавал и не зарабатывал.
+6
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Vlad
Ответ zaebarca
Управлять будут гранды, а не Тебас. Звучит неплохо.
Он имел ввиду Переса
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Адепт Суперлиги
Ответ DolJun
да понятно, что реал хочет всем рулить, тут к гадалке не ходи) ла лига проигрывает по популярности тик ток футболу, но ничего не делает для оздоровления своей лиги, поэтому перес и решил взять все в свои руки. но чем быстрее все поймут, что суперлига уже успешно существует в англии - тем лучше. реалу и юве пора перестать валять дурака, заявляться в чемпионшип и выходить в апл на общих правах. барсе отдать чемпионат каталонии, они ж все равно против испанской короны. и все довольны.
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