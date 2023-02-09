Тебас о Суперлиге: «Волк, который притворяется бабушкой, чтобы всех обмануть. Понятно, что гранды будут всем управлять»

отреагировал на информацию о новом формате Суперлиги.

Ранее сообщалось, что « », « » и « » работают над новым форматом Суперлиги Европы, в котором планируется участие 60-80 команд, отсутствие постоянных участников и деление на дивизионы.

В своем твиттере президент опубликовал карикатуру Эмерсона Коэ по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка», на которой Суперлига изображена в роли волка в бабушкином чепчике, а европейский футбол – в роли Красной Шапочки.

«Суперлига – это волк, который маскируется под бабушку, пытаясь обмануть европейский футбол, но у него очень большие зубы.

Четыре дивизиона в Европе? Они, конечно же, будут в высшем, как и в реформе 2019 года. Управление? Ясно, что это будут гранды», – написал Тебас.

Фото: twitter.com/Tebasjavier

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