«Не странно ли, что в УЕФА и ФИФА на выборах президента по одному кандидату? Чеферин чувствует себя могущественным как король». Аньелли о главе УЕФА

Теги Ювентус серия А Италия УЕФА ФИФА Джанни Инфантино Андреа Аньелли Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Андреа Аньелли поделился мнением об Александре Чеферине и Джанни Инфантино.

«Для Суперлиги интересы всех сторон – клубов, болельщиков, игроков – стоят на первом месте. Не так, как сейчас, когда УЕФА – важнее всех. Не владея ничем.

УЕФА контролирует все финансовые, коммерческие, юридические и спортивные вопросы. Хотя на самом деле они отвечают только за определение дат и матчей в Европе.

Именно клубы отвечают за фактическую организацию матчей. Они выполняют всю работу. Я не думаю, что решение 2019 года, когда клубы и УЕФА были едины, возможно с Чеферином и компанией у руля.

Кроме того, не странно ли, что в УЕФА и ФИФА на выборах президента по одному кандидату? Учитывая, что это действующие руководители: Чеферин и Инфантино. Разве это здоровая ситуация? Можно ли ожидать перемен от этих людей?

Чеферин и Инфантино сделают все, чтобы остаться у власти и сохранить свои привилегии. Вы видели, что говорит Чеферин в документальном фильме Apple? Он чувствует себя могущественным как король в качестве президента УЕФА, говорит как премьер-министр об организации турниров», – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.

«Монополию УЕФА надо разрушить ради клубов». Новое промо Суперлиги от Аньелли

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13 комментариев

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Крыс Пол
Кто, если не Шурик?
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Berd Official
И это говорит человек который из-за него Ювентус в середине 😲
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jwbmwbqvih
Ответ Гусеконь
странно, что после обыска ФБР ФИФА стали принимать решения, которые противоречат уставу
Ничего странного)
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Фрэнк Канистра
Чеферин и Инфантино - это, конечно, те еще деляги. Но Аньелли то куда лезет вообще, ему бы молчать в тряпочку - махинатор и баламут, которого при этом ловят и тыкают носом в его же экскременты как нашкодившего кота, страдает его клуб и болельщики.
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Кан и Баллак сидят в баре
Странно,что когда Юве столько лет подряд чемпионство брал и под сто лямов брал Игуаина и Роналду- Аньелли был не против и молчал) а тут резко о заботе всех остальных задумался)
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Семён Жуйло
Аньели, что мешает выставить свою кандидатуру?
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Влад Безруков
Да-да
Я знаю, что ты хочешь написать
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Гусеконь
странно, что после обыска ФБР ФИФА стали принимать решения, которые противоречат уставу
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Барсик Юрана
Ответ fbd
Пффф, салага. Это только начало. Скоро Чеферин проведет референдум и перепишет устав УЕФА, чтобы обнулить сроки и оставаться у власти до смерти. Голосовать будут на Швейцарских пеньках.
Потом подует северный ветер и Чефирин захочет присоединиться к Гипербореи
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Сижу на факсах Барселоны
Ювентусу мало? Скоро будет Серия Д
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Саша Пушкин
Утин: "На кого этот макаронник бочку катит?
Вот ща не понял?!"
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fbd
Пффф, салага. Это только начало.

Скоро Чеферин проведет референдум и перепишет устав УЕФА, чтобы обнулить сроки и оставаться у власти до смерти. Голосовать будут на Швейцарских пеньках.
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stason79
на кое-кого похоже
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