«Не странно ли, что в УЕФА и ФИФА на выборах президента по одному кандидату? Чеферин чувствует себя могущественным как король». Аньелли о главе УЕФА

поделился мнением об Александре Чеферине и .

«Для Суперлиги интересы всех сторон – клубов, болельщиков, игроков – стоят на первом месте. Не так, как сейчас, когда УЕФА – важнее всех. Не владея ничем.

УЕФА контролирует все финансовые, коммерческие, юридические и спортивные вопросы. Хотя на самом деле они отвечают только за определение дат и матчей в .

Именно клубы отвечают за фактическую организацию матчей. Они выполняют всю работу. Я не думаю, что решение 2019 года, когда клубы и УЕФА были едины, возможно с Чеферином и компанией у руля.

Кроме того, не странно ли, что в УЕФА и на выборах президента по одному кандидату? Учитывая, что это действующие руководители: Чеферин и Инфантино. Разве это здоровая ситуация? Можно ли ожидать перемен от этих людей?

Чеферин и Инфантино сделают все, чтобы остаться у власти и сохранить свои привилегии. Вы видели, что говорит Чеферин в документальном фильме Apple? Он чувствует себя могущественным как король в качестве президента УЕФА, говорит как премьер-министр об организации турниров», – сказал бывший президент « » в интервью De Telegraaf.

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