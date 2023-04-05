На матч «Барса» – «Реал» назначен Мартинес Мунуэра. При этом судье команды побеждали друг друга на выезде и жаловались на его работу

Матч «Барселона» – «Реал» будет судить арбитр, при котором команды побеждали по разу

назначен главным судьей класико «Барселона» – «Реал» в ответном полуфинале Кубка Испании (первая игра – 1:0). За систему ВАР сегодня будет отвечать .

Это будет третье класико для Мартинеса Мунуэры. При нем команды побеждали по друг друга по разу: в сезоне-2020/21 мадридцы победили со счетом 3:1 на «Камп Ноу», а в прошлом сезоне каталонцы разгромили соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

При этом у обоих клубов были претензии к работе судьи. «Барса» была недовольна пенальти, назначенным в первом класико при помощи ВАР за фол на , а также отменой гола за игру рукой в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» в 2020 году.

«Реал» был недоволен работой Мартинеса Мунуэры в матче с «Севильей» в 2021 году, когда судья с помощью ВАР отменил пенальти в пользу « » и назначил 11-метровый в ворота «сливочных» за то, что сыграл рукой перед началом атаки.

Всего «Реал» одержал 19 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений при судействе Мартинеса Мунуэры. « » при нем также выиграла 19 матчей, сыграла вничью 6 раз и потерпела 4 поражения.