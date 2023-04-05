На матч «Барса» – «Реал» назначен Мартинес Мунуэра. При этом судье команды побеждали друг друга на выезде и жаловались на его работу

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Матч «Барселона» – «Реал» будет судить арбитр, при котором команды побеждали по разу

Хуан Мартинес Мунуэра назначен главным судьей класико «Барселона» – «Реал» в ответном полуфинале Кубка Испании (первая игра – 1:0). За систему ВАР сегодня будет отвечать Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Это будет третье класико для Мартинеса Мунуэры. При нем команды побеждали по друг друга по разу: в сезоне-2020/21 мадридцы победили со счетом 3:1 на «Камп Ноу», а в прошлом сезоне каталонцы разгромили соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

При этом у обоих клубов были претензии к работе судьи. «Барса» была недовольна пенальти, назначенным в первом класико при помощи ВАР за фол Клемана Лангле на Серхио Рамосе, а также отменой гола Лионеля Месси за игру рукой в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» в 2020 году.

«Реал» был недоволен работой Мартинеса Мунуэры в матче с «Севильей» в 2021 году, когда судья с помощью ВАР отменил пенальти в пользу «Мадрида» и назначил 11-метровый в ворота «сливочных» за то, что Эдер Милитао сыграл рукой перед началом атаки.

Всего «Реал» одержал 19 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений при судействе Мартинеса Мунуэры. «Барселона» при нем также выиграла 19 матчей, сыграла вничью 6 раз и потерпела 4 поражения.

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60 комментариев

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Betonomeshalka
Ответ Виктор Кашшаи
Километровые голы с офсайда Роналду, удаления соперников Реала за чистую игру в мяч и т.д. Не нойте
А я где-то защищал судейство за/против Реала?
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alberto-m
Ответ cektor
Барса возьмет испанский требл в этом году , а реал останется с хет-триком бензема вильядолиду скриньте
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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alberto-m
Ответ Alex Slobodskikh
Нет ни одного судьи, на которого бы не жаловались в Барселоне. Плачь для отвода глаз практикуется с 2001
Нет ни одного судьи в мире на которого бы не жаловался Реал Мадрид будь то Лига Чемпионов кубок Испании чемпионат Испании и ещё какая-нибудь хрень они платятся всегда пожизненно вечно ничем не довольны нытики маменькины сыночки
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alberto-m
Ответ VictorVallecano
А Барселона просто платит Негрейре :)
Есть доказательства????
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Виктор Кашшаи
Ответ Betonomeshalka
Короткая память у вас, пару лет назад ныли за каждый толчок, Суарес выклянчивал пенальти в каждом матче, Альба пинал газон и получал за этой пенальти
Километровые голы с офсайда Роналду, удаления соперников Реала за чистую игру в мяч и т.д.
Не нойте
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Betonomeshalka
Ответ Виктор Кашшаи
Отвечаю, сразу после матча, если Реалу не поставят левый пенальти, судья сразу же станет купленным Барсой
Короткая память у вас, пару лет назад ныли за каждый толчок, Суарес выклянчивал пенальти в каждом матче, Альба пинал газон и получал за этой пенальти
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Футбол_это_жизнь
Ответ ConorNite
Эти два клуба постоянно жалуются на всех судей в Испании. Это уже тенденция
А ты болельщик какого клуба? Проверим как твой любимый клуб не жалуется?!
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Малахов Григорий
Реал будет бежать вперёд, так как им надо побеждать. Барса их подловит на контратаке, забьёт, Реал морально сдастся, а там Барса забьёт второй, может, и третий и тд. Сценарий матча прочитан
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Дмитрий Джи
будет просмотр видеоповтора главным арбитром,-коэф 2.61
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Domian
Ответ Real_v_dushe
Да, потому что до этого в ворота Реала Кашшаи голы помогал им забивать, в том числе и при помощи офсайда. Без судейских ошибок в пользу Баварии Реал бы спокойно выиграл противостояние в основное время. Был бы ВАР, так и было бы.
А уж когда бездарь забивал с офсайдов т это почему то засчитали, скандал был на весь мир.
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Domian
Ответ Real_v_dushe
Да, потому что до этого в ворота Реала Кашшаи голы помогал им забивать, в том числе и при помощи офсайда. Без судейских ошибок в пользу Баварии Реал бы спокойно выиграл противостояние в основное время. Был бы ВАР, так и было бы.
Без судей у Реала не было бы 3 ЛЧ подряд.
В период с 16 по 18 года я немного отошел от футбола ибо были вещи поважней, не следил досконально, лишь моментами.
Но даже в таком режиме я периодически читал или слышал о судейских скандалах в пользу Реала.
Что ни матч, то скандал.
Представляю тех, кто информацию черпал в режиме постоянного просмотра)
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VictorVallecano
Ответ Barca_mania
только реал жалуется
А Барселона просто платит Негрейре :)
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Kyancey
Ответ Barca_mania
только реал жалуется
Перечитай интервью Хави, особенно за прошлый год
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Kyancey
Ответ Barca_mania
реал сегодня будет унижен 4-0. мой прогноз.
АХАХА Моя любимая рубрика подъехала😂😂😂
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Kyancey
Ответ Barca_mania
зато другие судьи подарили вам пару ЛЧ
Вспомнишь фамилии судей, которые подарили «Барсе» ЛЧ 2006, 2009, 2011?
Ой, прости, я забыл, ты игноришь эти вопросы, тк тебе невыгодно об этом вспоминать :)
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Егор Добрый
Негредо уже отправил Барсе на мыло отсчёт по судейству на сегодня 😅😆
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Real_v_dushe
Ответ Domian
А бездарь голы баварии с метровых офсайдов забивал потому что это честная игра?
Да, потому что до этого в ворота Реала Кашшаи голы помогал им забивать, в том числе и при помощи офсайда. Без судейских ошибок в пользу Баварии Реал бы спокойно выиграл противостояние в основное время. Был бы ВАР, так и было бы.
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Мадрид наказывает!
Ответ ConorNite
Эти два клуба постоянно жалуются на всех судей в Испании. Это уже тенденция
Жалуются все, просто на виду только топы.
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FC.Barcelona
Ответ Real_v_dushe
Да, точно, тоже легендарный свисток бчк на ВАРе, как кстати и в прошлом ЭК на Спотифае.
Это тот кто отучил Реал забивать из офсайдов?)
+8
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Данияр Жумабекович
Ответ Виктор Кашшаи
Отвечаю, сразу после матча, если Реалу не поставят левый пенальти, судья сразу же станет купленным Барсой
Отвечаю, сразу после матча, если Барсе не поставят левый пенальти, судья сразу же станет купленным Реалом
+14
-7
+7
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Domian
Ответ Real_v_dushe
Это вам Штарки с Эвребе что-то дарили, а у нас всё было завоёвано в честной борьбе.
А бездарь голы баварии с метровых офсайдов забивал потому что это честная игра?
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Parce
Ответ Real_v_dushe
Это вам Штарки с Эвребе что-то дарили, а у нас всё было завоёвано в честной борьбе.
В честной борьбе в судейском кабинете*
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Real_v_dushe
Ответ Wild91688
На ВАР сидит 12 игрок барсы
Да, точно, тоже легендарный свисток бчк на ВАРе, как кстати и в прошлом ЭК на Спотифае.
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-6
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Помнится, дал пенальти на ровном месте за балетную импровизацию Рамоса...
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Real_v_dushe
Ответ Barca_mania
зато другие судьи подарили вам пару ЛЧ
Это вам Штарки с Эвребе что-то дарили, а у нас всё было завоёвано в честной борьбе.
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