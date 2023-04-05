На матч «Барса» – «Реал» назначен Мартинес Мунуэра. При этом судье команды побеждали друг друга на выезде и жаловались на его работу
Матч «Барселона» – «Реал» будет судить арбитр, при котором команды побеждали по разу
Хуан Мартинес Мунуэра назначен главным судьей класико «Барселона» – «Реал» в ответном полуфинале Кубка Испании (первая игра – 1:0). За систему ВАР сегодня будет отвечать Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
Это будет третье класико для Мартинеса Мунуэры. При нем команды побеждали по друг друга по разу: в сезоне-2020/21 мадридцы победили со счетом 3:1 на «Камп Ноу», а в прошлом сезоне каталонцы разгромили соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.
При этом у обоих клубов были претензии к работе судьи. «Барса» была недовольна пенальти, назначенным в первом класико при помощи ВАР за фол Клемана Лангле на Серхио Рамосе, а также отменой гола Лионеля Месси за игру рукой в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» в 2020 году.
«Реал» был недоволен работой Мартинеса Мунуэры в матче с «Севильей» в 2021 году, когда судья с помощью ВАР отменил пенальти в пользу «Мадрида» и назначил 11-метровый в ворота «сливочных» за то, что Эдер Милитао сыграл рукой перед началом атаки.
Всего «Реал» одержал 19 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений при судействе Мартинеса Мунуэры. «Барселона» при нем также выиграла 19 матчей, сыграла вничью 6 раз и потерпела 4 поражения.
Не нойте
В период с 16 по 18 года я немного отошел от футбола ибо были вещи поважней, не следил досконально, лишь моментами.
Но даже в таком режиме я периодически читал или слышал о судейских скандалах в пользу Реала.
Что ни матч, то скандал.
Представляю тех, кто информацию черпал в режиме постоянного просмотра)
Ой, прости, я забыл, ты игноришь эти вопросы, тк тебе невыгодно об этом вспоминать :)