Анчелотти перед «Барселоной»: «Завтра черед «Реала» побеждать. Важно не лететь за голом сломя голову, забить можно и на 90-й»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

Карло Анчелотти считает, что «Реал» неплохо играл с «Барселоной» в последних матчах

Команды снова встретятся 5 апреля в ответной полуфинальной игре Кубка Испании. Первую выиграли каталонцы – 1:0 в гостях.

– В этом сезоне вы потерпели три поражения в матчах против Хави.

– Сложно смотреть на это как на индивидуальное противостояние тренеров. Завтра наш черед побеждать.

– Состав будет таким же, как в последнем класико?

– Да, такой вариант рассматривается, но нужно оценить, что нам хорошо удавалось в последних матчах. Мы смотрим не только на результат. В последних класико мы бились, в случае с последним были близки к победе. Состав может как измениться, так и остаться прежним. Мы хотим провести совершенный матч. Последние две игры были не так плохи.

Сложно поменять систему игры, если целый год по ней работаешь. Но можно удивить деталями. Если в целом, то изменение всей системы удивит только тебя самого.

– О чем говорили после предыдущего класико?

– Важно не лететь за голом сломя голову, потому что забить можно и на 90-й минуте. Надо контролировать игру как с мячом, так и без него. Нам это удалось в первом матче. Мы создали не так много моментов, надо действовать четче, быстрее переходить из одной фазы в другую.

Можно забить на пятой минуте, а потом дважды пропустить. Если ты играешь как надо, то забить сможешь, – сказал главный тренер «Реала».

 

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57 комментариев

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AurelioDeLaurentis
Ответ Overkiller
На 90-ой с левого пендаля, на 96-ой из оффсайда.
🤣🤣🤣
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ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ Dr.aydar
Меня поражает как Барса со всеми ее проблемами собрала за лето команду которая рвет в лалиге
Многое я думаю от тренера зависит и между игроками Барселоны.
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Raindrop Drop Top
Хави обязан снова вытереть ноги об эстонца, которого скоро выкинут из клуба 🤣
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Boni Jek
Ответ Highlander05
При чем здесь я? Играют Барса и Реал)
Ты же один из них ... 🐓
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Boni Jek
Ответ Highlander05
При чем здесь я? Играют Барса и Реал)
Так ты же один из
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dmitry.tchidakin
Ответ Dr.aydar
Меня поражает как Барса со всеми ее проблемами собрала за лето команду которая рвет в лалиге
Это гений Хави
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dmitry.tchidakin
Ответ Overkiller
На 90-ой с левого пендаля, на 96-ой из оффсайда.
С метрового
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RealJericho
Мудрый Анчи! Ждем завтра рубилово)
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Sergy Grand
Ответ Dr.aydar
Меня поражает как Барса со всеми ее проблемами собрала за лето команду которая рвет в лалиге
Ключевое слово "в ЛаЛиге".
А так, да, неплохо играют в чемпионате
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Итачи Учиха
Ответ Родя Раскольников
Можно уравнение в комменты скинуть? Спасибо.
P(победы Реала) = N(заглатываний Руслана за сегодня)/N(солевых опьянений за последние 12 часов). Пирсон и Тьюки одобрили бы
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Overkiller
Ответ Los Galácticos
Реал так и любит забивать, на 90-й минуте коронный а на 96-й похоронный.
На 90-ой с левого пендаля, на 96-ой из оффсайда.
+6
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Highlander05
Ответ Highlander05
При чем здесь я? Играют Барса и Реал)
Хотя с кем я говорю? Ума палата, ключ потерян) найди срочно!
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Highlander05
Ответ Boni Jek
Ты же не они. 🐓
При чем здесь я? Играют Барса и Реал)
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Universal1000
Это уже по ходу старческое.
По картам таро гадает дед.
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Highlander05
Ответ Alexandr Donskoy
Добрые
😅
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Boni Jek
Ответ Highlander05
Цыплят по осени считают? Забыл?
Ты же не они. 🐓
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vova123456
Ответ Raul14
этот судейский проект потратил почти 300 миллионов на трансферы, с помощью рычагов.)) А Реал адекватные 100миллионов)
Тебе минус за наличие бреда в твоих комментах. Я погуглил, Барса летом потратила 158 млн и продала на 39 млн. Получается баланс минус 119 млн. Но никак не 300 млн, как ты написал.
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MADRiD_00
Хоть 10 класико в сезоне, каждый будет очень интересным. Удачи ребятам, главное без травм!
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Highlander05
Ответ Boni Jek
Гудбай канчялоти и Гудбай реал
Цыплят по осени считают? Забыл?
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ruslan_khaibulov
Ответ Dr.aydar
Меня поражает как Барса со всеми ее проблемами собрала за лето команду которая рвет в лалиге
да это удивительно,при этом Реал вроде выиграв чемпионат и ЛЧ достиг пика и резко проваливается в чемпионате, хотя это не дела, победа сегодня делает его победителем кубка короля. в ЛЧ у него Толе мертвый дохлый Челси выпавший даже из топ 10 АПЛ. поэтому у них полуфинал ЛЧ и уже сейчас полуфинал кубка короля. и второе место в чемпионате, очень шикарное выступление в итоге выходит
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Alexandr Donskoy
Ответ Highlander05
Ну ты и гурман))) взбодрись, что за мысли посещают тебя?
Добрые
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Highlander05
Ответ Alexandr Donskoy
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Ну ты и гурман))) взбодрись, что за мысли посещают тебя?
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Alexandr Donskoy
Ответ Team_Coach
Он привет перед из плей-офф ЛЧ. Как настроение после МЮ?
Да все шикарно у Барселоны!!!реал закончит сезон бессмысленным. Барселоны идёт на внутренний требл
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Andrew Chepaylo
Ответ 90 Minutes
реал самый судейский клаб в мире ф!!!
Оба клуба достойный друг друга)
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Alexandr Donskoy
Ответ Raul14
от того, что фк Негрейра позор футбола))
Аа .извини тогда что так спросил.....
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