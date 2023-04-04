Анчелотти перед «Барселоной»: «Завтра черед «Реала» побеждать. Важно не лететь за голом сломя голову, забить можно и на 90-й»

Карло Анчелотти считает, что «Реал» неплохо играл с «Барселоной» в последних матчах

Команды снова встретятся 5 апреля в ответной полуфинальной игре Кубка Испании. Первую выиграли каталонцы – 1:0 в гостях.

– В этом сезоне вы потерпели три поражения в матчах против .

– Сложно смотреть на это как на индивидуальное противостояние тренеров. Завтра наш черед побеждать.

– Состав будет таким же, как в последнем класико?

– Да, такой вариант рассматривается, но нужно оценить, что нам хорошо удавалось в последних матчах. Мы смотрим не только на результат. В последних класико мы бились, в случае с последним были близки к победе. Состав может как измениться, так и остаться прежним. Мы хотим провести совершенный матч. Последние две игры были не так плохи.

Сложно поменять систему игры, если целый год по ней работаешь. Но можно удивить деталями. Если в целом, то изменение всей системы удивит только тебя самого.

– О чем говорили после предыдущего класико?

– Важно не лететь за голом сломя голову, потому что забить можно и на 90-й минуте. Надо контролировать игру как с мячом, так и без него. Нам это удалось в первом матче. Мы создали не так много моментов, надо действовать четче, быстрее переходить из одной фазы в другую.

Можно забить на пятой минуте, а потом дважды пропустить. Если ты играешь как надо, то забить сможешь, – сказал главный тренер « ».