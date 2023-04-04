Бензема, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на полуфинал Кубка с «Барсой». Не сыграет только Менди

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«Реал» огласил заявку на ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Барселоны»

В заявку «Реала» на класико против «Барселоны», которое состоится завтра, не вошел только Ферлан Менди. Все остальные игроки готовы выйти на поле.

Заявка «Реала»:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.

Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

Левандовски, Гави и Фати – в заявке «Барсы» на класико. Педри, де Йонг, Дембеле и Кристенсен пропустят полуфинал Кубка

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43 комментария

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Футбол_это_жизнь
Гарсия в центре с Бусей. Гави опять будет гонять весь центр Реала. Главное чтобы Кессье вышел. А там будет видно. Сыграют от обороны. Задел в гол есть
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Barca_mania
Ответ Los Galácticos
Алаба сыграл бы слева а Рюдигер с Милитао в центре, толку было бы намного больше.
при любом раскладе будет разгром сливочных)
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Сергей Добрынин
Ответ Геннадий Тимченко
команда другая и в чемпионате идёт хорошо, поэтому возвращение Месси может сломать выстроенную игру
Сейчас речь конкретно идёт о предстоящем Эль Классико . То что будет или не будет в следующем сезоне , ещё увидим
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Alexlagodny
Ответ gPk
Реал и победа 5:0 попросту несовсместимы.Они могут 5-ку только в свои ворота получать;)
Возможно это она и имела ввиду? Реал написано сзади 0. То есть реал не забьёт…. )))
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Геннадий Тимченко
Ответ Сергей Добрынин
Согласен , но все равно упоминание Месси тут неуместно. Я хоть и болельщик Реала , но сейчас совсем другая команда у каталонцев
команда другая и в чемпионате идёт хорошо, поэтому возвращение Месси может сломать выстроенную игру
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Сергей Добрынин
Ответ Геннадий Тимченко
мне лично обе команды по душе: если победит та команда, которая покажет более добротную игру, то будет замечательно
Согласен , но все равно упоминание Месси тут неуместно. Я хоть и болельщик Реала , но сейчас совсем другая команда у каталонцев
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Alexlagodny
Ответ Universal1000
Старики, заготовки лесопилки и клоуны. -12 конечно уже в марте это жесть. Надо же так опозориться-то.
Вообще то уже в апреле ))
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Alexlagodny
Ответ Растиньяк
5-0 Реал
Закусывать надо ))
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Геннадий Тимченко
Ответ Сергей Добрынин
А при чем тут Месси , 1. Он игрок ПСЖ 2. С чего вы вдруг решили что я болею за бчк ? "если решили"
мне лично обе команды по душе: если победит та команда, которая покажет более добротную игру, то будет замечательно
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Berekella 999
Ответ Растиньяк
5-0 Реал
Ну да. Барселона любит забивать реалу 5.дай Бог
+2
-2
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ДЖИН
Опять в обороне будем. У нас 4-5 лазаретчиков. Без Де Йонга хз как центр будем держать. На фатиков и торресов надежды мало в атаке. Нужно выдать матч жизни и сделать мадриду контрольные 4-0 в лоб, висок, затылок и темечко.
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Berekella 999
Ответ Александр Бялт
знающие, подскажите: в Кубке Испании работает правило выездного гола?
Абсолютно нет
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Сергей Добрынин
Ответ Геннадий Тимченко
который последние два года ходит за ПСЖ, но норовит вернуться обратно
А при чем тут Месси , 1. Он игрок ПСЖ 2. С чего вы вдруг решили что я болею за бчк ? "если решили"
0
-1
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Сергей Добрынин
Что за пешеход ?
который последние два года ходит за ПСЖ, но норовит вернуться обратно
+1
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Сергей Добрынин
Ответ Геннадий Тимченко
ну без пешехода в составе, который в последние два года в клубе становится незаметным на поле с сильным соперником, шансы есть
Что за пешеход ?
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Universal1000
Ответ белошип
Запарили вы пиарить своего хрусталя-привозилу В последнем класико Винисиус нормально отвозил распиаренного хруста+автогол ещё был,хватит уже фапать на свою бесполезную древесину)
Кунисиус отвозил только свой навоз домой после всех класико против Араухо.
+1
-2
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Сергей Добрынин
Подготовиться можно как надо , нужно ещё и сыграть матч как надо
ну без пешехода в составе, который в последние два года в клубе становится незаметным на поле с сильным соперником, шансы есть
+1
-2
-1
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gPk
Ответ Растиньяк
5-0 Реал
Реал и победа 5:0 попросту несовсместимы.Они могут 5-ку только в свои ворота получать;)
+2
-3
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Александр Бялт
знающие, подскажите: в Кубке Испании работает правило выездного гола?
Нет
0
-3
-3
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Александр Бялт
знающие, подскажите: в Кубке Испании работает правило выездного гола?
0
0
0
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Михаил Сафонов
Есть надежда, так как нет Менди.
+1
-1
0
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Растиньяк
5-0 Реал
0
-4
-4
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Universal1000
Старики, заготовки лесопилки и клоуны.

-12 конечно уже в марте это жесть. Надо же так опозориться-то.
+2
-2
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как один человек всех минусует. Демократия мать твою 🤣🤣🤣🤣🤣
Больше минусов, больше!
+1
-4
-3
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Berekella 999
Осторожно транформер Аграим Аграим здесь!
+9
-2
+7
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