Бензема, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на полуфинал Кубка с «Барсой». Не сыграет только Менди
«Реал» огласил заявку на ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Барселоны»
В заявку «Реала» на класико против «Барселоны», которое состоится завтра, не вошел только Ферлан Менди. Все остальные игроки готовы выйти на поле.
Заявка «Реала»:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.
Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
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-12 конечно уже в марте это жесть. Надо же так опозориться-то.