Бензема, Винисиус, Рюдигер – в заявке «Реала» на полуфинал Кубка с «Барсой». Не сыграет только Менди

«Реал» огласил заявку на ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Барселоны»

В заявку « » на класико против «Барселоны», которое состоится завтра, не вошел только . Все остальные игроки готовы выйти на поле.

Заявка «Реала»:

Вратари: , , Луис Лопес Андугар;

Защитники: , Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.

Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

Левандовски, Гави и Фати – в заявке «Барсы» на класико. Педри, де Йонг, Дембеле и Кристенсен пропустят полуфинал Кубка