Хави: «Как давно «Реал» проигрывал двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю их фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барсы»

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Хави считает «Реал» фаворитом предстоящего матча с «Барселоной»

Тренер каталонского клуба отдал предпочтение «Реалу» в ответной игре 1/2 финала Кубка Испании, несмотря на победу «Барселоны» в первом матче.

«Наш ориентир – матч Суперкубка и домашняя игра в Ла Лиге. Но «Мадрид» – действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов. Мы постараемся доминировать, но легко не будет. Победа в первой игре со счетом 1:0 – очень хороший результат.

У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю «Реал» фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барсы». Это давит на них», – сказал главный тренер «Барселоны». 

Завтра, 5 апреля, «Барселона» и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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20 комментариев

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Предан Мадриду!!!
Ответ otchim kaloeda
ВЫЗДОРАВЛИВАЙ
чел с ником otchim kaloeda желает мне здоровья? )) это слишком хорошо, чтобы быть правдой
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Madrid Spain
Коуч сине-гранатовых заранее страхуется))
Реал пройдёт дальше 💯
HALA MADRID
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Myrat Atayew
Удачи бланкос
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Предан Мадриду!!!
Ответ Даулет Калмагамбет
Как фан Реала, стоит признать что Барса криптонит Реала
ты не фан Реала
0
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Игорь Климов
Ответ АРХАТ
Надо делать 101-101)
Непременно так нужно сделать!
+1
-1
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Игорь Климов
Барселона только победа!
+1
-1
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otchim kaloeda
Ответ Предан Мадриду!!!
самое забавное, что мертвый Реал выносил эту каталонскую бездарность без проблем, но теперь остался останки мертвого Реала и его выиграли 3 раза подряд
ВЫЗДОРАВЛИВАЙ
+1
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Предан Мадриду!!!
Ответ otchim kaloeda
ага..3 класико подряд трясётся перед Реалом
самое забавное, что мертвый Реал выносил эту каталонскую бездарность без проблем, но теперь остался останки мертвого Реала и его выиграли 3 раза подряд
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Предан Мадриду!!!
за мадридский Реал
+1
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Sanchello
Ответ Даулет Калмагамбет
Как фан Реала, стоит признать что Барса криптонит Реала
а реал криптонит лиги чемпионов, а лига чемпионов криптонит барсы. Вот такой вот замкнутый круг получается 😁
+6
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Catalonia is the independent republic
Еще и 4 игрока основы пропустят матч...
+4
-1
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falkao2013
Уважение соперника👍 Фанатам бы поучиться
+4
0
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otchim kaloeda
Ответ TheFrosty
Физрук Чапи продолжает трястись от страха от успешных еврокубковых команд.
ага..3 класико подряд трясётся перед Реалом
+5
-2
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белошип
Ответ Даулет Калмагамбет
Как фан Реала, стоит признать что Барса криптонит Реала
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+1
-28
-27
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Inside 88 LW
Ответ TheFrosty
Физрук Чапи продолжает трястись от страха от успешных еврокубковых команд.
Особенно 3 последние класико. Надеюсь и перед 4-ым будет также трястись.
Вежливость и тактичность - неведомые слова...
+24
-4
+20
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Даулет Калмагамбет
Как фан Реала, стоит признать что Барса криптонит Реала
+30
-3
+27
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Айхальский
Винисиус-Бензема-Асенсио завтра надеюсь так и будет в атаке
0
-2
-2
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TheFrosty
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+6
-20
-14
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Cruel Snake
Хватит на словах быть фаворитом, делом доказывать, выиграть!

Успехов Мадрид!
+12
-10
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АРХАТ
Надо делать 101-101)
+21
-5
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