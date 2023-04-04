Хави: «Как давно «Реал» проигрывал двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю их фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барсы»

Хави считает «Реал» фаворитом предстоящего матча с «Барселоной»

каталонского клуба отдал предпочтение «Реалу» в ответной игре 1/2 финала Кубка Испании, несмотря на победу «Барселоны» в первом матче.

«Наш ориентир – матч Суперкубка и домашняя игра в . Но « » – действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов. Мы постараемся доминировать, но легко не будет. Победа в первой игре со счетом 1:0 – очень хороший результат.

У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю «Реал» фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барсы». Это давит на них», – сказал главный тренер «Барселоны».

Завтра, 5 апреля, « » и «Реал» проведут ответный матч полуфинала Кубка Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.