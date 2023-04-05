«У тренеров «Спартака» всегда на шее петля. Кресло под Абаскалем будет пошатываться». Канчельскис о внимании к красно-белым

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис высказался о последних результатах «Спартака»

«Работать в «Спартаке» очень сложно. К команде приковано повышенное внимание по всей стране. Чуть оступился – уже разговоры об увольнении. Можно сказать, у тренеров «Спартака» всегда на шее петля.

Так что кресло под Абаскалем будет пошатываться. В этом плане ничего не меняется. Абаскалю трудно, как и всем его предшественникам.

При Гильермо красно-белые вроде нормальные играют, но иногда проваливают матчи и по игре, и по результату», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

«Спартак» в 1/2 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2) и вылетел в Путь регионов. В чемпионате России команда идет третьей.

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19 комментариев

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Сибирский литовец
Ответ Михаил1970
Канчельскис сейчас как тренер - без работы. На мелкие расходы подрабатывает футбольным экспертом. Какие ему вопросы корреспонденты задают, на те и отвечает.
Да , ладно . Возглавил сборную Киргизию
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Сибирский литовец
Ответ Сергей Круглов
Сейчас Спартаком руководят более адекватные и выдержанные люди, так что не дождетесь ни какого кресла, ждуны
«Так что не дождётесь !»
Я правильно сказал , Леонид Арнольдович ?
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Konstantin Zorin
Какие СМИ, такие и "эксперты".
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Сергей Круглов
Ответ ЗЕНИТ65
Ты про Абаскаля? Правильно.
Про Семака
+1
-1
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Alestern
От Спартака всегда будут требовать только побед, в каком бы состоянии клуб ни находился... Таковы реалии для Спартака на все времена ! )...
+2
-1
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ЗЕНИТ65
Ответ Ильдар Фарукшин
Придурок
Ты про Абаскаля? Правильно.
+1
-3
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Ильдар Фарукшин
Придурок
+1
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Сергей Круглов
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Комментарий удален модератором
Точно
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Сергей Круглов
Сейчас Спартаком руководят более адекватные и выдержанные люди, так что не дождетесь ни какого кресла, ждуны
0
-1
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ КБ Сергей
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Сергей Круглов
Ответ Simplicissimus
Нож над булочками занесен))
Какими булочками, тормоз! 🤦
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КБ Сергей
Ответ Михаил1970
Канчельскис сейчас как тренер - без работы. На мелкие расходы подрабатывает футбольным экспертом. Какие ему вопросы корреспонденты задают, на те и отвечает.
Про то, что поражения Спартака, для него праздник, он вещает как эксперт, или как тренер без работы? А может, дело в том, что он просто человек-какашка?
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Игорь Пичугин
Сначала прочёл как Креспо под Абаскалем.
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Михаил1970
Ответ Ярик01
13 февраля. Андрей Канчельскис: «Мне «Спартак» вообще не интересен! И 10500 сообщения только о Спартаке из его уст.
Канчельскис сейчас как тренер - без работы. На мелкие расходы подрабатывает футбольным экспертом. Какие ему вопросы корреспонденты задают, на те и отвечает.
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КБ Сергей
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Kit244098
Не стоит гнать волну. Абаскаль нормальный специалист. Только излишне нервный. Но с возрастом это пройдет)) Никто его никуда не погонит, если даже он и в тройку в этом году не попадет. Если он уйдет, то только сам. Ему сейчас нужно команду из весенней ямы вытаскивать и с иностранцами разбираться. В Спартаке сейчас много легионерского шлака. По большому счету,кроме Промеса, тянет один Мартинс. Остальные - ниже плинтуса. А перспектива возможна лишь у одного Товареша.
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Кеша
И, только, в Динамо ни под кем ничего не шатается , пока полностью не выжмут бюджет и не ушатают команду .
+1
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Ярик01
13 февраля. Андрей Канчельскис: «Мне «Спартак» вообще не интересен!

И 10500 сообщения только о Спартаке из его уст.
+3
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ConorNite
Абаскаль - сильный специалист, но в чем-то Канчельскис прав. Доменико (Тедеско) не стал продлевать контракт отчасти из-за давления
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S<>M
Реализация хромает и брак в передачах, а так в принципе игра веселая
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Simplicissimus
Нож над булочками занесен))
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