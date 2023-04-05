«У тренеров «Спартака» всегда на шее петля. Кресло под Абаскалем будет пошатываться». Канчельскис о внимании к красно-белым
Андрей Канчельскис высказался о последних результатах «Спартака»
«Работать в «Спартаке» очень сложно. К команде приковано повышенное внимание по всей стране. Чуть оступился – уже разговоры об увольнении. Можно сказать, у тренеров «Спартака» всегда на шее петля.
Так что кресло под Абаскалем будет пошатываться. В этом плане ничего не меняется. Абаскалю трудно, как и всем его предшественникам.
При Гильермо красно-белые вроде нормальные играют, но иногда проваливают матчи и по игре, и по результату», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.
«Спартак» в 1/2 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2) и вылетел в Путь регионов. В чемпионате России команда идет третьей.
Я правильно сказал , Леонид Арнольдович ?
И 10500 сообщения только о Спартаке из его уст.