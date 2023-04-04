Юрий Семин: «Спартак» напоминает команду романцевского периода. Не понимаю, почему с «Зенитом» никто не борется – может, лучше возможностями пользуется?»

Теги Спартак Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Семин положительно оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке»

– Кто из тренеров РПЛ вам сейчас больше всего нравится?

– Сразу виден прогресс «Урала». Работа Виктора Гончаренко – одна из самых ярких. Абаскаль хорошо работает. Но хочется посмотреть завершение сезона.

«Спартак» стал узнаваем, выбрал свое направление, и сейчас команда напоминает команду романцевского периода. Короткие передачи, даже забегания бывают. Плюс игроки растут – посмотрите, сколько игроков взяли в первую сборную.

Но тренеру дает оценку турнирная таблица. Когда в мае первенство закончится, тогда и оценим.

Для «Спартака», так же как для «Динамо», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, если команда не выиграла трофей, то сезон не может быть назван успешным.

Мне непонятен «Краснодар». Много хороших игроков, но, видимо, им нужно время – тренер Ивич-то новый. А состав интересный, причем как местные игроки, так и иностранцы.

– Согласитесь, что по своим возможностям «Зенит» – в другой лиге?

– Не согласен. И не понимаю, почему с ним никто не борется.

Может быть, он лучше пользуется своими возможностями? У ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» не настолько меньше бюджет, чем у «Зенита». Значит, клуб и тренер лучше работают.

Вот ЦСКА сейчас провел хороший матч против «Зенита», мне понравился. Строгая, дисциплинированная игра была у армейцев, – сказал Семин.

8 комментариев

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LifeSpartak
Только такие недалёкие как ты Палыч,удивляются почему это никто не может составить конкуренцию политпроекту!!!Все бобельщики уже в курсе!Давно.
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Spartakus1984
Все просто,смотрим,кем был зенит до Газпрома,и сравниваем цену на футболистов сейчас.Ни каких чудес.
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Zenith forever
Ответ Ильдар Фарукшин
Согласен с Палычем. Рыжий больше всех напоминает Романцева
Сильно пьет?
+2
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Konstantin Zorin
Ответ ConorNite
Комментарий удален пользователем
Газпром, это целая страна? 🤣
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avcgloronalduMU
Семина самого по полной программе и уволили
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инок
Романцевский Спартак драл всех подряд, а Спартак Абаскаля наоборот обыгрывают все, кому не лень...
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KOTOV71
Удивляет,что большинство экспертов ,в " упор" не видят Ростов на втором месте!
+7
-2
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Ильдар Фарукшин
Согласен с Палычем. Рыжий больше всех напоминает Романцева
+2
-5
-3
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ConorNite
Комментарий удален пользователем
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