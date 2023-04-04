Юрий Семин: «Спартак» напоминает команду романцевского периода. Не понимаю, почему с «Зенитом» никто не борется – может, лучше возможностями пользуется?»

Юрий Семин положительно оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке»

– Кто из тренеров вам сейчас больше всего нравится?

– Сразу виден прогресс «Урала». Работа Виктора Гончаренко – одна из самых ярких. Абаскаль хорошо работает. Но хочется посмотреть завершение сезона.

«Спартак» стал узнаваем, выбрал свое направление, и сейчас команда напоминает команду романцевского периода. Короткие передачи, даже забегания бывают. Плюс игроки растут – посмотрите, сколько игроков взяли в первую сборную.

Но тренеру дает оценку турнирная таблица. Когда в мае первенство закончится, тогда и оценим.

Для «Спартака», так же как для «Динамо», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, если команда не выиграла трофей, то сезон не может быть назван успешным.

Мне непонятен «Краснодар». Много хороших игроков, но, видимо, им нужно время – тренер Ивич-то новый. А состав интересный, причем как местные игроки, так и иностранцы.

– Согласитесь, что по своим возможностям «Зенит» – в другой лиге?

– Не согласен. И не понимаю, почему с ним никто не борется.

Может быть, он лучше пользуется своими возможностями? У ЦСКА, «Локомотива», « », «Динамо» и «Краснодара» не настолько меньше бюджет, чем у «Зенита». Значит, клуб и тренер лучше работают.

Вот ЦСКА сейчас провел хороший матч против « », мне понравился. Строгая, дисциплинированная игра была у армейцев, – сказал .