Анзор Кавазашвили признает, что лидером российского футбола становится «Зенит»

В 21-м туре Мир «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), главный тренер команды после матча выразил недовольство затяжками времени и бездействием судьи Алексея Сухого.

«Я считаю, что любой тренер и любой футболист, который выходит на поле, должен сдерживать свои эмоции. Действительно ли тянули время игроки « »? Я не видел игру, получается так, что я вторую игру « » не могу посмотреть из-за своих личных дел. Я не могу дать оценку, но я знаю, что любой тренер или футболист должен вести себя достойно, принимать правильно поражение, искать причину, а если победа, то, естественно, радоваться. Так что здесь обычная аксиома жизненная.

Обидно, понимаете, что «Спартак» не сумел в очередной раз победить. Это говорит о том, что мы уже каким-то образом передали бразды правления российским футболом « », бесспорно, а дальше уже подтягиваются другие клубы, которые борются за второе и третье место», – сказал бывший вратарь «Спартака».