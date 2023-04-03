Кавазашвили о потере «Спартаком» очков: «Это говорит, что бразды правления российским футболом мы передали «Зениту»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ахмат Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили признает, что лидером российского футбола становится «Зенит»

В 21-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), главный тренер команды Гильермо Абаскаль после матча выразил недовольство затяжками времени и бездействием судьи Алексея Сухого.

«Я считаю, что любой тренер и любой футболист, который выходит на поле, должен сдерживать свои эмоции. Действительно ли тянули время игроки «Ахмата»? Я не видел игру, получается так, что я вторую игру «Спартака» не могу посмотреть из-за своих личных дел. Я не могу дать оценку, но я знаю, что любой тренер или футболист должен вести себя достойно, принимать правильно поражение, искать причину, а если победа, то, естественно, радоваться. Так что здесь обычная аксиома жизненная.

Обидно, понимаете, что «Спартак» не сумел в очередной раз победить. Это говорит о том, что мы уже каким-то образом передали бразды правления российским футболом «Зениту», бесспорно, а дальше уже подтягиваются другие клубы, которые борются за второе и третье место», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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14 комментариев

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Иван Иванов
У болотных истина настолько зеньки режет, что они хором, соообща, минусуют ПРАВДУ
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Кеша
Вот оно как ! В советские годы была кричалка : «Спорткомитет мясниковый притон, снова готовит спартаковцам трон»… дальше не помню.
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BaltikaSPb
мы уже каким-то образом передали бразды правления российским футболом
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А до матча с "Ахматом" правили ?
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Omega-3
Ответ Данко Лазович
Не смотреть и судить, классика экспертного мнения))
Классика спартаковского экспертного мнения. :)
Но тут интересно другое, столичный ветеран, говоря о лидерстве в чемпионате, упоминает не победы на футбольном поле, а некие "бразды правления". Симптоматичненько...
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Nick Crosier
На пятый год понял.
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Владислав88
Ну да, держать удей за одно место и гонять доги в нужный момент как в 90-е сейчасне получится. А саамих ноль спортивного характера. Вот и весь ваш спартаковский дух. На проверку не дух вовсе, а так душок
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Фантом
Вечером на третий день сверху раздался хохот - до жирафа дошло.
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Иван Иванов
Хммм... Что... Эти "бразды правления" уже давно переданы зениту искусственными образом
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Evgeny Trifonov
понедельник а Анзорчик уже на стакане, совсем себя не бережёт
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Данко Лазович
Не смотреть и судить, классика экспертного мнения))
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Александр Зубков
Ответ Ganibale
Глядя на их высказывания боюсь что будет со мной после 70
Ему за 80. Можно расслабиться пока.
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Yujanin
Ответ Ganibale
Глядя на их высказывания боюсь что будет со мной после 70
Все правильно он сказал-чем истерики закатывать,лучше засучить рукава и работать.
+2
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bel01
Анзор что в 1970-м, проспал удар уругвайца, что сейчас признаёт то, что очевидно уже много лет.
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Ganibale
Глядя на их высказывания боюсь что будет со мной после 70
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