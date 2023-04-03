Кавазашвили о потере «Спартаком» очков: «Это говорит, что бразды правления российским футболом мы передали «Зениту»
Анзор Кавазашвили признает, что лидером российского футбола становится «Зенит»
В 21-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), главный тренер команды Гильермо Абаскаль после матча выразил недовольство затяжками времени и бездействием судьи Алексея Сухого.
«Я считаю, что любой тренер и любой футболист, который выходит на поле, должен сдерживать свои эмоции. Действительно ли тянули время игроки «Ахмата»? Я не видел игру, получается так, что я вторую игру «Спартака» не могу посмотреть из-за своих личных дел. Я не могу дать оценку, но я знаю, что любой тренер или футболист должен вести себя достойно, принимать правильно поражение, искать причину, а если победа, то, естественно, радоваться. Так что здесь обычная аксиома жизненная.
Обидно, понимаете, что «Спартак» не сумел в очередной раз победить. Это говорит о том, что мы уже каким-то образом передали бразды правления российским футболом «Зениту», бесспорно, а дальше уже подтягиваются другие клубы, которые борются за второе и третье место», – сказал бывший вратарь «Спартака».
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А до матча с "Ахматом" правили ?
Но тут интересно другое, столичный ветеран, говоря о лидерстве в чемпионате, упоминает не победы на футбольном поле, а некие "бразды правления". Симптоматичненько...