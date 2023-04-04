«Эльче» оспорил результат матча с «Барсой» из-за участия Гави. Он якобы не может играть после отмены регистрации контракта

«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави

В 27-м туре Ла Лиги « » одержала победу над «Эльче» со счетом 4:0. Гави вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Ранее регистрация полузащитника в качестве игрока основной команды «Барселоны» была отменена.

В связи с этим «Эльче» подал апелляцию по итогам матча из-за участия Гави, поскольку, согласно регламенту футбола (RFEF), игроку до конца сезона запрещено играть из-за уже отмененной регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодежную команду.

Mundo Deportivo сообщает, что « » подал апелляцию за 3 минуты до дедлайна – клуб мог сделать это сегодня до 14:00 по местному времени.

Ранее в Ла Лиге сообщили, что «Барса» ничего не нарушила, а Гави теперь считается игроком молодежной команды – как это было до подписания нового контракта и ситуации с его оспариванием.

Сообщается, что итоговое решение должен принять Комитет по проведению соревнований RFEF.