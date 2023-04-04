«Эльче» оспорил результат матча с «Барсой» из-за участия Гави. Он якобы не может играть после отмены регистрации контракта

Теги Барселона Ла Лига Федерация футбола Испании Эльче Гави Футбол

«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави

В 27-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Эльче» со счетом 4:0. Гави вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Ранее регистрация полузащитника в качестве игрока основной команды «Барселоны» была отменена.

В связи с этим «Эльче» подал апелляцию по итогам матча из-за участия Гави, поскольку, согласно регламенту Федерации футбола Испании (RFEF), игроку до конца сезона запрещено играть из-за уже отмененной регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодежную команду.

Mundo Deportivo сообщает, что «Эльче» подал апелляцию за 3 минуты до дедлайна – клуб мог сделать это сегодня до 14:00 по местному времени.

Ранее в Ла Лиге сообщили, что «Барса» ничего не нарушила, а Гави теперь считается игроком молодежной команды – как это было до подписания нового контракта и ситуации с его оспариванием.

Сообщается, что итоговое решение должен принять Комитет по проведению соревнований RFEF.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
бесполезно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Parce
Ты заголовок читал? В каком месте эльче оспорил результат матча? К чему такой байт?
Признаюсь, я не совсем уяснил суть ваших претензий, – если можно, опишите подробней, – но спешу заявить, что заголовок, как и саму новость, читал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
distress of ignorance
Ничего не добьются, очевидно же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ Lionel Andres Messi 10
Так в новости об этом и написано, но Эльче, несмотря на заявление Ла Лиги о ненарушении Барселоной правил, всё равно решил оспорить результат матча, так что ваши претензии к Sports.ru не к месту.
Ты заголовок читал? В каком месте эльче оспорил результат матча? К чему такой байт?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ Футбол_это_жизнь
Ещё раза 3 опубликуйте новость! Уже даже федерация выступила с заявлением! Гави играет как игрок молодёжки! Никаких нарушений. Вот это нытье надоело!
Да ты не переживай так. Береги нервы на настоящую жизнь.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Glory
Ответ Mega• Battman
да ни чего не дает. но это касается спортивный принцип. все должно по правилам быть. а то это получается что за реал может выйти мбаппе поиграть потом уехать в ПСЖ.
Это не спортивный принцип. Всем известно, что Гави так или иначе играет за Барсу. По-спортивному было бы выиграть на поле, а не надеяться на технарь в кабинетах.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ mutnyy
Как будто без Гави не проиграли бы😂
Как будто без Черышева Реал не выиграл бы в КК у команды из Сегунды Б.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
ФК Банкрот ещё занесет денег судьям, и в итоге виновным сделают Эльче
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
Ответ Nick Powell
Эльче с большим отрывом последние в Ла Лиге, что им даст эти 3 очка?)
да ни чего не дает. но это касается спортивный принцип. все должно по правилам быть. а то это получается что за реал может выйти мбаппе поиграть потом уехать в ПСЖ.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Joel Campbell
Еще вчера написали ,что Барсе ничего не грозит Спортс,как всегда:)
Так в новости об этом и написано, но Эльче, несмотря на заявление Ла Лиги о ненарушении Барселоной правил, всё равно решил оспорить результат матча, так что ваши претензии к Sports.ru не к месту.
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ Ali
Мафия Тебаса продолжает топить Барселону
Скоро Тебасу самому понадобится шляпка спасения
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ali
Мафия Тебаса продолжает топить Барселону
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Это уже какой-то заговор против Барсы. Откровенно
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ Real_v_dushe
Вообще бчк правила лиги и законы уже не писаны, это наглая коррупционная конторка вечно влипает в какое-то г, но при этом у неё все вокруг виноваты крому их самих.
Все очень просто! Такие мелкие клубы как Эльче, Реал Мадрид ноют и истерят каждый раз как дело касается Барсы. То Гави не игрок Барсы, то ВАР надо отменить, то гол ассенсио из офсайда засчитать
+20
-17
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Такое ощущение, что эту новость я уже читал) Совсем плохо с поиском информации?
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Nick Powell
Эльче с большим отрывом последние в Ла Лиге, что им даст эти 3 очка?)
А причём здесь, что даст? Это вообще к делу не относится и не аргумент.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ещё раза 3 опубликуйте новость!
Уже даже федерация выступила с заявлением! Гави играет как игрок молодёжки!
Никаких нарушений.
Вот это нытье надоело!
+20
-16
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mutnyy
Как будто без Гави не проиграли бы😂
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Powell
Эльче с большим отрывом последние в Ла Лиге, что им даст эти 3 очка?)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Еще вчера написали ,что Барсе ничего не грозит
Спортс,как всегда:)
+28
-21
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Комментарий скрыт
+13
-23
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
это технарь или что?)
Что за бред
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
что?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
👍🏻👍🏻
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий