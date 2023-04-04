«Эльче» оспорил результат матча с «Барсой» из-за участия Гави. Он якобы не может играть после отмены регистрации контракта
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
В 27-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Эльче» со счетом 4:0. Гави вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Ранее регистрация полузащитника в качестве игрока основной команды «Барселоны» была отменена.
В связи с этим «Эльче» подал апелляцию по итогам матча из-за участия Гави, поскольку, согласно регламенту Федерации футбола Испании (RFEF), игроку до конца сезона запрещено играть из-за уже отмененной регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодежную команду.
Mundo Deportivo сообщает, что «Эльче» подал апелляцию за 3 минуты до дедлайна – клуб мог сделать это сегодня до 14:00 по местному времени.
Ранее в Ла Лиге сообщили, что «Барса» ничего не нарушила, а Гави теперь считается игроком молодежной команды – как это было до подписания нового контракта и ситуации с его оспариванием.
Сообщается, что итоговое решение должен принять Комитет по проведению соревнований RFEF.
Уже даже федерация выступила с заявлением! Гави играет как игрок молодёжки!
Никаких нарушений.
Вот это нытье надоело!
Спортс,как всегда:)
Что за бред