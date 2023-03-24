Гави исключен из основного состава «Барселоны». Он снова представлен как игрок молодежной команды
Ла Лига исключила Гави из заявки основного состава «Барселоны».
Напомним, ранее суд отклонил апелляцию каталонского клуба на решение регистрации контракта футболиста.
Таким образом, Гави теперь вновь считается игроком молодежного состава Барселоны».
В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.
В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.
Гави забил 1 гол и отдал 2 результативных паса в 25 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!
Все прекрасно и без этого знают,что благодаря Тебасу и аппеляции он не будет играть как игрок основы официально
Пока его участие в Эль Класико под сомнением, но есть вера в его способность восстановиться
• Если он не согласится снизить зарплату, его попросят покинуть клуб. В худшем случае не исключено и расторжение контракта.
Следом за Жорди Альбой «Барса» попытается обсудить снижение зарплаты с Фрэнки де Йонгом и Тер Штегеном. Однако они будут осторожны, поскольку осознают, что оба игрока имеют решающее значение для проекта Хави.