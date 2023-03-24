Гави исключен из основного состава «Барселоны». Он снова представлен как игрок молодежной команды

исключила из заявки основного состава «Барселоны».

Напомним, ранее суд отклонил апелляцию каталонского клуба на решение регистрации контракта футболиста.

Таким образом, Гави теперь вновь считается игроком молодежного состава Барселоны».

В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.

Гави забил 1 гол и отдал 2 результативных паса в 25 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!