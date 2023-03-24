Гави исключен из основного состава «Барселоны». Он снова представлен как игрок молодежной команды

Теги Барселона Ла Лига Барселона Б Барселона U-19 Гави Футбол

Ла Лига исключила Гави из заявки основного состава «Барселоны».

Напомним, ранее суд отклонил апелляцию каталонского клуба на решение регистрации контракта футболиста.

Таким образом, Гави теперь вновь считается игроком молодежного состава Барселоны».

В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.

Гави забил 1 гол и отдал 2 результативных паса в 25 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!

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38 комментариев

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wshnmn
Ответ AF007
Тебас конченый) Он хоть понимает, что если утопит Барсу, его Реал следом на дно пойдёт без конкуренции
Баварии и Ювентусу это особо не мешало.
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Wild Plum
Ответ AF007
Тебас конченый) Он хоть понимает, что если утопит Барсу, его Реал следом на дно пойдёт без конкуренции
Барселона не соблюдает правила, но да, виноват Тебас
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ bam bam
мадридисты обычные лицемеры. потому как Рамос похуже будет, но они орали что Рамос топ . а теперь по сути два пацаненка крутят на своих весь риал
Да зачем так далеко ходить? У них "топарь" Себальос, который в свои сладкие 26 еле со скамьи вылезает, сам давеча дёргал Гави за волосы абсолютно с нуля, психуя от поражения. А тут, видите ли, бортанули перезрелого бриллианта и надо срочно найти воспитателя-костолома. Да во времена Рамоса и Пепе вся Испания ощущала нехватку седативных препаратов и ничего, как-то раскатывали мясников🤓
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Александр Бялт
Ответ AF007
Тебас конченый) Он хоть понимает, что если утопит Барсу, его Реал следом на дно пойдёт без конкуренции
конченный Тебас, требует от Барселоны соблюдения правил Лиги. да как он посмел? 😡
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John Brown
Ответ AF007
Тебас конченый) Он хоть понимает, что если утопит Барсу, его Реал следом на дно пойдёт без конкуренции
его Реал??))))) или его Барса?? Барса арбитрам платила деньги и он говорит что ей ничего не будет...алоо))))) Барса у которой черная дыра в бюджете потратила больше Реала )))) а то что в Барсе клоуны и вместо того чтобы заниматься клубом занимаються схемами, это не проблема Тебаса.
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Nasyranaldu krish
Ответ консультант_ральф
Такого игрока не хватало Барсе много лет. Он и по стилю подходит и характером посильнее чем многие выпускники Ла Масии
Кажется многие нехотять развития барсы. Эсли внимательно ищещь наидешь причину.
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& Co1366
Не злите Гави - он хоть мал, да удал! Мало не покажется
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Boni Jek
Кипит мадрид что Барселона их имеет га 12 очков
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Amir Iso
Бедный Гави, честно очень нравится игрок, перспективный, у него очень много впереди. Главное чтобы не ждала та же учесть как у Неймара и т.д.
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Экселлент
Ответ Мадрид наказывает!
Жду новость о том, что Гиви исключен в принципе.
Жду новость,когда же тебя забанят!
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Александр Бялт
ух, снова этот Перес! 😡🤡
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Pailak Petrosian
Он будет играть за основную команду Барселоны или уж не может?
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TemaGovnoed
Ответ ML26
Если он за Реал, почему он топит суперлигу, которая по сути основана Реалом? Несостыковка получается
Так он топит суперлигу, не задевая реал
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консультант_ральф
Ответ Кирилл
Уверен, что если бы в составе Реала был такой игрок, то вы бы были счастливы и писали бы «смотрите как этот 18-летний уверенно играет и не боится никого вообще» ) Да, Гави порой слишком быдловат. Но такого игрока хотели бы многие болельщики в свой клуб и защищали бы его.
Такого игрока не хватало Барсе много лет. Он и по стилю подходит и характером посильнее чем многие выпускники Ла Масии
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Экселлент
Автор,угомони свои таланты своими идиотскими названиями статей!
Все прекрасно и без этого знают,что благодаря Тебасу и аппеляции он не будет играть как игрок основы официально
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Правая рука Дзюбы
такое ощущение, что Тебас хочет потопить лигу
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ML26
Ответ AF007
Тебас конченый) Он хоть понимает, что если утопит Барсу, его Реал следом на дно пойдёт без конкуренции
Если он за Реал, почему он топит суперлигу, которая по сути основана Реалом? Несостыковка получается
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Mihmesh35
А я ведь говорил, что Барса доиграется, подписывая новых и новых игроков с большой личкой, но чихать они хотели на будущее
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bam bam
Ответ Кирилл
Уверен, что если бы в составе Реала был такой игрок, то вы бы были счастливы и писали бы «смотрите как этот 18-летний уверенно играет и не боится никого вообще» ) Да, Гави порой слишком быдловат. Но такого игрока хотели бы многие болельщики в свой клуб и защищали бы его.
мадридисты обычные лицемеры. потому как Рамос похуже будет, но они орали что Рамос топ . а теперь по сути два пацаненка крутят на своих весь риал
+4
-3
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MESSIya
Хави Мигель: Фрэнки де Йонг выбыл примерно на 15 дней из-за травмы подколенного сухожилия.

Пока его участие в Эль Класико под сомнением, но есть вера в его способность восстановиться
+5
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MESSIya
Хави Мигель : Рональд Араухо невероятно быстро восстанавливается после травмы. Он сможет поучаствовать в матче против «Эльче» 1 апреля
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MESSIya
Хави Мигель: Клуб встретится с Жорди Альбой и попросит его сократить зарплату на следующий сезон.

• Если он не согласится снизить зарплату, его попросят покинуть клуб. В худшем случае не исключено и расторжение контракта.

Следом за Жорди Альбой «Барса» попытается обсудить снижение зарплаты с Фрэнки де Йонгом и Тер Штегеном. Однако они будут осторожны, поскольку осознают, что оба игрока имеют решающее значение для проекта Хави.
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bam bam
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
в Мадриде стул становится жидким когда гави в основе ? Привыкайте
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AF007
Тебас конченый) Он хоть понимает, что если утопит Барсу, его Реал следом на дно пойдёт без конкуренции
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-9
+11
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MESSIya
Роджер Торельо : Пьер-Эмерик Обамеянг является альтернативой для «Барселоны», если клуб не сможет подписать Витора Роке из-за проблем с ФФП
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-1
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