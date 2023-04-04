Дзюба и Слуцкий будут вести юмористическое шоу «‎Ну так нельзя, ###» на ютубе «Коммент.Шоу». Первый выпуск – завтра, гость – Василий Березуцкий

Теги Локомотив Артем Дзюба Василий Березуцкий Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий будут вести юмористическую программу для «Коммент.Шоу»

Выпуск в новом формате выйдет на ютуб-канале «Коммент.Шоу» завтра. Ведущими юмористического шоу станут нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и экс-тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий.

Их первым гостем станет Василий Березуцкий.

«Хоп, хэй, ла-ла-лэй! 

В среду на канале выйдет новый формат – «‎Ну так нельзя, ###». Решили выступить с небольшим объяснением, потому что в российском спорте такой херни еще никто не снимал.

Во-первых, будет пара ведущих Дзюба – Слуцкий. И их дуэт прекрасен – отвечаем. Во-вторых, будет до фига шикарных гостей. В-третьих – и в этом самый сок – будет смешно.

Первый выпуск завтра в 14:00», – сказано в сообщении «Коммент.Шоу».

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29 комментариев

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Евгений Громов 22
Я ни разу не смотрел , честно. Опишите пожалуйста в двух словах.)
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Hvaldimir
Ну и ? А дальше то что ?
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ROBINZON
Ответ Мукунку хороший
А что .. им весело очень?
Обхохочешься до оргазма.
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ROBINZON
Ответ T622222
Удивительно, но они вместе ничего так
Да - Лёня покажет Тёмке правильную прокачку с последующим уходом в режим инкогнито.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ракелль
Слуцкий должен быть там в одежде которой ему подобрал Богдан Лисевский
И в бархатных тягах👞
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Rinat Khudayberdin
ютубу и так плохо, ещё и это)))
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ROBINZON
На следующей передаче одна "знакомая" Артёма с темой :"Как правильно прокатать ручник и при этом не обрызгаться"
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Александр Гончаров
Обязательно посмотрю!
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T622222
Удивительно, но они вместе ничего так
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Felp
Там им и место
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Максим Пантелеев
Леня опустился.
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Грин Писец
нужен еще брат Леша и тогда в 2 центральных замутят с бегемотом)
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Максим Пантелеев
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Удивительно, что со всего телефона только один видос всплыл и больше ничего. Очевидно какая-то гбуха хакнула. Только они могли так долго не выклыдать и не вымогать денег. То видео походу было только посылом -ты у нас на крючке. Вот потому он теперь власти открыто зад лижет.
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Aleksey Yashin
Надо было Карпина в гости звать, ###, вот тогда был бы выпуск!
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Severfan
Посмотрю только из-за Березуцкого
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Nagibator_2000
Жаль, что Ютуп скоро прикроют. 🤣
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Максим Пантелеев
У обоих дико кринжевый юморок. Птушный. Таким член на заборе нарисуй -ухохочутся.
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B_Boris
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Хочется добавки?)
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Sevuska
Тёма и пяткой успевает , и языком 👍
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QWertY
Наверное, должно быть смешнее чем шоу с быдло Хасбиком
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ConorNite
Клоуны в еще более клоунском спектакле. Все логично и по делу
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prus_3
Да не, ну так точно нельзя, ###!
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Вратарь Бага
Карпина и Мостового пусть зовут.
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.ru
в принципе, для юмористической программы с участием Васи Березуцкого ведущие и не нужны... особенно такие
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Алексей Ненахов
Ну если это такое превью , то чувствуется хрень выйдет ,хотя они последнии проэкты «Комента» были хорошими
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