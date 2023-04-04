Дзюба и Слуцкий будут вести юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###» на ютубе «Коммент.Шоу». Первый выпуск – завтра, гость – Василий Березуцкий
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий будут вести юмористическую программу для «Коммент.Шоу»
Выпуск в новом формате выйдет на ютуб-канале «Коммент.Шоу» завтра. Ведущими юмористического шоу станут нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и экс-тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий.
Их первым гостем станет Василий Березуцкий.
«Хоп, хэй, ла-ла-лэй!
В среду на канале выйдет новый формат – «Ну так нельзя, ###». Решили выступить с небольшим объяснением, потому что в российском спорте такой херни еще никто не снимал.
Во-первых, будет пара ведущих Дзюба – Слуцкий. И их дуэт прекрасен – отвечаем. Во-вторых, будет до фига шикарных гостей. В-третьих – и в этом самый сок – будет смешно.
Первый выпуск завтра в 14:00», – сказано в сообщении «Коммент.Шоу».
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